Паводок в Иркутской области грозит экологической катастрофой на Байкале, сообщил "Известиям" директор Лимнологического института СО РАН Андрей Федотов.
По его словам, ливни угрожают размытием шлама из котлованов прекратившего работу Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.
Объем накопившихся там отходов оценивается приблизительно в 5 млн тонн. Большую часть из них составляют зола и шлам-лигнин.
Федотов выразил опасения, что дальнейшее повышение уровня воды чревато поднятием надшламовых вод и попаданием в Байкал. По оценкам экспертов, их объем колеблется от 620 до 730 тысяч тонн.
Предприятиям разрешается сбрасывать хлор в концентрации не выше 0,00005 миллиграмма на литр, а в надшламовых водах она в 11 тысяч раз выше.
Такое количество губительно для зоопланктона. Его не удастся спасти, даже если после отравления хлором перенести в чистую воду.
"Зоопланктон – это кормовая база рыб. Если погибнет зоопланктон, рыбы также окажутся под угрозой смерти от голода, а вместе с ними – далее по экологической цепи – птицы и нерпы, питающиеся этой рыбой", – уточнил Борис Ксенофонтов, профессор кафедры экологии и промышленной безопасности МГТУ имени Баумана.
Комментарии
Ничего страшного же - так власти сказали.
3 млн ГА сгоревшего леса тоже нарушат экологию в Сибири.
Животные тоже оттуда куда то деться должны, бросив свои гнезда, норки, берлоги, территории обитания, сколько погибло еще.
Все это наше нынешнее правительство не волнует. Главное чтоб москваполь не горел а люди чтоб платили налоги.
Абсолютно пофигу, главное что у хохлов ещё хуже.