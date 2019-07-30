Четверг, 1 Август, 01:55

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,42
€ 70,74
Обь
277см +14

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Ускоренное развитие АлтаяЛесные пожарыАномалии погоды
Новости

"Если есть мозг": Монеточка призвала к тушению лесных пожаров

, ИА "Амител"
Певица назвала смешными цитаты чиновников о том, что борьба с огнем "экономически невыгодна"
Певица Монеточка / Фото: ladyandcity.ru

Певица Монеточка / Фото: ladyandcity.ru

Певица Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова) присоединилась к массовому призыву потушить пожары в Сибири. Их площадь достигла 1,6 млн гектаров.

"Чиновники считают возможный ущерб от огня ниже затрат на тушение, – написала Монеточка в своем Instagram. – Их цитаты по этому поводу просто вызывают смех, можете почитать на досуге".

Она назвала сибирские леса драгоценным богатством не только России, но и всего мира.

"Если у вас есть сердце, есть мозг, то вы наверняка понимаете весь ужас и масштаб происходящего, и я верю, что мы сможем стать лучше, – заявила Гырдымова. – Давайте не дадим свершиться этой масштабной катастрофе, хотя бы распространяя информацию".

Ранее с аналогичным призывом выступил рэпер Баста и спортсмен Иван Чишкала. А лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров сложившейся лесопожарной ситуации посвятил стих.

На протяжении нескольких дней из-за дыма от пожаров в Алтайском крае, Кемеровской и Новосибирской областях из-за загрязнения воздуха объявляли режим "черного неба".

Свыше 650 тысяч россиян подписали петицию с требованием ввести режим ЧС, однако полпред президента Сергей Меняйло заявил, что никаких причин для введения чрезвычайной ситуации в СФО нет.

По его словам, такое решение можно принять только при превышении предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ, но во всех регионах Сибири они не выше установленных нормативов.

В результате режим ЧС все-таки ввели в трех регионах: Красноярском крае, Иркутской области и Якутии.

Читайте также в сюжете: Лесные пожары
Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

30.07.2019 14:02
гость

"Если есть мозг": Монеточка

Интересный заголовок

0  2
30.07.2019 14:29
- гость -

Надо не призывать, а переизбирать хлопцев, совершающих преступление на глазах всей страны...

0  2
30.07.2019 14:40
ещё гость

А если бы этот лес принадлежал лично губернатору Красноярского края, он бы его тоже не тушил? Довёл пожар до таких масштабов, и мелет всякую ерунду.
Пора заводить уголовное дело, и убытки - за счет чиновников.

0  2
30.07.2019 14:42
Митенька ржевский

Монеточка ест чей-то мозг? И как оно?

0  2
30.07.2019 14:44
Митенька ржевский

Как в стране какой-то шухер, так вся эта попсовая стая обязательно высказывается... ну, а кто из них сам решится поучаствовать в тушении?

0  2
30.07.2019 14:46
- гость -

Пожар тушить невыгодно, а морской парад проводить было выгодно? Лично я его не смотрел даже по телевизору.

0  2
30.07.2019 15:19
- гость -

Морской проводить выгодно - хлопец так рейтинг повышает!

0  2
30.07.2019 15:19
Россиянин

На самом деле, все эти люди наверняка ничего не представляют как обстоят дела и что вообще происходит. А вот попиарится на этом надо обязательно.
Конечно, здравый смысл не может принять, "как это не тушить? Лес же жалко!"
Легко так говорить, когда ты в Москве, Питере или даже в Барнауле...
А я сейчас в Якутии, в тайге. Добраться сюда можно нормально только на самолёте. Пожаров вокруг хватает, даже на наших объектах эвакуации были. Тушили силами организации. Вроде опасность миновала. Но дышим мы не смогом, а конкретно дымом...
Но вот как тушить даже тут с "большой земли" я не особо представляю. А есть гораздо менее доступные места!
А еще, если честно, глядя на эту тайгу, думается, что её надо обновлять. Не такими, конечно, радикальными способами. Но толку от таких гнилых лесов не много, мне кажется...

0  3
30.07.2019 15:43
Жоржик

30.07.2019 15:19
Россиянин

+ много.
Я тоже бывал в тайге и не однократно. Всякие монеточки и им подобная пена однозначно решили попиариться на проблеме, свое фи изрыгнуть. Плохо что упустили начало пожара, за это надо вздуть ответственных. А в текущей стадии тушить уже бесполезно, слишком далеко все зашло. Хоть бы распространяться не давали, а то площадь то увеличивается, так в Сибири вообще без леса останемся, хотя и это при текущих объемах пожара уже тоже проблематично.

0  2
30.07.2019 15:48
- гость -

30.07.2019 15:43
Жоржик То есть по вашему будем ждать пока само все или сгорит или пройдет дождик?. Снимите уже с себя подгузник, пора взрослеть и не писать явные глупости.

0  2
30.07.2019 15:51
Жоржик

30.07.2019 15:48
- гость -
Читай выше, я все написал, истеричка.. Памперс себе надень, уссала все вокруг.

0  2
30.07.2019 16:07
- гость -

30.07.2019 15:51
Жоржик Спокойней товарисч, спокойней. Не надо кричать тут, ну не ваш день, ну не задался немного. Выпустите пар,и в вашей жизни наступит праздник. Ходют тут на пару с петухом голосят, потом ведра пропадают.

0  2
30.07.2019 16:18
- гость -


30.07.2019 15:19
Россиянин
глядя на эту тайгу, думается, что её надо обновлять. Не такими, конечно, радикальными способами. Но толку от таких гнилых лесов не много, мне кажется...

Тайга без человека сама обновлялась, всему есть место в природе, гнилые деревья делают своё дело в эко системе тайги.


