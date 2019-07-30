Заместитель министра культуры России Ольга Ярилова, которая находится с рабочим визитом на Алтае, приняла сегодня участие в работе стратегической сессии по направлению "Культура и спорт", сообщается на сайте регионального Минкультуры.

Ярилова рассказала о развитии отрасли культуры в крае в сравнении с другими регионами России, отметив, что территория входит в пятерку субъектов, где имеется самая широкая сеть учреждений культуры.

По ее словам, в рамках нацпроекта "Культура" в крае будут открыты центры культурного развития, строительство которых запланировано на 2023 год. На это же время запланировано и приобретение трех автоклубов. В следующем году начнется капремонт районного Дома культуры в селе Родино.

А уже в этом году в край поступит 48 новых пианино, изготовленных в Санкт-Петербурге.

Об организации работы по нацпроекту "Культура" и необходимости дополнительной поддержки рассказала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

"Чтобы выполнить задачу ускоренного социально-экономического развития, мы рассчитываем на приоритетную поддержку. Так, регионом планируется направить заявки на получение гранта на реновацию Алтайского государственного краеведческого музея и капитальный ремонт (строительство, реконструкцию) не менее 10 сельских Домов культуры <...> расположенных преимущественно в районных центрах. <...> Выделение дополнительных средств из федерального бюджета будет способствовать более ускоренному развитию отрасли и сделает объекты культуры более доступными и интересными для посещения жителями и гостями региона", – подчеркнула Безрукова.

По словам Яриловой, Министерство культуры России готово поддержать выделение федеральных средств на реставрацию Алтайского государственного краеведческого музея, а также ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности. Кроме этого, будет прорабатываться вопрос о выделении из федерального бюджета 300 млн рублей на приобретение оборудования для Государственного художественного музея края.

В июне журналисты впервые за три года побывали на стройке и увидели, как в Барнауле достраивают Художественный музей. Ожидается, что полностью работы по реконструкции завершатся в течение двух лет и весной 2021 года наконец-то музей откроет свои двери.