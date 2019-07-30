За действующего президента России Владимира Путина на выборах 2024 года готовы проголосовать 55% избирателей, следует из результатов исследования "Левада-центра".

По данным опроса, Путин многократно опережает каждого из потенциальных кандидатов, однако уровень оказываемой ему поддержки падает – на 10% по сравнению с июлем 2014 года и на 1% по сравнению с мартом текущего года.

Несмотря на это конкурентов у него совсем нет. Следом за Путиным идут лидер ЛДПР Владимир Жириновский и бывший кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин, которых поддержали бы по 4% избирателей. Поддержка остальных политиков не достигла даже 2%, следует из результатов исследования.

Опрос проведен 18-24 июля в 137 населенных пунктах 50 субъектов РФ по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше.