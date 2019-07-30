Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин во вторник, 30 июля, прибыл с рабочим визитом в Барнаул. Именно он определен куратором региона с целью подготовки комплекса мер по ускоренному развитию края. Глава Минтруда детально проанализирует уровень социально-экономического развития региона, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Вместе с Максимом Топилиным на Алтай прибыли представители нескольких федеральных ведомств. Подготовку документа планируется завершить к 1 сентября.
Что касается других мероприятий, то вместе с главой региона Виктором Томенко министр вручит автомобили краевым государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания, а людям с ограниченными возможностями – кресла-коляски для реабилитации.
Важнейшим событием можно считать совещание, которое пройдет на площадке Алтайского краевого заксобрания. Именно там эксперты поделятся своими планами, как улучшить жизнь и увеличить доходы жителей края.
Во второй половине дня министр посетит АЗПИ и Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства.
16 июля Виктор Томенко встречался с Максимом Топилиным в Минтруде России. Они обсудили программу. По словам Максима Топилина, в 2020 году регион получит поддержку из федерального бюджета. Эти средства предстоит направить на реализацию пилотных проектов по повышению доходов граждан и долговременному уходу за пожилыми и инвалидами. Также они пойдут на реализацию региональной программы по комплексной реабилитации инвалидов "Доступная среда".
Комментарии
Жесткая централизация в масштабах такой огромной страны это заведомая ошибка. Даже упоратый коммуняка Мао это понимал, проводя политику децентрализации. Как только Москва прекратит колониальную политику в отношении собственных регионов, надобность в подобных кураторах отпадёт сама собой. Та модель гос. устройства что принята в РФ не имеет будущего.
Они уверены что до 2020 года останутся на своих постах ?
Все вышеперечисленное и детально, с планом спасения и всего за один день?
Лично привёз автомобили и коляски или пропиариться решил на этом ? И то , и другое - не дело .Почему так поставлена работа , что при таком количестве работников сам развозит оборудование ? Не может организовать процесс ? - гнать его поганой метлой , ибо не компетентен и занимает чужое место !
Упрут по дороге !
"Во второй половине дня министр посетит АЗПИ ".....а это каким боком тут? Лучше посетить школы, детсады. Ну или моторный завод, или какой нить другой.
Работал на АЗПИ, знаю как Герман заботится о внешнем виде и показухе. Опять раздадут новые формы, людей проинструктируют - покажут как все зашибись, хоть и нет у них заказов щас. И ни слова не скажут о крупных сокращениях прошедших полгода назад и ранее. Зато увезет в свою резиденцию в горном на отдых и покатает на своем кораблике, да напоит.
В общем все понятно....Ничего не изменится - в отчетах напишут - у них все супер.
как обстоят дела в крае? а ты милок без мигалок и перекрытия проедся по городу как все и будет табе картинка задрали эти кураторы на полу намоченные эти члены с московии
скорее всего вся эта тусовка закончится предложением еще больше закрутить гайки бизнесу, дабы зарплату из тени выводили и договором о величине отката от федеральной поддержки
Может по зарплатам учителям порешает, неужели не стыдно получать огромную зарплату, зная сколько получают, те кто его учил. Его зарплата должна ему руки жечь
Чтож они народ то свой так боятся, вышел бы из членовоза, пообщался с людьми, а то сейчас статисьтики наслушается и все довольны...
привезите эту делегацию в любое село Красногорского района.... и они поймут что уже поздно.
Грустно...
курировал курировал да не выкурировал
Местные министры зачитают прошлогодние годовые отчеты, сами себя похвалят, планов наобещают, выслушают, что надо двигаться в том же направлении но интенсивнее, и всё на этом большего не ждите рассеяне!
показушники
По краю бы проехал, посмотрел как люди живут
Посидели из окна посмотрели и теперь надо отправить в Горный отдохнуть, у нас по моему все так делается. Строили перинатальный центр министр Скворцова прилетала смотреть как идет стройка. Знаете как? С вертолета не приземляясь в 5 утра и сразу в Горный отдохнуть, из окошка посмотреть как все в касках в новых жилетках ходят по земле, спасибо если из окошка посмотрела, а то приготовление к этому аттракциону готовилось 3 суток. Даже работать запретили по настоящему.
Сегодня утром его везли "крякали" разбудили в 5.30 ,машин в это время нет,но поважничать надо
Прибыл какой-то клерк из администрации президента, а шумиху устроили и перекрыли движение, как будто прибыл Владимир Владимирович Путин
У Топилина насыщенная программа - пожрать и поболтать...
Барин приехали!!!!
я то думаю, что все перекрестки в машинах ГИБДД
Во второй половине дня министр посетит... и Алтайский краевой клинический центр охраны материнства
Была я сегодня в этом центре, все бегают-суетятся, на входе выстроилось человек 5 в халатах...ждут. Показуха да и только, даже процедуры делать не стали, гости ведь важнее чем мое здоровье.
Не уехал ещё?
Можно показать моторный, трансмаш,меланжевый, иткульский спиртзавод наконец!
То же самое было сегодня при посещении "высоким гостем" фонда социального страхования. Ждали, суетились. как бешеные тараканы: Дпс, оранжевые жилеты прошли мусор собрали по Крупской мало-мало,охранники, инвалидов, как полагается, подвезли и больших и , прости Господи, малых... Вся компания пробыла в фонде минут пять, не больше, да на крылечке постояли еще минут пять.. Крякалки врубили и с тем отбыли, только пыль завихрилась... Когда же конец...