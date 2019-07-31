25 июля 2019 года на территории ООО "Луговое" (Родинский район Алтайского края) компания "Агротрак", официальный дилер "Ростсельмаш", провела презентацию сельскохозяйственной техники.
Гости мероприятия – руководители и главные специалисты аграрных организаций региона – не только осмотрели технику, но и опробовали популярные сельхозмашины в деле.
"Подобные мероприятия очень важны. Здесь cельхозпроизводители могут обменяться мнениями с коллегами, узнать о программах финансирования, пообщаться с сотрудниками сервисной службы", – рассказывает представитель компании "Агротрак".
В рамках мероприятия компания "Агротрак" презентовала проверенные временем тракторы RSM 2375 и модель 570 DT серии тракторов DT от "Ростсельмаш", а также зерноуборочные комбайны RSM 161 и ACROS 585.
Мощь и комфорт
Серия шарнирно-сочлененных тракторов RSM 2375 – это надежные, производительные и экономичные машины. При агрегатировании с современными орудиями они могут использоваться в широком спектре сельскохозяйственных работ, в любых технологиях, включая minimal-till и no-till.
"В нашем хозяйстве трактор от "Ростсельмаш" RSM 2375 отходил посевную, наработал четыре тысячи гектаров, – поделился своими впечатлениями директор ООО "Родинская мясная компания" Сергей Тумасов. – Расход топлива у него получился около 5,5 литра на гектар при посеве. Коробка передач механическая, из-за чего, если честно, изначально мы не хотели этот трактор брать, думали, будет сложно переключаться. А ребята ездили на нем, как на автомате. К примеру, нужна скорость 15 км/ч, они просто по режиму сразу ее устанавливали. Для удобства есть специальная таблица, по которой сразу нужную скорость включаешь, и он поехал. Переключается легко – человек, ни разу не работавший на тяжелой технике, в такой трактор сядет и поедет без проблем".
Объема топливного бака, по словам Сергея Владимировича, хватает почти на сутки.
Также аграрий отметил удобство кабины трактора RSM 2375: улучшенная шумоизоляция, эргономика, отличный панорамный обзор создают идеальные условия для продуктивной работы.
В период полевых работ дорога каждая минута, поэтому тракторы RSM 2375 спроектированы так, чтобы ежесменное техническое обслуживание занимало как можно меньше сил и времени.
Безотказная работа и надежность
Тракторы серии DT зарекомендовали себя как надежные и простые в управлении: мощный двигатель Cummins QSX15, автоматическая трансмиссия и проверенная временем конструкция мостов обеспечивают безотказную работу в самых тяжелых условиях эксплуатации.
В ООО "Луговое" (Родинский район) уже испытали в работе модель 570 DT серии тракторов DT от "Ростсельмаш".
"Если соблюдать технологию, трактор отблагодарит вас хорошей производительностью, – поделился директор ООО "Луговое" Алексей Грецкий. – Машина отличная!".
Тракторы "Ростсельмаш" серии DT разработаны для длительной работы в поле, поэтому рабочее место спроектировано с особым вниманием к комфорту оператора.
"Кабина создана для человека, – рассказывает главный инженер предприятия Владимир Шеенко. – Наши механизаторы довольны – трактор легко отзывается на малейшие изменения в управлении".
Представитель компании "Агротрак" отметил, что весомыми аргументами в пользу приобретения техники "Ростсельмаш" также являются своевременная сервисная помощь и оперативная поставка запчастей.
По итогам мероприятия сельхозпроизводители пришли к общему мнению, что техника "Ростсельмаш" качественная и простая в обслуживании, а значит, является надежным помощником в работе.
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