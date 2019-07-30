Движение по участку федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Иркутской области временно перекрыто из-за подтопления, сообщили в Amic.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Перекрытие коснулось трехкилометрового участка с 1491-го по 1494-й км (в районе города Тулуна). При этом вода полностью покрыла два отрезка дороги длиной от 50 до 100 метров. Местами вышедшая из реки Ия вода возвышается над асфальтом на 5 см.

В связи с этим представители МЧС России рекомендуют гражданам отказаться от поездок в направлении города Тулун.

Рядом с перекрытым участком трассы дежурят экипажи ГИБДД. Организовано доведение оперативной информации на частоте, которую используют водители-дальнобойщики.

Актуальную информацию о ситуации можно получить по телефону доверия ГУ МЧС России по Иркутской области: 8 (3952) 39-99-99.