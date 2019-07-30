Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин во вторник, 30 июля, прибыл с рабочим визитом в Барнаул. Именно он определен куратором региона с целью подготовки комплекса мер по ускоренному развитию края. Глава Минтруда детально проанализирует уровень социально-экономического развития региона, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Вместе с Максимом Топилиным на Алтай прибыли представители нескольких федеральных ведомств. Подготовку документа планируется завершить к 1 сентября.

Что касается других мероприятий, то вместе с главой региона Виктором Томенко министр вручит автомобили краевым государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания, а людям с ограниченными возможностями – кресла-коляски для реабилитации.

Важнейшим событием можно считать совещание, которое пройдет на площадке Алтайского краевого заксобрания. Именно там эксперты поделятся своими планами, как улучшить жизнь и увеличить доходы жителей края.

Во второй половине дня министр посетит АЗПИ и Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства.

16 июля Виктор Томенко встречался с Максимом Топилиным в Минтруде России. Они обсудили программу. По словам Максима Топилина, в 2020 году регион получит поддержку из федерального бюджета. Эти средства предстоит направить на реализацию пилотных проектов по повышению доходов граждан и долговременному уходу за пожилыми и инвалидами. Также они пойдут на реализацию региональной программы по комплексной реабилитации инвалидов "Доступная среда".