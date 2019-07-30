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55% россиян готовы проголосовать за Путина в 2024 году

, ИА "Амител"
Ближайший соперник набрал только 4% симпатий избирателей
Фото: muravlenko24.ru

Фото: muravlenko24.ru

За действующего президента России Владимира Путина на выборах 2024 года готовы проголосовать 55% избирателей, следует из результатов исследования "Левада-центра".

По данным опроса, Путин многократно опережает каждого из потенциальных кандидатов, однако уровень оказываемой ему поддержки падает – на 10% по сравнению с июлем 2014 года и на 1% по сравнению с мартом текущего года.

Несмотря на это конкурентов у него совсем нет. Следом за Путиным идут лидер ЛДПР Владимир Жириновский и бывший кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин, которых поддержали бы по 4% избирателей. Поддержка остальных политиков не достигла даже 2%, следует из результатов исследования.

Опрос проведен 18-24 июля в 137 населенных пунктах 50 субъектов РФ по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

30.07.2019 15:02
Kimi

Вот откуда такая статистика? У меня уже ни одного знакомого не осталось, кто бы за него голосовал...
И такое дикое лидирование.
Но кроме всего нужен достойный конкурент... Ну не грудинин же им может являться, или блин собчак,...

0  0
30.07.2019 15:07
- гость -

Достало это вранье!

0  0
30.07.2019 15:07
вася

ну хватит чушь то писать уже! самим то не противно?

0  0
30.07.2019 15:07
- гость -

Откуда, откуда, сказал 55, будет 55, скажет 100, будет сто.

0  0
30.07.2019 15:08
- гость -

Не готов и ни разу не голосовал за него.

0  0
30.07.2019 15:09
вася

Амик выйдете на улицу и спросите у людей, а потом напишите честный опрос !!! не боитесь ???

0  0
30.07.2019 15:09
- гость -

Россиянам, видимо, для полного счастья реставрации крепостного права и первой ночи не хватает.

0  0
30.07.2019 15:11
вася

сделайте видео минут на 15 без монтажа или прямой эфир и узнаете сколько людей за ,а сколько против ! и не надо людям мозг выносить !!!

0  0
30.07.2019 15:11
- гость -

После очередной победы Пенсионный возраст поднимут до 70 лет? -Ведь народ одобряет.

0  0
30.07.2019 15:13
- гость -

а почему 55? почему не 146?

0  0
30.07.2019 15:14
- гость -

Эти 55 % - преступники - нельзя за него голосовать по Конституции!!!

0  0
30.07.2019 15:15
- гость -

Овцы голосуют за волка, медведь в это время спит в берлоге.

0  0
30.07.2019 15:17
- гость -

Перед выборами, один автомобильный сайт провёл голосование. В Питере было больше всего процентов, 26 с копейками. А после пенсионного кидка, только за него остались герои песни Рабфак.

0  0
30.07.2019 15:17
Дэв

Да смысл в этой статистике, пусть пишут хоть все 100%

0  0
30.07.2019 15:18
- гость -

Поработал, не получается, уступи место другому. Так нет, 30 лет будет заставлять себя любить.

0  0
30.07.2019 15:19
- гость -

А зачарованные пашто тут молчат- крымнаш там допустим,сириянаш,предположим, ,краинаотстой...?

0  0
30.07.2019 15:20
- гость -

Ну что расшумелись? Не сказали же какие конкретно избиратели, опрос то проводили среди москвичей, друзей Путина и олигархов.

0  0
30.07.2019 15:21
krash

Как всегда сплошная ложь. И какие то якобы опросы тневые.

Нет ни одного знакокого, ни коллеги, кто бы не то чтобы проголосовать, кто бы его не ненавидел, Ну на столько нагло то врать зачем? Ну написали бы процентов 5-10% для порядку, на всяких там бабушек, которые не в курсе происходящего - но 55% это прям капеец заврались.

0  0
30.07.2019 15:23
-гость-

за Чаушеску готовы были проголосовать 86%, буквально за еще за недельку перед расстрелом...

0  0
30.07.2019 15:25
- гость -

Может там за уральскими горами и есть такие люди, а в нашем регионе их нет, однозначно.

0  0
30.07.2019 15:25
- гость -

Надо этих провокаторов из Левады судить за призывы к попранию Конституции! Навальному дали 30 суток за призыв идти на митинг, а эти призывают голосовать за человека, который не имеет права даже выдвигаться на должность!

0  0
30.07.2019 15:27
- гость -

После пожаров таежных найдется ли сибиряк голосующий за эту благополучную власть???

0  0
30.07.2019 15:28
krash

30.07.2019 15:27
- гость -
После пожаров таежных найдется ли сибиряк голосующий за эту благополучную власть???

