Когда мы говорим "успех", то в первую очередь представляем рабочие достижения: яркие проекты, продажи, сделки. Однако в современном мире все большую ценность приобретают не внешние атрибуты благополучия, а внутренние – то, насколько человек понимает себя, свои ценности, потребности и эмоции. В связи с этим популярными становятся различные техники самосовершенствования, которыми благодаря смартфону с быстрым мобильным интернетом можно эффективно заниматься в свое свободное время.

Какие навыки в наше время важны для успешного человека и как их прокачать самостоятельно? Рассказывают специалисты "Билайн Университета", которые отвечают за развитие полезных компетенций сотрудников "Билайна" и разрабатывают для них курсы с учетом последних образовательных тенденций. А в конце материала читателей ждет бонус: список полезных материалов со ссылками по каждому из рассмотренных умений.

Стройте долгосрочные планы

За умение ставить цели и планировать время и ресурсы для их достижения отвечает стратегическое мышление. Оно помогает упорядочивать процессы, предвидеть возможные последствия и избегать досадных промахов, благодаря чему остается время и силы на более важные вещи. Люди-стратеги держат все под контролем, видят картину целиком, и если даже ошибаются, это не приводит к катастрофическим последствиям, ведь они думают на два шага вперед и готовы к любым неожиданностям.

Четко сформулированная цель и подробный (а главное, выполнимый) план – залог успеха любого проекта, будь то запуск нового продукта или отпуск. Поэтому полезно завести привычку любое дело начинать с составления списка задач и обсуждения его со всеми участниками.

Подсмотреть примеры стратегического мышления и найти полезные приемы можно в самых разных источниках.

"Согласно теории множественного интеллекта Говарда Гарднера, у всех людей есть семь моделей интеллекта, и у каждого конкретного человека они развиваются по-разному, – рассказывает директор "Билайн Университета" Екатерина Подвальная. – Поэтому очень важно сочетать все возможные каналы восприятия информации и активности: слушать аудиокниги, смотреть фильмы и лекции, читать книги и статьи. Выбирайте то, что лучше работает именно для вас в отдельно взятом случае, будь то изучение языков или программирование".

Ищите нестандартное решение проблемы

К любой задаче можно подходить не только аналитически, но и творчески, ставя себя на место других и отвечая на вопрос "как то или иное действие помогает решить конкретную потребность". Такой метод позволяет быстро находить нестандартные ответы и последовательно справляться с комплексными задачами.

Его суть заключается в том, чтобы на начальных этапах собрать максимальное количество информации, мыслей и предложений, а затем постепенно отсекать лишние варианты, пока не останется только то, что отвечает решению задачи лучше всего, и уже после этого заняться доработкой и реализацией идеи.

В приобретении подобных навыков большую роль играет хорошая теоретическая база, и здесь на помощь приходит онлайн-обучение. С распространением качественного мобильного интернета каждый может посвящать свободное время саморазвитию в комфортном для себя режиме, тренируя важные личностные качества. "Билайн" постоянно расширяет карту покрытия сетей, увеличивая их емкость, чтобы улучшить стабильность и качество соединения, что поможет загружать или просматривать онлайн без задержек даже объемные видеолекции.

Будьте открыты ко всему новому

Все самое интересное происходит за рамками зоны комфорта. Однако людям свойственно стремиться к привычному и проверенному, хотя именно это в итоге приводит к регрессу. Чтобы этого не произошло, нужно заставлять себя искать и пробовать что-то новое, неважно, бизнес-инструмент это или хобби. Любое разнообразие бодрит мозг и позитивно отражается на общем настрое, а открытость к экспериментам позволяет действовать максимально эффективно в самых нестабильных и сложных условиях.

Чтобы развить у себя этот навык, необходимо хотя бы иногда планировать что-то новое: например, сходить на мероприятие и познакомиться с тремя людьми. Постепенно неожиданности перестанут ассоциироваться с неприятностями и станут отличным поводом приобрести бесценный опыт.

Развить все вышеперечисленные умения самостоятельно и в короткие сроки вполне возможно – нужно лишь подойти к процессу ответственно и четко обозначить свои цели. А благодаря быстрому мобильному интернету даже в отпуске можно свободно читать книги, статьи и лекции и смотреть фильмы и видеокурсы.

Также необходимо не только коллекционировать навыки, но и регулярно использовать их на практике.

"Чтобы знания действительно закрепились в голове, нужно четко понимать, как вы будете их применять и какую пользу они принесут. Осознанный подход к обучению позволит извлечь из него максимум пользы", – советует Екатерина Подвальная.

Бонус

Популярность онлайн-обучения растет: так, согласно исследованию Research.Mail.ru, 74% россиян доверяют такому методу получения знаний. Не отстает и развитие мобильного интернета – одного из главных помощников в онлайн-обучении. Оператор связи "Билайн" продолжает масштабное развитие собственной сотовой сети в Барнауле и Алтайском крае. С начала года более чем в 100 населенных пунктах края благодаря модернизации оборудования на базовых станциях был запущен скоростной мобильный интернет 4G. Параллельно оператор провел работы по увеличению зоны покрытия и скорости передачи данных в сети LTE на территориях, где 4G "Билайн" уже успешно зарекомендовал себя: в Барнауле, Новоалтайске, Бийске, Рубцовске и Яровом.

А не потеряться в инфопотоке поможет список, составленный специально для читателей сотрудниками "Билайн Университета" из материалов в разных форматах, которые удобно открывать на смартфоне и смотреть по пути на работу или во время тренировки.

Стройте долгосрочные планы

Книга: Джозеф О’Коннор, Иан Макдермотт "Искусство системного мышления" , 16+

Фильм: "Битва у красной скалы" , 16+

Курс: "Инициирование и планирование проектов" , 16+

Статьи: "Как найти хорошего стратега" и "Займитесь стратегией: как думать о будущем, а не "тушить пожары", 16+

Лекция "Билайн Университета" , 16+

Ищите нестандартное решение проблемы

Книга: Роб Фитцпатрик "Спроси маму. Как общаться с клиентами и подтвердить правоту своей бизнес-идеи, если все кругом врут" , 16+

Фильм: Design & Thinking ("Дизайн и мышление"), 16+

Курс: Design Thinking for Innovation ("Дизайн-мышление на службе инноваций"), 16+

Статья: "Дизайн-мышление. Гайд по процессу" , 16+

Лекция "Билайн Университета" , 16+

Будьте открыты ко всему новому

Книга: Нассим Талеб "Черный лебедь непредсказуемости" , 16+

Фильм: "Танцовщица" , 16+

Курс: "Экспериментальные работы по оптимизации" , 16+

Статья: "Как и зачем развивать творческое мышление у некреативных людей" , 16+

Лекция: TED (Technology, Entertainment, Design с англ . Технологии, Развлечения, Дизайн), 16+