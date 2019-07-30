Барнаульца, продававшего антикварное зеркало, обманули мошенники

У жителя Барнаула, продававшего антикварное зеркало через интернет, неизвестные похитили денежные средства с банковской карты, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

"Барнаулец 1982 года рождения разместил на одном из интернет-сайтов объявление. Вскоре ему позвонил мужчина и сказал, что хочет приобрести товар", – рассказали в ведомстве.

Мошенник заявил, что желает сделать предоплату, чтобы никто другой не перехватил раритет. Для этого он попросил персональные данные банковской карты продавца. Тот согласился и предоставил всю информацию.

Через некоторое время продавцу пришло СМС-уведомление о списании со счета около 4000 рублей.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции в очередной раз просят жителей региона быть внимательными при совершении различных сделок в Сети, не доверять покупателям и уж тем более не сообщать им данные своих банковских карт.

Ранее барнаульская пенсионерка пошла отключать "автоплатеж" после звонка "из банка" и лишилась 150 тысяч рублей.