Не волнуйтесь, статистика покажет хорошие результаты, а то свежеиспеченная местная власть полетит кубарем с престолов. Цифры покажут высокие рейтинги - не сомневаюсь.

0  0
30.07.2019 15:28
- гость -

Раз народ одобряет, надо НДС 30 % сделать.

0  0
30.07.2019 15:30
месный

Походу следует понимать так : пЫня сообщяет Россиянам, что 55% из них готовы проголосовать за него, а то вдруг кто из этих 55% не в курсе про это.

0  0
30.07.2019 15:32
- гость -


30.07.2019 15:27
- гость -
Найдется - столько сколько надо - раболепия у сибиряков не меньше чем у жителей других регионов!

0  0
30.07.2019 15:33
krash

А возможно это просто утка, для изучения реакции общаства. и после изучения комментариев, будут выявлены регионы, в которых будут проблемы с выбором на выборах - там и будут массовые вбросы и липование данных, чтоб царь прошел отбор.

0  0
30.07.2019 15:36
Жоржик

ВВП тоже не поддерживаю, на прошлых выборах голосовал за КПРФ. Хотя голосовать реально не за кого, не за Навального же голос отдавать, то еще убожество на прикормке у пендосов. Такой уж точно всю страну прос.ет, как уже было в 90-е с ЕБН.

0  0
30.07.2019 15:37
krash

В том то и дело, что незакого голосовать, хоть сам иди выдвигайся. Но страшно - вдруг в такого же ко....ла нехорошего человека превращусь

0  0
30.07.2019 15:40
-гость-

Жоржик, у вас уши пригожина торчат уж слишком откровенно

0  0
30.07.2019 15:42
АБОРИГЕН

Полная чушь. Нет у него никаких шансов на честных выборах.

0  0
30.07.2019 15:44
BLATNOI

________ В ТОЧКУ !!!__________


А возможно это просто утка, для изучения реакции общаства. и после изучения комментариев, будут выявлены регионы, в которых будут проблемы с выбором на выборах - там и будут массовые вбросы и липование данных, чтоб царь прошел отбор.

0  0
30.07.2019 15:45
- гость -

30.07.2019 15:37
krash Не бойся, не превратишься. Нельзя стать тем кем уже являешься.(сарказм) А то ты у нас парень тут обидчивый, скоро с петухом с докучаева на пару будешь голосить

0  0
30.07.2019 15:45
Жоржик

30.07.2019 15:40
-гость-

Проясните мне кто такой пригожин, у почему у меня должны торчать его уши ?

0  0
30.07.2019 15:46
- гость -


30.07.2019 15:33
krash
[старожил]

Это именно проверка реакции - ведь население о Конституции не знает, и не знает, что он свои сроки еще в 2008 году исчерпал - все остальное НЕЗАКОННОЕ правление!

0  0
30.07.2019 15:58
- гость -

Навального в прошлый раз не зарегистрировали как уголовника.Но деньги с доброго народа он успел собрать на его якобы выборы.А вот собчачка, та выдвинулась,потому что она за Русь много чего могла бы сделать.Нашлись люди,которые за неё проголосовали.

0  0
30.07.2019 16:01
- гость -

В Сибири - пожары, в Москве - протесты, а путин - спрятался в батискафе.

0  0
30.07.2019 16:02
213

Спасибо АМИК! Повеселили.... хоть смех сквозь слёзы...

Не трогали бы уже дедульку-то,а?!

скоро шамкать уже будет как Леня Брежнев...

0  0
30.07.2019 16:02
гость

ага верю, верю, особенно на фоне пожаров, строительства мусорной свалки в Архангельской области...

0  0
30.07.2019 16:13
гость

Навальный и мусор уберет и пожары потушит в труднодоступных местах

0  0
30.07.2019 16:14
Друк

Школота, вам что книжки читать на лето не задавали? Хватить бездельничать!

0  0
30.07.2019 16:19
гость

Точно то, что Джо Байден в 2021 году порвет Трампа на выборах

0  0
30.07.2019 16:20
-гость-

а вот и поваренок Друк нарисовался, подгорает у повара то?

0  0
30.07.2019 16:21
гость

В 2021 году Байдену будет 78 лет, поэтому в качестве президента США он прошамкает до 83 лет. А может и до 88

0  0
30.07.2019 16:24
krash

30.07.2019 15:46
- гость - - Оскорбительно конечно, зато есть как минимум один плюс - не прячусь за маской "гость". Не слабо и не стрёмно!

