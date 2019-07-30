Топилин обозначил цели совместной работы на благо Алтайского края / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, который 30 июля посетил регион с рабочим визитом вместе с представителями практически всех федеральных министерств, провели совещание по вопросам ускоренного развития региона, сообщается на официальном сайте края.

"Все простые решения, "лобовые", уже давно использованы. Сегодня мы работаем над тем, чтобы подойти нестандартно к решению существующих в крае проблем", – заявил Виктор Томенко, говоря о развитии Алтайского края.

Топилин обозначил цели совместной работы. В их числе поиск дополнительных точек экономического роста в регионе, повышение доходов и заработной платы граждан.

"Мы говорим о том, что может усилить экономический рост, позволит создавать новые рабочие места, снижать уровень бедности в регионе. Проблема в том, что не такие высокие заработные платы в крае, который является сельскохозяйственным. Во всех регионах страны в сельском хозяйстве заработные платы традиционно ниже. Объективно так складывается ситуация. А это отражается на уровне заработной платы врачей и учителей. Поэтому одна из главных задач заключается в том, чтобы найти дополнительные источники роста инвестиций, развития социальной сферы, улучшения ситуации в сфере оказания различных услуг гражданам", – поставил задачу Топилин.

Томенко по итогам совещания отметил, что уже сегодня сформированы общие очертания индивидуальной программы развития Алтайского края.

"Обсуждается тема регулирования тарифов на электроэнергию, возможность их приведения в сопоставимый с размерами тарифов в соседних регионах вид. Мы обсуждаем возможности государственной поддержки предприятий, реализующих инвестиционные проекты, с точки зрения обеспечения доступности стоимости электроэнергии", – отметил Томенко.

Речь идет, как он пояснил, о возможностях господдержки различными институтами развития тех планов, которые есть у промышленных, перерабатывающих, сельскохозяйственных предприятий края.

"Необходимы возможности дополнительного доступа к программам Минпромторга, Министерства экономического развития, Министерства сельского хозяйства. В основе дальнейшего развития – повышение показателей валового регионального продукта, объемов промышленного производства, объемов экспорта продукции промышленности и агропромышленного комплекса", – подчеркнул губернатор.

Для обсуждения предложений, которые будут включены в программу ускоренного развития региона, было проведено семь стратегических тематических сессий ("Экономика", "Ускоренное развитие агропромышленного комплекса. Международная кооперация и экспорт", "Уровень жизни населения: структура бедности, структура рынка труда и доходов населения, занятость населения, социальная защита", "Среда для жизни (жилищные условия, доступность, качество городской среды, качество окружающей среды)", "Здравоохранение", "Образование", "Культура и спорт"). Всего на рассмотрение было вынесено более ста предложений для включения в проект программы.

Крупный блок вопросов связан с решением задач по развитию социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования. Будут решаться задачи и по инфраструктурному развитию, в том числе в сфере дорожного строительства и коммунальной инфраструктуры.

"Мы должны быть реалистами, смотреть трезво на вещи. Все-таки десять субъектов Российской Федерации работают над такими программами, в том числе соседние республики Тыва и Алтай. В каждом регионе немало проблем, требующих огромного объема средств. Наверное, сегодня не представляется возможным такое количество средств отвлечь откуда-то и выделить на решение всех проблем. Важно, скорее, понимание, что эти проблемы признаются на уровне федеральных органов власти. По ним есть планы действий, они не сиюминутные, рассчитанные на ближайшие пять-шесть лет. И если последовательно в разумных объемах аккумулировать средства и заниматься их решением, то виден свет в конце тоннеля, и можно рассчитывать на результаты", – подытожил Томенко.

Проект индивидуальной программы развития Алтайского края необходимо внести в правительство России до 1 сентября текущего года.