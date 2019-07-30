Депутат АКЗС в третий раз громко вышел из партии

Депутат Алтайского Заксобрания Андрей Волков, которого обвиняют в растрате и присвоении средств жильцов многоквартирных домов, принял решение выйти из "Единой России". Он уже в третий раз покидает партию, от которой избирался. Свое политическое будущее Андрей Волков видит с оппозиционными силами, а именно с "Партией Роста", региональное отделение которой возглавляет экс-кандидат в губернаторы Алтайского края Андрей Крылов.

Андрей Волков был избран в Алтайское Заксобрание по одномандатному округу № 26. Таким образом, он останется работать в краевом парламенте, но уже в другом статусе. Руководитель исполкома Барнаульского местного отделения "Единой России" Антон Целевич сообщил Amic.ru, что Волков 30 июля действительно принес заявление об исключении из партии. Однако фактически его членство было приостановлено еще 15 февраля, когда стало известно, что в отношении депутата возбуждено уголовное дело о присвоении и растрате в особо крупном размере.

Андрей Волков не впервые публично заявляет об уходе из партии, к которым ранее присоединялся. Так, в 2005 году он, будучи руководителем партийной организации "Молодежное единство", вышел из "Единой России". Тогда он мотивировал это тем, что ЕР приняла законы, "не отвечающие интересам людей".

Затем он примкнул к "Правому делу", но в 2010 году вышел и из нее, заявив, что "партия мне не подходит". После этого Андрей Волков снова вступил в "Единую Россию", в которой состоял до февраля 2019 года, пока членство не было приостановлено из-за уголовного дела.

Сейчас Волков является обвиняемым в присвоении и растрате. Следствие считает, что он, как учредитель УК "Прогресс Плюс", совместно с директором присваивал средства жильцов многоквартирных домов и владельцев нежилых помещений, которые те перечисляли в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг ресурсоснабжающим организациям. Деньги, по версии СУ СК РФ, выводились из компании и обналичивались. Схема работала с 2012 по 2016 год, за это время было похищено более 43 миллионов рублей.