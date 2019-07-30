Систему записи к врачам через интернет изменят на Алтае

С 1 сентября записаться к врачу через интернет смогут только граждане, имеющие учетную запись на Едином портале государственных услуг, сообщается на официальном сайте Барнаула.
Главная задача изменений – собрать на портале госуслуг все медицинские данные, которые нужны гражданам. Можно будет записаться на прием к врачу, а также выбрать страховую компанию или даже вызвать доктора на дом. А со следующего года жители Алтая смогут не выходя из дома получать результаты своих лабораторных исследований и выписки из стационаров.
Решение связано с реализацией национального проекта "Здравоохранение", в частности регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении".
Теперь для регистрации необходимо будет создать учетную запись на сайте gosuslugi.ru, а после пройти процедуру подтверждения личности через ближайший центр обслуживания. После можно зайти в личный кабинет "Мое здоровье" и записаться к врачу.
В настройках необходимо один раз указать номер полиса обязательного медицинского страхования. Все остальные данные уже имеются. Система сама укажет пациенту поликлинику, останется только выбрать нужного специалиста и время приема.
При этом, как отмечается, прийти к врачу можно без посещения регистратуры, да и талон распечатывать не обязательно – медицинская карта уже будет у врача.
У пациента также останется привычная возможность записаться к врачу в регистратуре или по телефону.
Жители Алтайского края в 2017 году получили возможность записаться на прием к врачу через "Госуслуги".
Комментарии
Фанфары!. Попробуем записаться к узкому специалисту...
и сейчас фиг запишешься а потом и подавно
толку от этой записи? время нормально выбрать нельзя, запись на через 2 недели
А если ты пожилой человек и у тебя нет интернета, то пожалуйста, к 5 часам к поликлинике занимать очередь в регистратуру
30.07.2019 15:19
- гость -
А если ты пожилой человек и у тебя нет интернета, то пожалуйста, к 5 часам к поликлинике занимать очередь в регистратуру
Ну а что тебе еще делать? На работу все равно ходить не надо, а так хоть какое-то развлечение.
осталось сделать самую малость - организовать, чтобы талоны в наличии были.
обычно - их нет.
отсутствие специалиста или талонов к специалисту будет регистрироваться как отсутствие потребности в данном специалисте?
А вот вопрос - дети до 14 лет, как их на госуслугах регистрировать без паспорта? Или появилась есть такая возможность? Или им все равно не на работу пусть топают в 5 утра в регистратуру...
Может, редакция выяснит, с чем связано такое ограничение прав граждан на доступность медицинских услуг?
Мне доводилось помогать одной бабушке 80 лет регистрироваться на "госуслугах". Разумеется, с незабываемым походом в МФЦ. В принципе, процедура стандартная.
Мы потратили всего один день своей жизни. Зато теперь я знаю много новых старых ругательных выражений, с которыми ознакомила меня старушка.