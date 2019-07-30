Впервые вездеход покорил дороги в 90-х годах / Фото: avito.ru

Самодельный вездеход, собранный из автомобиля, самолета и лодочного мотора выставлен на продажу в Архангельске, объявление владелец разместил на сайте "Авито".

"Полный привод 6х6, колеса "Трэкол", полная блокировка, независимая длинноходная подвеска, двигатель ВАЗ-21083, трансмиссия собрана на доступных заводских узлах и агрегатах. Теплая кабина, транец для подвесного мотора. Небольшой вес на шести больших пневматиках обеспечивает уникальную проходимость и отличную плавучесть. В комплекте маленькие колеса для транспортировки на прицепе", – говорится в объявлении.

Вместо привычного автомобильного кузова вездеход оснащен носом настоящего самолета авиакомпании "Аэрофлот". Стоимость необычного транспорта – 600 тысяч рублей.

Впервые вездеход покорил дороги в 90-х годах. Как признается владелец, в те годы ему удалось найти списанный фюзеляж самолета. В салоне два места: водительское и пассажирское.

В прошлом году под Новосибирском за 120 млн рублей продавали мини-НПЗ. Автор объявления сообщал, что производительность этого небольшого нефтеперерабатывающего завода составляет две тысячи тонн топлива в месяц.