0  0
30.07.2019 16:26
- гость -

30.07.2019 16:20
-гость- Да там уже все сгорело до тла, первый друг петуха с докучаева. Порой почитаешь комменты как будто в какашку вляпался. Что не персонаж так ходячий из одной ветки в другую старожил со своей коробочкой ушат дерьма.

0  0
30.07.2019 16:37
Пионер

Две графы на листочек - Путин обещал, Путин сделал. Когда мужик не отвечает за свои слова, то кто он? А тут прям 55%..

0  0
30.07.2019 16:42
гость

Вот если Навальный в 24 году придет, он и Крым отдаст и Курилы. Парады проводить не будет, а вместо этого будет тушить пожары в труднодоступных местах

0  0
30.07.2019 16:44
krash

30.07.2019 16:37
Пионер
- а что писать в графе, если сделал, но блин сделал наоборот? ) ) ) Обещал не повышать возраст пенсионнный - повысил, обещал уйти при потере доверия - не ушел и т.д. ) ) ) )

0  0
30.07.2019 16:46
Патриот

Амител, вот ваш сайт лет 13 читаю, люблю его, для кого вы публикуете эту информации, неужто мэрия так давлеет над вами?? Кто за него голосовать будет в своем уме, даже отморозки сидящие в администрации и пишущие посты за деньги втихаря мне кажется не за него голосовать будут...

0  0
30.07.2019 16:49
гость

Если Навальный в 24 году придет он пенсионный возраст снизит, а зарплаты всем повысит, за счет сокращения армии. Всех плохих чиновников уберет, на их место поставит своих хороших. У плохих собственников собственность заберет, отдаст своим, хорошим

0  0
30.07.2019 16:50
гость

не готов...

0  0
30.07.2019 16:50
krash

Патриот, например бабушки, которые только 1 канал смотрят, они и не в курсе всего, видят его героем который помогает людям в беде, да отбивающийся от давящего запада и америки, спасающий украинцев и т.д. найдутся, уж поверь.

Вот именно для того, чтобы нас сровнять с бабушками этими и хотят российский интернет сделать, заблокировать все "лишнее", чтобы мы тоже читали только то, что власти хотят нам показать и только в той форме, в которой им надо. И наказывать за написанную правду.

0  0
30.07.2019 16:50
Андрей

Да ладно врать то.

0  0
30.07.2019 16:51
гость

Неужели Амител работает на отморозков, сидящих в администрации, вместо того, чтобы работать на отморозков, бегающих по несанкционированным митингам

0  0
30.07.2019 16:52
АБОРИГЕН

30.07.2019 16:46
Патриот
А что им остаётся делать, они ведь бюджетники. Основная их задача поддерживать дрябнущий и скукоживающися партийный вектор в горизонтальном положении. На "пол шестого" им никто не одобрит.

0  0
30.07.2019 16:56
владимир

кто эти люди?

0  0
30.07.2019 17:00
гость

30.07.2019 16:50
krash

Ну это вы перегнули, кто же вас за написанную правду наказывает, почитайте посты с самого начала, тут легко и с удовольствием пишут правду. Мотузная тоже суд выиграла, правду никто зажать не может. Если это правда. Вот, например, то что Навальный сделает вам хорошо, неправда. А про 55 % не знаю, на бытовом общении, в разных кругах, разное мнение, но, как правило, больше половины говорит, что с Крымом и защитой русскоязычных от нациков все правильно. А с зарплатами не все правильно

0  0
30.07.2019 17:05
гость

Бюджетник бюджетнику рознь, нахрена учителям, получающим в 10 раз меньше судей, поддерживать судей? Только, потому что эти судьи и при Навальном будут получать так же. Только другие судьи

0  0
30.07.2019 17:05
- гость -

Хороший показатель того, кто сидит в сети в рабочее время. Ну краши-аборигены-месные понятно, это штатные платные троли, они будут вбрасывать дерьмо на любую новость. Но остальным хочется сказать - если в вашем сетевом болоте все квакают, это не значит что в лесах и на горах тоже все жабы.

0  0
30.07.2019 17:06
- гость -

Вечно путя все равно сидеть не сможет, да и слишком много гнилого нутра своего показала эта власть. А то, что вместо вовчика некого выбрать, так это вранье. На так называемые "выборы" президента в 2018 были допущены только те, кого вовчик разрешил, чтобы у избирателей не возникло мысли, что есть кто-то достойнее него. Хотя, если разобраться, кто есть Путин? Обычный полковник КГБ в отставке. Таких, как он, превеликое множество, командовать - это не управлять, а ничего другого он больше не умеет. Или что, есть идиоты, которые всерьез считают, будто кроме вовчика альтернативы нет? Ребят, вы серьезно?..

