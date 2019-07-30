Госдума на осенней сессии рассмотрит инициативу Общероссийского объединения пассажиров (ООП), которое предложило блокировать популярные ресурсы по бронированию автобусных билетов за сотрудничество с перевозчиками-нелегалами.
Как сообщает газета "Известия", в случае принятия закона полная либо частичная блокировка может грозить таким сайтам как BlaBlaCar, OneTwoTrip, "Связной Трэвел", "Туту.ру" и "Яндекс.Автобусы".
В качестве аргументации ООП приводит статистику, согласно которой около трети из 900 тысяч межрегиональных автобусов в России перевозят пассажиров нелегально.
Их водители не проходят предрейсовый медосмотр, состояние техники может не соответствовать требованиям безопасности, а в случае травмирования в ДТП пассажиры такого транспорта не могут рассчитывать на страховку, которая у официальных перевозчиков может достигать 2 млн рублей.
В связи с этим ООП предлагает закрепить в действующем законодательстве создание единого реестра доменных имен и сетевых адресов сайтов, где есть такие потенциально опасные услуги, с последующей возможностью их блокировки как ресурсов, которые "осуществляют продажу товаров и услуг, угрожающих безопасности граждан".
Комментарии
Их водители не проходят предрейсовый медосмотр, состояние техники может не соответствовать требованиям безопасности, а в случае травмирования в ДТП пассажиры такого транспорта не могут рассчитывать на страховку
не написали главного, что эти "несознательные" перевозчики не пополняют бюджет рф и различные фонды путем оплаты налогов...
30.07.2019 12:50
- гость -
Ага а ещё и взяток не платят в полном объёме походу и конкуренцию устраивают
На страховку и так можно не расчитывать, там 100 и одна причина будет по которой вы ее не получите. Чем сильнее затянуть пружину тем скорее она выстрелит. Для многих это единственное средство для заработка, возьмите такой населенный пункт как Змеиногорск и скажите где там можно работать? Там работа есть, но почему то всем не хватает. И так любой населенный пункт Алтайского края. Когда начнут создавать рабочие места? Или это в нашем крае совершенно не интересно? Почему нас позиционируют с сельским хозяйством но у нас дорогая греча и нет настоящего молока?
Извозчик частный - выбор опасный!
"Их водители не проходят предрейсовый медосмотр, состояние техники может не соответствовать требованиям безопасности" - эту ересь на вокзале задолбали крутить, и тут это же слово в слово.
Да у частных водителей авто зачастую в состоянии гораздо лучшем нежели эти древние отслужившие свой срок загаженые автобусы.
Извозчик частный - выбор опасный!
ага, а ООО или ИП не частник, а гос. предприятие )))
Одни люди придумали приложение БлаБлаКар, вложив в это дело креативное мышление и денежные средства. В результате масса людей получила возможность недорого ездить, экономя личный бюджет, кто-то получил возможность заработка. А другие "люди" решили лишить всех всего этого. Неустают "заботится" о гражданах народные слуги.
В результате масса людей получила возможность недорого ездить, экономя личный бюджет, кто-то получил возможность заработка.
а налоги, а отчисления в пфр, омс, а ндс - не государственно мыслите, гражданин )))
Техническое состояние у рейсовых автобусов в порядке)))) Конечно.... ехала на по маршруту Славгород-Павлодар, впечатление, что автобус на глазах развалится, а в салоне так и вообще... слов нет.
У нас на городских маршрутах - половина неадекватных.
Так изначально тот же бла-бла - вариант для водителей "отбить" бензин при поездке в другой город. Все. Сервис поиска попутчиков. Сейчас они, кажется (давно не ездила, но на сайте видны изменения) пустили туда официально перевозчиков на микроавтобусах (раньше их старались "выметать", а они лезли как могли). Водители не "бомбилы" там по-прежнему есть, каждый выбирает с кем ехать. С этих-то за что налоги брать?