Суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего замглавы ФСИН Олега Коршунова по делу о хищении 263 млн рублей. Об этом 29 июля сообщил Следственный комитет России. Соучастники громкого дела похитили деньги, предназначенные для производства обуви для нужд ФСИН.

Еще в 2015 году Коршунов вступил в сговор с гендиректором ООО "Торгово-промышленная компания" Смбатом Арутюняном. Задержанные создали видимость того, что обувь производится в рамках госконтракта, а в действительности собирались осуществить пошив на деньги региональных ФСИН. При этом использовать оборудование Арутюняна, который закупил более дешевый материал, не предусмотренный контрактами.

Олег Коршунов дал указания руководителям ряда исправительных колоний организовать пошив обуви силами осужденных. Своим подчиненным в регионах бывший заместитель ведомства сказал, что производством обуви будет заниматься ФГУП "Производственно-промышленный дом" ФСИН России, которым руководил его соучастник Виталий Морусов.

В итоге региональные учреждения перевели на счет ФГУП более 263 млн рублей, которые распределили по фирмам Арутюняна. Предприниматель сотрудничал со следствием, и суд назначил ему 3,5 года колонии общего режима и штраф полмиллиона рублей, Виталий Морусов получил пять лет тюрьмы, Олег Коршунов – семь. Следком подчеркивает, что расследование других эпизодов преступной деятельности бывшего замдиректора ФСИН продолжается.

Теперь у новых осужденных будет возможность лично проверить качество обуви, выпускаемой для исправительных колоний.