Новый госстандарт для ледовых переправ и автозимников может появиться в России, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на проект, подготовленный Российским дорожно-исследовательским институтом.

Большие ледовые переправы должны быть обустроены шлагбаумом и искусственным освещением (на съездах), а также светофором, биотуалетом, мусорным баком и даже передвижной электростанцией. Максимальная скорость движения на переправе – 20 км/ч. Обгон и стоянка на льду будут запрещены.

Речь идет о дорогах, которыми можно пользоваться только в холодное время года. "При крайне низкой плотности дорожной сети за Уралом, да и на севере европейской части России, без зимников мы не обойдемся. Коль скоро это объективная реальность, нужен стандарт, отвечающий современным условиям", – отметил директор Института экономики транспорта ВШЭ Михаил Блинкин.

В новом стандарте указано, что зимник – это сезонная дорога с проезжей частью, которая построена изо льда, намораживаемого послойно, или из уплотненного снега и льда, или проложенная по замерзшему льду рек и озер.

Документом также предлагается разделить зимние дороги на классы, согласно интенсивности движения и расположения местности.

К примеру, максимальная скорость движения по зимнику — 70 км/ч, по ледовой переправе – 20 км/ч. А по льду толщиной около двух метров разрешат ездить 100-тонным грузовикам.

Стандарт прописывает и технологию использования зимников в летний и осенний периоды. Для продления срока службы рекомендовано покрывать их пенопластом, мхом и опилками.

В этом году все ледовые переправы были закрыты в Алтайском крае 25 марта, когда движение по ним стало представлять угрозу.