В 1967 году в СССР приехал фотожурналист LIFE Билл Эппридж. Он сделал серию снимков советской молодежи для спецвыпуска, посвященного 50-летию Октябрьской революции. Впоследствии проект получил название Soviet Youth, отлично передавший людей, моду, жизнь и дух того времени в целом.
Комментарии
Какие страшные фото! На нескольких детей замуровывают в бетон, на другом под березой рубят головы топором, на третьем заставляют ходить с флагом, лица все хмурые, унылые. Не то что в наше духовное время! Где у раздрюканых лавочках сидят правильные пацаны с пивом и семками, где крутые и богатые катаются на яхтах...
Отличные фото.
а молодые тогда жили? или рождались сразу пятидесятилетними?
ага.. молодежь на фото
В основном молодежь, где вы тут 50-летних увидели, с глазами проблема ? Хорошие фото.
Вот оно че...школоты то небыло в СССР! Сразу стерпёры рождались! Теперь все ясно ) Молодежь нашли блин.
Зато в свои 32 могу точно уж смело говорить, что я молодежь )