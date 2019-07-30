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Депутат АКЗС в третий раз громко вышел из партии

, ИА "Амител"
Андрей Волков вновь не связывает свое политическое будущее с "Единой Россией"
Фото: Андрей Волков на заседании АКЗС

Фото: Андрей Волков на заседании АКЗС

Депутат Алтайского Заксобрания Андрей Волков, которого обвиняют в растрате и присвоении средств жильцов многоквартирных домов, принял решение выйти из "Единой России". Он уже в третий раз покидает партию, от которой избирался. Свое политическое будущее Андрей Волков видит с оппозиционными силами, а именно с "Партией Роста", региональное отделение которой возглавляет экс-кандидат в губернаторы Алтайского края Андрей Крылов

Андрей Волков был избран в Алтайское Заксобрание по одномандатному округу № 26. Таким образом, он останется работать в краевом парламенте, но уже в другом статусе. Руководитель исполкома Барнаульского местного отделения "Единой России" Антон Целевич сообщил Amic.ru, что Волков 30 июля действительно принес заявление об исключении из партии. Однако фактически его членство было приостановлено еще 15 февраля, когда стало известно, что в отношении депутата возбуждено уголовное дело о присвоении и растрате в особо крупном размере.

Андрей Волков не впервые публично заявляет об уходе из партии, к которым ранее присоединялся. Так, в 2005 году он, будучи руководителем партийной организации "Молодежное единство", вышел из "Единой России". Тогда он мотивировал это тем, что ЕР приняла законы, "не отвечающие интересам людей".

Затем он примкнул к "Правому делу", но в 2010 году вышел и из нее, заявив, что "партия мне не подходит". После этого Андрей Волков снова вступил в "Единую Россию", в которой состоял до февраля 2019 года, пока членство не было приостановлено из-за уголовного дела.

Сейчас Волков является обвиняемым в присвоении и растрате. Следствие считает, что он, как учредитель УК "Прогресс Плюс", совместно с директором присваивал средства жильцов многоквартирных домов и владельцев нежилых помещений, которые те перечисляли в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг ресурсоснабжающим организациям. Деньги, по версии СУ СК РФ, выводились из компании и обналичивались. Схема работала с 2012 по 2016 год, за это время было похищено более 43 миллионов рублей. 

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

30.07.2019 16:27
krash

Есть такие люди. У нас в автоклубе тоже такие есть, уходят, через недельку возвращаются. Наверное что то с психикой. Вечно недовольные....

0  2
30.07.2019 16:56
- гость -

Какая партия место в тюрьме

0  2
30.07.2019 16:58
- гость -


30.07.2019 16:56
- гость -
Какие партийцы, такая и партия...

0  2
30.07.2019 18:14
2

Я насчитал два

0  2
30.07.2019 18:35
гость

Депутат Алтайского Заксобрания Андрей Волков, которого обвиняют в растрате и присвоении средств жильцов многоквартирных домов свое политическое будущее видит с оппозиционными силами

Это уже становится нормой, как в чем начинают обвинять, так они сразу свое будущее начинают видеть с оппозиционными силами

0  2
30.07.2019 18:37
гость

Теперь он должен раскрасить машину и в Москву, там сфотографироваться с оппозиционными силами и в США просить политического убежища

0  2
30.07.2019 18:58
- гость -

Ничего, ничего. В ЕР таких еще много, невелика потеря.

0  2
30.07.2019 19:37
Дядька

30.07.2019 18:58
- гость -
----------------------------------Даже клоуны от вас уходят.....

0  2
30.07.2019 19:44
гость

30.07.2019 19:37
Дядька

В ЕР в основном одни клоуны и были, но они походу к вам уходят, клоуны теперь свое политическое будущее видят с оппозиционными силами

0  2
31.07.2019 13:29
- гость -

и ведь за него кто-то голосовал
эй! электорат, там ваш депутат чудит, успокойте мальчка, он балуется!

0  1
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