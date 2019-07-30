За действующего президента России Владимира Путина на выборах 2024 года готовы проголосовать 55% избирателей, следует из результатов исследования "Левада-центра".
По данным опроса, Путин многократно опережает каждого из потенциальных кандидатов, однако уровень оказываемой ему поддержки падает – на 10% по сравнению с июлем 2014 года и на 1% по сравнению с мартом текущего года.
Несмотря на это конкурентов у него совсем нет. Следом за Путиным идут лидер ЛДПР Владимир Жириновский и бывший кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин, которых поддержали бы по 4% избирателей. Поддержка остальных политиков не достигла даже 2%, следует из результатов исследования.
Опрос проведен 18-24 июля в 137 населенных пунктах 50 субъектов РФ по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше.
Комментарии
Вот откуда такая статистика? У меня уже ни одного знакомого не осталось, кто бы за него голосовал...
И такое дикое лидирование.
Но кроме всего нужен достойный конкурент... Ну не грудинин же им может являться, или блин собчак,...
Достало это вранье!
ну хватит чушь то писать уже! самим то не противно?
Откуда, откуда, сказал 55, будет 55, скажет 100, будет сто.
Не готов и ни разу не голосовал за него.
Амик выйдете на улицу и спросите у людей, а потом напишите честный опрос !!! не боитесь ???
Россиянам, видимо, для полного счастья реставрации крепостного права и первой ночи не хватает.
сделайте видео минут на 15 без монтажа или прямой эфир и узнаете сколько людей за ,а сколько против ! и не надо людям мозг выносить !!!
После очередной победы Пенсионный возраст поднимут до 70 лет? -Ведь народ одобряет.
а почему 55? почему не 146?
Эти 55 % - преступники - нельзя за него голосовать по Конституции!!!
Овцы голосуют за волка, медведь в это время спит в берлоге.
Перед выборами, один автомобильный сайт провёл голосование. В Питере было больше всего процентов, 26 с копейками. А после пенсионного кидка, только за него остались герои песни Рабфак.
Да смысл в этой статистике, пусть пишут хоть все 100%
Поработал, не получается, уступи место другому. Так нет, 30 лет будет заставлять себя любить.
А зачарованные пашто тут молчат- крымнаш там допустим,сириянаш,предположим, ,краинаотстой...?
Ну что расшумелись? Не сказали же какие конкретно избиратели, опрос то проводили среди москвичей, друзей Путина и олигархов.
Как всегда сплошная ложь. И какие то якобы опросы тневые.
Нет ни одного знакокого, ни коллеги, кто бы не то чтобы проголосовать, кто бы его не ненавидел, Ну на столько нагло то врать зачем? Ну написали бы процентов 5-10% для порядку, на всяких там бабушек, которые не в курсе происходящего - но 55% это прям капеец заврались.
за Чаушеску готовы были проголосовать 86%, буквально за еще за недельку перед расстрелом...
Может там за уральскими горами и есть такие люди, а в нашем регионе их нет, однозначно.
Надо этих провокаторов из Левады судить за призывы к попранию Конституции! Навальному дали 30 суток за призыв идти на митинг, а эти призывают голосовать за человека, который не имеет права даже выдвигаться на должность!
После пожаров таежных найдется ли сибиряк голосующий за эту благополучную власть???
30.07.2019 15:27
- гость -
После пожаров таежных найдется ли сибиряк голосующий за эту благополучную власть???
Не волнуйтесь, статистика покажет хорошие результаты, а то свежеиспеченная местная власть полетит кубарем с престолов. Цифры покажут высокие рейтинги - не сомневаюсь.
Раз народ одобряет, надо НДС 30 % сделать.
Походу следует понимать так : пЫня сообщяет Россиянам, что 55% из них готовы проголосовать за него, а то вдруг кто из этих 55% не в курсе про это.
30.07.2019 15:27
- гость -
Найдется - столько сколько надо - раболепия у сибиряков не меньше чем у жителей других регионов!
А возможно это просто утка, для изучения реакции общаства. и после изучения комментариев, будут выявлены регионы, в которых будут проблемы с выбором на выборах - там и будут массовые вбросы и липование данных, чтоб царь прошел отбор.
ВВП тоже не поддерживаю, на прошлых выборах голосовал за КПРФ. Хотя голосовать реально не за кого, не за Навального же голос отдавать, то еще убожество на прикормке у пендосов. Такой уж точно всю страну прос.ет, как уже было в 90-е с ЕБН.
В том то и дело, что незакого голосовать, хоть сам иди выдвигайся. Но страшно - вдруг в такого же
ко....ланехорошего человека превращусь
Жоржик, у вас уши пригожина торчат уж слишком откровенно
Полная чушь. Нет у него никаких шансов на честных выборах.
________ В ТОЧКУ !!!__________
А возможно это просто утка, для изучения реакции общаства. и после изучения комментариев, будут выявлены регионы, в которых будут проблемы с выбором на выборах - там и будут массовые вбросы и липование данных, чтоб царь прошел отбор.
