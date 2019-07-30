Госдума на осенней сессии рассмотрит инициативу Общероссийского объединения пассажиров (ООП), которое предложило блокировать популярные ресурсы по бронированию автобусных билетов за сотрудничество с перевозчиками-нелегалами.

Как сообщает газета "Известия", в случае принятия закона полная либо частичная блокировка может грозить таким сайтам как BlaBlaCar, OneTwoTrip, "Связной Трэвел", "Туту.ру" и "Яндекс.Автобусы".

В качестве аргументации ООП приводит статистику, согласно которой около трети из 900 тысяч межрегиональных автобусов в России перевозят пассажиров нелегально.

Их водители не проходят предрейсовый медосмотр, состояние техники может не соответствовать требованиям безопасности, а в случае травмирования в ДТП пассажиры такого транспорта не могут рассчитывать на страховку, которая у официальных перевозчиков может достигать 2 млн рублей.

В связи с этим ООП предлагает закрепить в действующем законодательстве создание единого реестра доменных имен и сетевых адресов сайтов, где есть такие потенциально опасные услуги, с последующей возможностью их блокировки как ресурсов, которые "осуществляют продажу товаров и услуг, угрожающих безопасности граждан".