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Куратор Алтайского края в правительстве страны прилетел в Барнаул

, ИА "Амител"
У министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина насыщенная программа в столице края
Фото: Министерство труда и социальной защиты РФ

Фото: Министерство труда и социальной защиты РФ

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин во вторник, 30 июля, прибыл с рабочим визитом в Барнаул. Именно он определен куратором региона с целью подготовки комплекса мер по ускоренному развитию края. Глава Минтруда детально проанализирует уровень социально-экономического развития региона, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Вместе с Максимом Топилиным на Алтай прибыли представители нескольких федеральных ведомств. Подготовку документа планируется завершить к 1 сентября.

Что касается других мероприятий, то вместе с главой региона Виктором Томенко министр вручит автомобили краевым государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания, а людям с ограниченными возможностями – кресла-коляски для реабилитации.

Важнейшим событием можно считать совещание, которое пройдет на площадке Алтайского краевого заксобрания. Именно там эксперты поделятся своими планами, как улучшить жизнь и увеличить доходы жителей края.

Во второй половине дня министр посетит АЗПИ и Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства.

16 июля Виктор Томенко встречался с Максимом Топилиным в Минтруде России. Они обсудили программу. По словам Максима Топилина, в 2020 году регион получит поддержку из федерального бюджета. Эти средства предстоит направить на реализацию пилотных проектов по повышению доходов граждан и долговременному уходу за пожилыми и инвалидами. Также они пойдут на реализацию региональной программы по комплексной реабилитации инвалидов "Доступная среда".

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

30.07.2019 11:30
АБОРИГЕН

Жесткая централизация в масштабах такой огромной страны это заведомая ошибка. Даже упоратый коммуняка Мао это понимал, проводя политику децентрализации. Как только Москва прекратит колониальную политику в отношении собственных регионов, надобность в подобных кураторах отпадёт сама собой. Та модель гос. устройства что принята в РФ не имеет будущего.

0  6
30.07.2019 11:35
Инга

Они уверены что до 2020 года останутся на своих постах ?

0  6
30.07.2019 11:39
1

Все вышеперечисленное и детально, с планом спасения и всего за один день?

0  4
30.07.2019 11:41
гость

Лично привёз автомобили и коляски или пропиариться решил на этом ? И то , и другое - не дело .Почему так поставлена работа , что при таком количестве работников сам развозит оборудование ? Не может организовать процесс ? - гнать его поганой метлой , ибо не компетентен и занимает чужое место !

0  4
30.07.2019 11:51
сам развозит оборудование

Упрут по дороге !

0  3
30.07.2019 11:52
krash

"Во второй половине дня министр посетит АЗПИ ".....а это каким боком тут? Лучше посетить школы, детсады. Ну или моторный завод, или какой нить другой.
Работал на АЗПИ, знаю как Герман заботится о внешнем виде и показухе. Опять раздадут новые формы, людей проинструктируют - покажут как все зашибись, хоть и нет у них заказов щас. И ни слова не скажут о крупных сокращениях прошедших полгода назад и ранее. Зато увезет в свою резиденцию в горном на отдых и покатает на своем кораблике, да напоит.

В общем все понятно....Ничего не изменится - в отчетах напишут - у них все супер.

0  3
30.07.2019 11:54
ваня из сказки

как обстоят дела в крае? а ты милок без мигалок и перекрытия проедся по городу как все и будет табе картинка задрали эти кураторы на полу намоченные эти члены с московии

0  3
30.07.2019 11:58
Конрад Карлович

скорее всего вся эта тусовка закончится предложением еще больше закрутить гайки бизнесу, дабы зарплату из тени выводили и договором о величине отката от федеральной поддержки

0  3
30.07.2019 12:17
гость

Может по зарплатам учителям порешает, неужели не стыдно получать огромную зарплату, зная сколько получают, те кто его учил. Его зарплата должна ему руки жечь

0  3
30.07.2019 12:21
Медведь-шатун

Чтож они народ то свой так боятся, вышел бы из членовоза, пообщался с людьми, а то сейчас статисьтики наслушается и все довольны...

0  3
30.07.2019 12:24
гость

привезите эту делегацию в любое село Красногорского района.... и они поймут что уже поздно.

0  3
30.07.2019 12:26
- гость -

Грустно...

0  3
30.07.2019 12:26
- гость -

курировал курировал да не выкурировал

0  2
30.07.2019 12:33
- гость -

Местные министры зачитают прошлогодние годовые отчеты, сами себя похвалят, планов наобещают, выслушают, что надо двигаться в том же направлении но интенсивнее, и всё на этом большего не ждите рассеяне!

0  3
30.07.2019 12:36
- гость -

показушники

0  3
30.07.2019 12:39
Чучмек

По краю бы проехал, посмотрел как люди живут

0  3
30.07.2019 13:09
- гость -

Посидели из окна посмотрели и теперь надо отправить в Горный отдохнуть, у нас по моему все так делается. Строили перинатальный центр министр Скворцова прилетала смотреть как идет стройка. Знаете как? С вертолета не приземляясь в 5 утра и сразу в Горный отдохнуть, из окошка посмотреть как все в касках в новых жилетках ходят по земле, спасибо если из окошка посмотрела, а то приготовление к этому аттракциону готовилось 3 суток. Даже работать запретили по настоящему.

0  3
30.07.2019 13:52
- гость -

Сегодня утром его везли "крякали" разбудили в 5.30 ,машин в это время нет,но поважничать надо

0  3
30.07.2019 14:43
Олег

Прибыл какой-то клерк из администрации президента, а шумиху устроили и перекрыли движение, как будто прибыл Владимир Владимирович Путин

0  3
30.07.2019 14:52
- гость -

У Топилина насыщенная программа - пожрать и поболтать...

0  3
30.07.2019 15:28
- гость -

Барин приехали!!!!

0  3
30.07.2019 16:53
владимир

я то думаю, что все перекрестки в машинах ГИБДД

0  3
30.07.2019 17:13
Гость

Во второй половине дня министр посетит... и Алтайский краевой клинический центр охраны материнства

Была я сегодня в этом центре, все бегают-суетятся, на входе выстроилось человек 5 в халатах...ждут. Показуха да и только, даже процедуры делать не стали, гости ведь важнее чем мое здоровье.

0  2
30.07.2019 17:57
- гость -

Не уехал ещё?

0  3
30.07.2019 20:35
Миша

Можно показать моторный, трансмаш,меланжевый, иткульский спиртзавод наконец!

0  3
30.07.2019 22:50
Горожанка

То же самое было сегодня при посещении "высоким гостем" фонда социального страхования. Ждали, суетились. как бешеные тараканы: Дпс, оранжевые жилеты прошли мусор собрали по Крупской мало-мало,охранники, инвалидов, как полагается, подвезли и больших и , прости Господи, малых... Вся компания пробыла в фонде минут пять, не больше, да на крылечке постояли еще минут пять.. Крякалки врубили и с тем отбыли, только пыль завихрилась... Когда же конец...

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