30.07.2019 15:37
krash Не бойся, не превратишься. Нельзя стать тем кем уже являешься.(сарказм) А то ты у нас парень тут обидчивый, скоро с петухом с докучаева на пару будешь голосить
30.07.2019 15:40
-гость-
Проясните мне кто такой пригожин, у почему у меня должны торчать его уши ?
30.07.2019 15:33
krash
[старожил]
Это именно проверка реакции - ведь население о Конституции не знает, и не знает, что он свои сроки еще в 2008 году исчерпал - все остальное НЕЗАКОННОЕ правление!
Навального в прошлый раз не зарегистрировали как уголовника.Но деньги с доброго народа он успел собрать на его якобы выборы.А вот собчачка, та выдвинулась,потому что она за Русь много чего могла бы сделать.Нашлись люди,которые за неё проголосовали.
В Сибири - пожары, в Москве - протесты, а путин - спрятался в батискафе.
Спасибо АМИК! Повеселили.... хоть смех сквозь слёзы...
Не трогали бы уже дедульку-то,а?!
скоро шамкать уже будет как Леня Брежнев...
ага верю, верю, особенно на фоне пожаров, строительства мусорной свалки в Архангельской области...
Навальный и мусор уберет и пожары потушит в труднодоступных местах
Школота, вам что книжки читать на лето не задавали? Хватить бездельничать!
Точно то, что Джо Байден в 2021 году порвет Трампа на выборах
а вот и поваренок Друк нарисовался, подгорает у повара то?
В 2021 году Байдену будет 78 лет, поэтому в качестве президента США он прошамкает до 83 лет. А может и до 88
30.07.2019 15:46
- гость - - Оскорбительно конечно, зато есть как минимум один плюс - не прячусь за маской "гость". Не слабо и не стрёмно!
30.07.2019 16:20
-гость- Да там уже все сгорело до тла, первый друг петуха с докучаева. Порой почитаешь комменты как будто в какашку вляпался. Что не персонаж так ходячий из одной ветки в другую старожил со своей коробочкой ушат дерьма.
Две графы на листочек - Путин обещал, Путин сделал. Когда мужик не отвечает за свои слова, то кто он? А тут прям 55%..
Вот если Навальный в 24 году придет, он и Крым отдаст и Курилы. Парады проводить не будет, а вместо этого будет тушить пожары в труднодоступных местах
30.07.2019 16:37
Пионер
- а что писать в графе, если сделал, но блин сделал наоборот? ) ) ) Обещал не повышать возраст пенсионнный - повысил, обещал уйти при потере доверия - не ушел и т.д. ) ) ) )
Амител, вот ваш сайт лет 13 читаю, люблю его, для кого вы публикуете эту информации, неужто мэрия так давлеет над вами?? Кто за него голосовать будет в своем уме, даже отморозки сидящие в администрации и пишущие посты за деньги втихаря мне кажется не за него голосовать будут...
Если Навальный в 24 году придет он пенсионный возраст снизит, а зарплаты всем повысит, за счет сокращения армии. Всех плохих чиновников уберет, на их место поставит своих хороших. У плохих собственников собственность заберет, отдаст своим, хорошим
не готов...
Патриот, например бабушки, которые только 1 канал смотрят, они и не в курсе всего, видят его героем который помогает людям в беде, да отбивающийся от давящего запада и америки, спасающий украинцев и т.д. найдутся, уж поверь.
Вот именно для того, чтобы нас сровнять с бабушками этими и хотят российский интернет сделать, заблокировать все "лишнее", чтобы мы тоже читали только то, что власти хотят нам показать и только в той форме, в которой им надо. И наказывать за написанную правду.
Да ладно врать то.
Неужели Амител работает на отморозков, сидящих в администрации, вместо того, чтобы работать на отморозков, бегающих по несанкционированным митингам
30.07.2019 16:46
Патриот
А что им остаётся делать, они ведь бюджетники. Основная их задача поддерживать дрябнущий и скукоживающися партийный вектор в горизонтальном положении. На "пол шестого" им никто не одобрит.
кто эти люди?
30.07.2019 16:50
krash
Ну это вы перегнули, кто же вас за написанную правду наказывает, почитайте посты с самого начала, тут легко и с удовольствием пишут правду. Мотузная тоже суд выиграла, правду никто зажать не может. Если это правда. Вот, например, то что Навальный сделает вам хорошо, неправда. А про 55 % не знаю, на бытовом общении, в разных кругах, разное мнение, но, как правило, больше половины говорит, что с Крымом и защитой русскоязычных от нациков все правильно. А с зарплатами не все правильно
Бюджетник бюджетнику рознь, нахрена учителям, получающим в 10 раз меньше судей, поддерживать судей? Только, потому что эти судьи и при Навальном будут получать так же. Только другие судьи
Хороший показатель того, кто сидит в сети в рабочее время. Ну краши-аборигены-месные понятно, это штатные платные троли, они будут вбрасывать дерьмо на любую новость. Но остальным хочется сказать - если в вашем сетевом болоте все квакают, это не значит что в лесах и на горах тоже все жабы.
