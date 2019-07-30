Систему записи к врачам через интернет изменят на Алтае

С 1 сентября записаться к врачу через интернет смогут только граждане, имеющие учетную запись на Едином портале государственных услуг, сообщается на официальном сайте Барнаула.

Главная задача изменений – собрать на портале госуслуг все медицинские данные, которые нужны гражданам. Можно будет записаться на прием к врачу, а также выбрать страховую компанию или даже вызвать доктора на дом. А со следующего года жители Алтая смогут не выходя из дома получать результаты своих лабораторных исследований и выписки из стационаров.

Решение связано с реализацией национального проекта "Здравоохранение", в частности регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении".

Теперь для регистрации необходимо будет создать учетную запись на сайте gosuslugi.ru, а после пройти процедуру подтверждения личности через ближайший центр обслуживания. После можно зайти в личный кабинет "Мое здоровье" и записаться к врачу.

В настройках необходимо один раз указать номер полиса обязательного медицинского страхования. Все остальные данные уже имеются. Система сама укажет пациенту поликлинику, останется только выбрать нужного специалиста и время приема.

При этом, как отмечается, прийти к врачу можно без посещения регистратуры, да и талон распечатывать не обязательно – медицинская карта уже будет у врача.

У пациента также останется привычная возможность записаться к врачу в регистратуре или по телефону.

Жители Алтайского края в 2017 году получили возможность записаться на прием к врачу через "Госуслуги".