0  2
30.07.2019 16:22
гость

Пусть певцы, артисты пишут, призывают и т.д., у них есть молодые поклонники, может кто-то пойдёт учиться на лесное хозяйство и т.д.

Наоборот нужна яркая пропаганда беречь природу. Сейчас время экологических катастроф.

0  2
30.07.2019 16:27
Россиянин

Кстати, наверняка немаловажную роль играет то, что за полтора месяца, что я здесь, дождик был всего пару раз, и то в июне и совсем немного... В июле у нас дождей не было вообще!!!
Не знаю как с этим в других местах, охваченных пожарами.

0  2
30.07.2019 16:30
Россиянин

30.07.2019 16:18
- гость -
Тайга без человека сама обновлялась, всему есть место в природе, гнилые деревья делают своё дело в эко системе тайги.

Согласен. Но при этом предполагаю, что без человека тайга тоже горела, кто ж её тушил?

0  2
30.07.2019 16:48
krash

Россиянин, без человека так сильно не горело, потому и не тушили, а тут люди поджигают. Это уже даже не скрывают - жгут те, кому это выгодно, и они у власти.

0  2
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
23:54
Жителей Алтайского края предупреждают об угрозе бешенства 0
23:19
Футболист из Барнаула стал игроком месяца в РПЛ по версии болельщиков 0
22:25
Авиацию задействовали в тушении лесных пожаров в Сибири 0
21:59
Путин поручил военным потушить лесные пожары в Сибири 0
21:28
Авиадебошира судят за избиение командира самолета в Новосибирске 0
20:55
Тело пропавшего на Алтае двухлетнего мальчика нашли под камнем 0
20:32
"Медовый Спас" откроют в семи городах Алтайского края 0
19:57
Барнаульцы устроили пикет против электронных паспортов 0
19:01
Пьяная бийчанка села за руль с младенцем в машине и устроила ДТП 0
17:26
Эксперты: промысловый лес в России может исчезнуть через 10 лет, если объемы пожаров сохранятся 1
16:53
Парк имени Ленина в Барнауле частично очистили от мусора: 27 мешков с 600 кв. метров 1
16:24
Разделение потребительской корзины на мужскую и женскую рассмотрят в Минтруде 3
16:01
Здесь соберется вся семья: как выбрать надежную мебель для обеденной зоны 0
15:55
Огнеупорная крыша на горевшем барнаульском доме должна появиться к 1 октября 4
15:25
ГИБДД показала на карте все свои дорожные камеры 21
15:20
Дом в Камне-на-Оби заполонили вызывающие ожоги жуки 2
15:02
В Барнауле переименовали остановку общественного транспорта 0
14:51
Авиация МЧС долетела до лесных пожаров в Красноярском крае 10
14:36
Колбаса и губная помада: названы самые похищаемые в магазинах товары 2
14:13
140 тысяч алтайских пенсионеров получат прибавку к пенсии с 1 августа 10
13:56
"Больничную клоунаду" для детей запустили в Алтайском крае 1
13:36
Малышева пригрозила "божьей карой" мошенникам, обещающим помочь похудеть вместе с ней 6
13:16
Налоговики пытаются обанкротить правообладателя "Гранмулино" 16
13:05
Иркутский губернатор сообщил, что не получал предупреждений от МЧС о паводке 7
12:47
"Полз на ощупь": сотрудник ФСИН спас младенца при пожаре в Барнауле 11
12:38
Ди Каприо обратил внимание на пожары в Сибири: "Еще один признак климатического кризиса" 3
12:32
С грядки – в ленту: дачники Барнаула получили скоростной доступ в сеть 4
12:11
Светофоры на двух перекрестках отключили в Барнауле 0
11:54
Норму об экономической невыгодности тушения лесных пожаров предложено изменить 14
11:46
Два человека погибли страшном ДТП в Алтайском крае 8
11:38
Получение автомобильных номеров значительно упростили в России 0
11:21
Алтайский край вошел в тройку наименее криминогенных регионов Сибири 1
11:05
Свет в конце тоннеля: министр Топилин пообещал бороться с бедностью на Алтае 21
10:45
Коктейль Молотова бросили в новосибирский офис "Единой России" 50
10:32
В жизни пригодится: три полезных навыка, которые можно прокачать со смартфоном в руке 0
10:15
Дугин вошел в пятерку лучших мэров Сибири 16
09:32
Будущие ученые – здесь: АлтГТУ ищет новых "наследников Ползунова" 0
09:30
Эскроу рубль бережет. Как спецсчета сохраняют деньги дольщиков 6
08:45
Экс-главу Барабинска судят за переселение людей в аварийный дом 0
08:30
Цифровое земледелие: Trimble показал на Алтае технологии будущего 0
08:18
От +35°С: аномальная жара в Горном Алтае продлится до 4 августа 0
08:07
"И покинет отчий дом мученик науки": где жить новоиспеченному студенту в Барнауле 7
07:45
"Сгусток солнца, охлажденный временем": почему бриллианты из Якутии так высоко ценятся 3
07:35
Депутаты избрали нового главу Усть-Калманского района 3
07:15
Бизнесменов осудили за загрязнение Бийска опасными отходами 5
07:01
Техника для человека: в Алтайском крае прошла презентация сельскохозяйственных машин 0
06:36
Шестидесятники: проект американского фотографа про советскую молодежь 6
06:06
Сан-Франциско – город в стиле Бийска: как в наукограде развивают бульвары и дворы 10
06:04
Две лоджии, три "плазмы": в Барнауле сдают квартиру за 60 тысяч рублей 6
23:56
"Лобовые решения уже давно использованы": Томенко и Топилин обсудили ускоренное развитие Алтая 15

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.