Вечно путя все равно сидеть не сможет, да и слишком много гнилого нутра своего показала эта власть. А то, что вместо вовчика некого выбрать, так это вранье. На так называемые "выборы" президента в 2018 были допущены только те, кого вовчик разрешил, чтобы у избирателей не возникло мысли, что есть кто-то достойнее него. Хотя, если разобраться, кто есть Путин? Обычный полковник КГБ в отставке. Таких, как он, превеликое множество, командовать - это не управлять, а ничего другого он больше не умеет. Или что, есть идиоты, которые всерьез считают, будто кроме вовчика альтернативы нет? Ребят, вы серьезно?..
Кстати, представьте себя на месте российского чиновника-депутата, который прекрасно знает, что он полное ничтожество с купленной диссертацией или даже без неё.
Он понимает, что в бизнесе со своими навыками по "выдаиванию" мзды из других он никому не нужен. Работать по специальности он не может, поскольку если чего знал, то окончательно забыл. Сейчас он уважаемый, обеспеченный всем человек, у которого дома, земельные участки, дети на "лексусах" и со свадьбами на миллион долларов.
А потеряй он свое место в системе - он же потеряет всё: свои же или чужие "отожмут" собственность, знакомые "силовики" его же и посадят ради "палки" в борьбе с коррупцией, у детей не будет денег не только на кокаин, но и на бензин для "лексуса".
И ради чего он должен из уважаемого человека чиновника или депутата превращаться полное ничтожество, вроде живущего "на копейки" по сравнению с коллегами на Западе, российского инженера, к которому относятся как к вещи? Оно ему надо, отдавать свое "хлебное место", каким-то самозванцам? И ради чего? Ради справедливости? Ради исполнения закона? С ума сошли?
Платошкин Ник.Ник. набирает обороты.....и Вольфыч почувствовал это , с трибуны Госдумы требовал снять его с выборов в сентябре от Хабаровского края ....
30.07.2019 16:49
гость
Если Навальный (или вообще кто угодно не из путинской команды) придет к власти, то будет надежда на перемены к лучшему. А не то, что вы написали, не надо упражняться в банальностях. А при нынешней власти только одна беспросветность и безнадега.
А шаман идет, пешком в Москву. Дойдет все же.
1. выбирать не из кого.
2. бороться со сложившейся и все усиливающейся олигархией - это надо иметь ой какие стальные бубенцы. Пока что олигархия побеждает Пу, ну или он сам там сотоварищи
30.07.2019 17:12
- гость -
А с чем конкретно вы не согласны?
Вы не согласны, что Навальный пенсионный возраст снизит, а зарплаты всем повысит, за счет сокращения армии?
Не согласны, что он всех плохих чиновников уберет, на их место поставит своих хороших?
Или не согласны, что он у плохих собственников собственность заберет, отдаст своим, хорошим?
Что из этого вам не нравится?
- гость -
1. выбирать не из кого.
140 млн. граждан, а выбирать деда с деменцией не из кого
При чем здесь 140 млн если США поддержат Навального, кого США поддержат того и выберем, иначе санкции разорвут нашу экономику
Еще в бывших советских республиках около 30 млн русских, почти все хотят вернуться. Может и среди них есть достойные президентства. Вон какая красивая Поклонская вернулась, на президента не тянет, но женщина приятная
При чем здесь 140 млн если США поддержат Навального, кого США поддержат того и выберем, иначе санкции разорвут нашу экономику
Согласно Вашей логике, пока США поддерживают Путина, как лицо, исправно поставляющее природные ресурсы для стратегических партнеров.
Я очень хорошо помню 1996 год, когда рейтинг Ельцина перед выборами сккатился до, кажется, 6%. Так вот тогда люди отзывались о Ельцине терпимей, чем сейчас отзываются о Путине. Так что эта цифирь - вранье, подготовка к узурпации власти.
30.07.2019 18:33
Пионер
США поддерживают Путина
Извините, даже комментировать не буду
Не знаю идет ли подготовка к узурпации власти, но есть признаки подготовки к госперевороту. В 1996 году, когда рейтинг Ельцина перед выборами скатился до, кажется, 6%, у нас были идеальные отношения с Западам, нам давали кредит за кредитом, Ельцин был героем всех западных СМИ. Это был человек, который разрушил СССР и вел страну по пути к западной демократии. Не знаю почему у него был рейтинг 6 %
Амик на стороне путина,больше захожу сюда
30.07.2019 16:24
krash
Приношу свои извинения - [старожил] при копировании становится - не убрал.
ну я за Путина!
Чё так перевозбудились?