25 июля 2019 года на территории ООО "Луговое" (Родинский район Алтайского края) компания "Агротрак", официальный дилер "Ростсельмаш", провела презентацию сельскохозяйственной техники.

Гости мероприятия – руководители и главные специалисты аграрных организаций региона – не только осмотрели технику, но и опробовали популярные сельхозмашины в деле.

"Подобные мероприятия очень важны. Здесь cельхозпроизводители могут обменяться мнениями с коллегами, узнать о программах финансирования, пообщаться с сотрудниками сервисной службы", – рассказывает представитель компании "Агротрак".

В рамках мероприятия компания "Агротрак" презентовала проверенные временем тракторы RSM 2375 и модель 570 DT серии тракторов DT от "Ростсельмаш", а также зерноуборочные комбайны RSM 161 и ACROS 585.

Мощь и комфорт

Серия шарнирно-сочлененных тракторов RSM 2375 – это надежные, производительные и экономичные машины. При агрегатировании с современными орудиями они могут использоваться в широком спектре сельскохозяйственных работ, в любых технологиях, включая minimal-till и no-till.

"В нашем хозяйстве трактор от "Ростсельмаш" RSM 2375 отходил посевную, наработал четыре тысячи гектаров, – поделился своими впечатлениями директор ООО "Родинская мясная компания" Сергей Тумасов. – Расход топлива у него получился около 5,5 литра на гектар при посеве. Коробка передач механическая, из-за чего, если честно, изначально мы не хотели этот трактор брать, думали, будет сложно переключаться. А ребята ездили на нем, как на автомате. К примеру, нужна скорость 15 км/ч, они просто по режиму сразу ее устанавливали. Для удобства есть специальная таблица, по которой сразу нужную скорость включаешь, и он поехал. Переключается легко – человек, ни разу не работавший на тяжелой технике, в такой трактор сядет и поедет без проблем".

Объема топливного бака, по словам Сергея Владимировича, хватает почти на сутки.

Также аграрий отметил удобство кабины трактора RSM 2375: улучшенная шумоизоляция, эргономика, отличный панорамный обзор создают идеальные условия для продуктивной работы.

В период полевых работ дорога каждая минута, поэтому тракторы RSM 2375 спроектированы так, чтобы ежесменное техническое обслуживание занимало как можно меньше сил и времени.

Безотказная работа и надежность

Тракторы серии DT зарекомендовали себя как надежные и простые в управлении: мощный двигатель Cummins QSX15, автоматическая трансмиссия и проверенная временем конструкция мостов обеспечивают безотказную работу в самых тяжелых условиях эксплуатации.

В ООО "Луговое" (Родинский район) уже испытали в работе модель 570 DT серии тракторов DT от "Ростсельмаш".

"Если соблюдать технологию, трактор отблагодарит вас хорошей производительностью, – поделился директор ООО "Луговое" Алексей Грецкий. – Машина отличная!".

Тракторы "Ростсельмаш" серии DT разработаны для длительной работы в поле, поэтому рабочее место спроектировано с особым вниманием к комфорту оператора.

"Кабина создана для человека, – рассказывает главный инженер предприятия Владимир Шеенко. – Наши механизаторы довольны – трактор легко отзывается на малейшие изменения в управлении".

Представитель компании "Агротрак" отметил, что весомыми аргументами в пользу приобретения техники "Ростсельмаш" также являются своевременная сервисная помощь и оперативная поставка запчастей.

По итогам мероприятия сельхозпроизводители пришли к общему мнению, что техника "Ростсельмаш" качественная и простая в обслуживании, а значит, является надежным помощником в работе.