0  0
30.07.2019 17:10
гость

Кстати, представьте себя на месте российского чиновника-депутата, который прекрасно знает, что он полное ничтожество с купленной диссертацией или даже без неё.
Он понимает, что в бизнесе со своими навыками по "выдаиванию" мзды из других он никому не нужен. Работать по специальности он не может, поскольку если чего знал, то окончательно забыл. Сейчас он уважаемый, обеспеченный всем человек, у которого дома, земельные участки, дети на "лексусах" и со свадьбами на миллион долларов.
А потеряй он свое место в системе - он же потеряет всё: свои же или чужие "отожмут" собственность, знакомые "силовики" его же и посадят ради "палки" в борьбе с коррупцией, у детей не будет денег не только на кокаин, но и на бензин для "лексуса".
И ради чего он должен из уважаемого человека чиновника или депутата превращаться полное ничтожество, вроде живущего "на копейки" по сравнению с коллегами на Западе, российского инженера, к которому относятся как к вещи? Оно ему надо, отдавать свое "хлебное место", каким-то самозванцам? И ради чего? Ради справедливости? Ради исполнения закона? С ума сошли?

0  0
30.07.2019 17:12
Инга

Платошкин Ник.Ник. набирает обороты.....и Вольфыч почувствовал это , с трибуны Госдумы требовал снять его с выборов в сентябре от Хабаровского края ....

0  0
30.07.2019 17:12
- гость -

30.07.2019 16:49
гость

Если Навальный (или вообще кто угодно не из путинской команды) придет к власти, то будет надежда на перемены к лучшему. А не то, что вы написали, не надо упражняться в банальностях. А при нынешней власти только одна беспросветность и безнадега.

0  0
30.07.2019 17:15
гость

А шаман идет, пешком в Москву. Дойдет все же.

0  0
30.07.2019 17:21
- гость -

1. выбирать не из кого.
2. бороться со сложившейся и все усиливающейся олигархией - это надо иметь ой какие стальные бубенцы. Пока что олигархия побеждает Пу, ну или он сам там сотоварищи

0  0
30.07.2019 18:23
гость

30.07.2019 17:12
- гость -

А с чем конкретно вы не согласны?
Вы не согласны, что Навальный пенсионный возраст снизит, а зарплаты всем повысит, за счет сокращения армии?
Не согласны, что он всех плохих чиновников уберет, на их место поставит своих хороших?
Или не согласны, что он у плохих собственников собственность заберет, отдаст своим, хорошим?
Что из этого вам не нравится?

0  0
30.07.2019 18:23
Пионер


- гость -
1. выбирать не из кого.

140 млн. граждан, а выбирать деда с деменцией не из кого

0  0
30.07.2019 18:29
гость

При чем здесь 140 млн если США поддержат Навального, кого США поддержат того и выберем, иначе санкции разорвут нашу экономику

0  0
30.07.2019 18:31
гость

Еще в бывших советских республиках около 30 млн русских, почти все хотят вернуться. Может и среди них есть достойные президентства. Вон какая красивая Поклонская вернулась, на президента не тянет, но женщина приятная

0  0
30.07.2019 18:33
Пионер

При чем здесь 140 млн если США поддержат Навального, кого США поддержат того и выберем, иначе санкции разорвут нашу экономику

Согласно Вашей логике, пока США поддерживают Путина, как лицо, исправно поставляющее природные ресурсы для стратегических партнеров.

0  0
30.07.2019 18:37
- гость -

Я очень хорошо помню 1996 год, когда рейтинг Ельцина перед выборами сккатился до, кажется, 6%. Так вот тогда люди отзывались о Ельцине терпимей, чем сейчас отзываются о Путине. Так что эта цифирь - вранье, подготовка к узурпации власти.

0  0
30.07.2019 18:39
гость

30.07.2019 18:33
Пионер
США поддерживают Путина

Извините, даже комментировать не буду

0  0
30.07.2019 18:43
гость

Не знаю идет ли подготовка к узурпации власти, но есть признаки подготовки к госперевороту. В 1996 году, когда рейтинг Ельцина перед выборами скатился до, кажется, 6%, у нас были идеальные отношения с Западам, нам давали кредит за кредитом, Ельцин был героем всех западных СМИ. Это был человек, который разрушил СССР и вел страну по пути к западной демократии. Не знаю почему у него был рейтинг 6 %

0  0
30.07.2019 19:28
- гость -

Амик на стороне путина,больше захожу сюда

0  0
30.07.2019 19:59
- гость -


30.07.2019 16:24
krash

Приношу свои извинения - [старожил] при копировании становится - не убрал.

0  0
30.07.2019 20:40
- гость -

ну я за Путина!
Чё так перевозбудились?

0  0
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