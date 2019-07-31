Цифровое земледелие: Trimble показал на Алтае технологии будущего

Компания Trimble – разработчик инновационных цифровых решений и высокоточного оборудования для сельского хозяйства и многих других отраслей, включая геодезию, строительство, управление машинами для строительства дорог, общественную безопасность и картографию, представила в Алтайском крае свое новейшее оборудование для так называемого точного земледелия.

Директор сельскохозяйственного направления Trimble в России, Республике Беларусь, Узбекистане и Монголии Денис Дудкин рассказал Amic.ru о том, какие современные цифровые технологии используют аграрии, и как с помощью программного обеспечения можно снизить издержки и увеличить производительность сельхозпроизводства.

– Компания Trimble является лидером на рынке России по объему продаж решений точного земледелия для сферы сельского хозяйства. Расскажите, без каких цифровых технологий сегодня уже невозможно представить агропромышленный комплекс?

– Технологии точного или цифрового земледелия (Precision Farming) прочно входят в нашу жизнь. Благодаря им можно повысить эффективность работы в техническом, агрономическом и, как следствие, в экономическом аспектах, увеличивая рентабельность производства. Расскажу на примерах. Самое популярное наше оборудование – это система автопилотирования, в основе которой лежит спутниковое позиционирование (Glonass ,GPS, Галилео, или Beidou). Эта система позволяет экономить топливо, семена, удобрения, средства защиты растений. Кроме того, она повышает производительность сельхозтехники. Техника управляется не механизатором, а за счет сигнала спутниковой коррекции, поэтому можно работать ночью, в условиях затрудненной видимости, практически 24 часа в сутки. Естественно, это сокращает сроки агротехнологических операций. За счет того, что сев производится равномерно, прямолинейно, сельхозкультуры всходят дружно, что прямым образом влияет на урожайность.

Еще один пример цифрового оборудования, которое позволяет экономить ресурсы, – различные сенсоры, датчики для дифференцированного внесения материалов. Большинство сельхозтоваропроизводителей вносит удобрения по стандартной норме, с нашим оборудованием это можно делать на основе конкретных агрономических показателей: агрохимобследования, картографирования урожайности, космоснимков. То есть только там, где это действительно нужно.

Есть такое выражение: "Если владеешь информацией – владеешь миром". Так вот, современное программное обеспечение для сельского хозяйства (Farm Management System) позволяет аккумулировать, собирать информацию, показывать ее в тех или иных отчетах для принятия управленческих решений. Trimble – это не просто дисплеи, антенны, рулевое управление, а полноценная экосистема управления как всеми машинами в сельхозпарке, так и данными этого парка.

– Насколько большой интерес к цифровому земледелию сейчас в России?

– Преимущества системы автопилотирования понимают 85-90% сельхозтоваропроизводителей. В последнее время внимание аграриев все больше смещается в сторону умных решений. Есть интерес к автопилотам на прицепные агрегаты для выращивания картофеля и других овощей, к специальному программному обеспечению, системам учета.

Все больше компаний спрашивают про автономные сельхозмашины. Компания Trimble активно ведет разработки в этом направлении.

– Кто чаще внедряет новинки первыми: крупные производители или мелкие фермеры?

– Зависит от региона. В Черноземье это в большей степени агрохолдинги, в Краснодаре более прогрессивно мыслят мелкие и средние предприятия. В Алтайском крае некий симбиоз. Наше оборудование внедряют как крупные холдинги, например, "КДВ-Агро", так и более мелкие хозяйства.

– Trimble – постоянный участник "Дня сибирского поля", какие новинки представили на этот раз?

– Наша компания приняла решение развиваться в Сибири, поэтому вот уже три года мы участвуем в форуме "День сибирского поля". На этот раз мы представили наш флагман – дисплей GFX-750. Он является основой для сбора информации и автопилотирования. Дисплей на системе Android, ISOBUS-совместимый. Дополнительно мы представили новинку – ISOBUS-метеостанцию для самоходных или прицепных опрыскивателей, устанавливаемых на самоходной сельхозмашине.

Также мы показали наши новинки в области идентификации агрегатов с помощью технологии Bluetooth. За эту разработку мы получили бронзовую медаль на выставке Sima в Париже.

Еще одна наша разработка, которую мы представили на форуме в Алтайском крае, – система управления сельхозпредприятием Trimble Agriculture Software. В ней доступны новые функции, например, удаленная выдача задания механизаторам.

Большой интерес вызвала система синхронизации данных между машинами предприятия и программным обеспечением AutoSync, которая способна автоматически подгружать новые данные с компьютера на все дисплеи, установленные на сельхозтехнике. Данная разработка также была удостоена бронзовой медали на прошедшей выставке Sima.

– Ваше оборудование подходит для отечественной техники?

– Да, наша компания брендонезависимая. Мы работаем как с большинством отечественных производителей машин ("Ростсельмаш", Петербургский тракторный завод, "Пегас-Агро" и др.), так и с белорусскими (Минский тракторный завод, "Гомсельмаш") и другими зарубежными производителями техники (Case, New Holland, Deutz-Fahr, John Deere и др.).

Оборудование совместимо с 99,9% сельхозтехники. Кроме того, все наши флагманы поддерживают универсальный протокол ISOBUS, который позволяет управлять разными агрегатами с одного дисплея, установленного в тракторе.

– Точность сигнала с наземных базовых станций и со спутника отличается?

– Мы работаем как с базовыми станциями, так и с сервисами коррекции. Дисплей Trimble GFX-750 способен принимать сигнал с четырех спутниковых созвездий, при этом точность от сигнала коррекции CenterPoint RTX составляет 2,5 см. Такую же точность дает нам базовая станция RTK.

Контакты:

Сайт

Regional Marketing CIS,

Eastern Europe and Middle East 14, build. 3,

Krzhizhanovskogo St.

Moscow, 117218

+7-495-258-50-45

Дилеры Trimble в Алтайском крае:

АгроЦентр Захарово

Геотех

АСМ-Алтай