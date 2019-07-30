Паводок в Иркутской области грозит экологической катастрофой на Байкале, сообщил "Известиям" директор Лимнологического института СО РАН Андрей Федотов.

По его словам, ливни угрожают размытием шлама из котлованов прекратившего работу Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

Объем накопившихся там отходов оценивается приблизительно в 5 млн тонн. Большую часть из них составляют зола и шлам-лигнин.

Федотов выразил опасения, что дальнейшее повышение уровня воды чревато поднятием надшламовых вод и попаданием в Байкал. По оценкам экспертов, их объем колеблется от 620 до 730 тысяч тонн.

Предприятиям разрешается сбрасывать хлор в концентрации не выше 0,00005 миллиграмма на литр, а в надшламовых водах она в 11 тысяч раз выше.

Такое количество губительно для зоопланктона. Его не удастся спасти, даже если после отравления хлором перенести в чистую воду.

"Зоопланктон – это кормовая база рыб. Если погибнет зоопланктон, рыбы также окажутся под угрозой смерти от голода, а вместе с ними – далее по экологической цепи – птицы и нерпы, питающиеся этой рыбой", – уточнил Борис Ксенофонтов, профессор кафедры экологии и промышленной безопасности МГТУ имени Баумана.