Певица Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова) присоединилась к массовому призыву потушить пожары в Сибири. Их площадь достигла 1,6 млн гектаров.
"Чиновники считают возможный ущерб от огня ниже затрат на тушение, – написала Монеточка в своем Instagram. – Их цитаты по этому поводу просто вызывают смех, можете почитать на досуге".
Она назвала сибирские леса драгоценным богатством не только России, но и всего мира.
"Если у вас есть сердце, есть мозг, то вы наверняка понимаете весь ужас и масштаб происходящего, и я верю, что мы сможем стать лучше, – заявила Гырдымова. – Давайте не дадим свершиться этой масштабной катастрофе, хотя бы распространяя информацию".
Ранее с аналогичным призывом выступил рэпер Баста и спортсмен Иван Чишкала. А лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров сложившейся лесопожарной ситуации посвятил стих.
На протяжении нескольких дней из-за дыма от пожаров в Алтайском крае, Кемеровской и Новосибирской областях из-за загрязнения воздуха объявляли режим "черного неба".
Свыше 650 тысяч россиян подписали петицию с требованием ввести режим ЧС, однако полпред президента Сергей Меняйло заявил, что никаких причин для введения чрезвычайной ситуации в СФО нет.
По его словам, такое решение можно принять только при превышении предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ, но во всех регионах Сибири они не выше установленных нормативов.
В результате режим ЧС все-таки ввели в трех регионах: Красноярском крае, Иркутской области и Якутии.
Комментарии
"Если есть мозг": Монеточка
Интересный заголовок
Надо не призывать, а переизбирать хлопцев, совершающих преступление на глазах всей страны...
А если бы этот лес принадлежал лично губернатору Красноярского края, он бы его тоже не тушил? Довёл пожар до таких масштабов, и мелет всякую ерунду.
Пора заводить уголовное дело, и убытки - за счет чиновников.
Монеточка ест чей-то мозг? И как оно?
Как в стране какой-то шухер, так вся эта попсовая стая обязательно высказывается... ну, а кто из них сам решится поучаствовать в тушении?
Пожар тушить невыгодно, а морской парад проводить было выгодно? Лично я его не смотрел даже по телевизору.
Морской проводить выгодно - хлопец так рейтинг повышает!
На самом деле, все эти люди наверняка ничего не представляют как обстоят дела и что вообще происходит. А вот попиарится на этом надо обязательно.
Конечно, здравый смысл не может принять, "как это не тушить? Лес же жалко!"
Легко так говорить, когда ты в Москве, Питере или даже в Барнауле...
А я сейчас в Якутии, в тайге. Добраться сюда можно нормально только на самолёте. Пожаров вокруг хватает, даже на наших объектах эвакуации были. Тушили силами организации. Вроде опасность миновала. Но дышим мы не смогом, а конкретно дымом...
Но вот как тушить даже тут с "большой земли" я не особо представляю. А есть гораздо менее доступные места!
А еще, если честно, глядя на эту тайгу, думается, что её надо обновлять. Не такими, конечно, радикальными способами. Но толку от таких гнилых лесов не много, мне кажется...
30.07.2019 15:19
Россиянин
+ много.
Я тоже бывал в тайге и не однократно. Всякие монеточки и им подобная пена однозначно решили попиариться на проблеме, свое фи изрыгнуть. Плохо что упустили начало пожара, за это надо вздуть ответственных. А в текущей стадии тушить уже бесполезно, слишком далеко все зашло. Хоть бы распространяться не давали, а то площадь то увеличивается, так в Сибири вообще без леса останемся, хотя и это при текущих объемах пожара уже тоже проблематично.
30.07.2019 15:43
Жоржик То есть по вашему будем ждать пока само все или сгорит или пройдет дождик?. Снимите уже с себя подгузник, пора взрослеть и не писать явные глупости.
30.07.2019 15:48
- гость -
Читай выше, я все написал, истеричка.. Памперс себе надень, уссала все вокруг.
30.07.2019 15:51
Жоржик Спокойней товарисч, спокойней. Не надо кричать тут, ну не ваш день, ну не задался немного. Выпустите пар,и в вашей жизни наступит праздник. Ходют тут на пару с петухом голосят, потом ведра пропадают.
30.07.2019 15:19
Россиянин
глядя на эту тайгу, думается, что её надо обновлять. Не такими, конечно, радикальными способами. Но толку от таких гнилых лесов не много, мне кажется...
Тайга без человека сама обновлялась, всему есть место в природе, гнилые деревья делают своё дело в эко системе тайги.
Пусть певцы, артисты пишут, призывают и т.д., у них есть молодые поклонники, может кто-то пойдёт учиться на лесное хозяйство и т.д.
Наоборот нужна яркая пропаганда беречь природу. Сейчас время экологических катастроф.
Кстати, наверняка немаловажную роль играет то, что за полтора месяца, что я здесь, дождик был всего пару раз, и то в июне и совсем немного... В июле у нас дождей не было вообще!!!
Не знаю как с этим в других местах, охваченных пожарами.
30.07.2019 16:18
- гость -
Тайга без человека сама обновлялась, всему есть место в природе, гнилые деревья делают своё дело в эко системе тайги.
Согласен. Но при этом предполагаю, что без человека тайга тоже горела, кто ж её тушил?
Россиянин, без человека так сильно не горело, потому и не тушили, а тут люди поджигают. Это уже даже не скрывают - жгут те, кому это выгодно, и они у власти.