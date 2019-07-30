Две жительницы Рубцовска обвиняются в убийстве, совершенном группой лиц, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

"В конце ноября 2018 года в одном из частных домов Рубцовска компания распивала спиртное. Находящаяся в состоянии алкогольного опьянения 27-летняя женщина стала предъявлять претензии 31-летнему знакомому, что он накануне уронил ее маленького ребенка", – рассказали в ведомстве.

Спор перерос в убийство. Женщина вместе с 23-летней хозяйкой дома и 30-летним мужчиной, который также находился на мероприятии по распитию алкоголя, задушили обидчика поясом от халата.

Далее, чтобы скрыть следы преступления, они расчленили тело приятеля и избавились от него.

Следователям удалось раскрыть преступление в короткие сроки, а причастных к жестокому убийству привлечь к уголовной ответственности. Уголовное дело направлено в суд.

Прошлой зимой жительница Республики Алтай убила свою собутыльницу при помощи бутылки. В ходе застолья между гостями произошла ссора, связанная с тем, что обвиняемая не занималась воспитанием своих детей.