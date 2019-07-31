В 1967 году в СССР приехал фотожурналист LIFE Билл Эппридж. Он сделал серию снимков советской молодежи для спецвыпуска, посвященного 50-летию Октябрьской революции. Впоследствии проект получил название Soviet Youth, отлично передавший людей, моду, жизнь и дух того времени в целом.