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"Лобовые решения уже давно использованы": Томенко и Топилин обсудили ускоренное развитие Алтая

, ИА "Амител"
Топилин обозначил цели: поиск дополнительных точек экономического роста в регионе, рост доходов и зарплат

Топилин обозначил цели совместной работы на благо Алтайского края / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, который 30 июля посетил регион с рабочим визитом вместе с представителями практически всех федеральных министерств, провели совещание по вопросам ускоренного развития региона, сообщается на официальном сайте края.

"Все простые решения, "лобовые", уже давно использованы. Сегодня мы работаем над тем, чтобы подойти нестандартно к решению существующих в крае проблем", – заявил Виктор Томенко, говоря о развитии Алтайского края.

Топилин обозначил цели совместной работы. В их числе поиск дополнительных точек экономического роста в регионе, повышение доходов и заработной платы граждан.

"Мы говорим о том, что может усилить экономический рост, позволит создавать новые рабочие места, снижать уровень бедности в регионе. Проблема в том, что не такие высокие заработные платы в крае, который является сельскохозяйственным. Во всех регионах страны в сельском хозяйстве заработные платы традиционно ниже. Объективно так складывается ситуация. А это отражается на уровне заработной платы врачей и учителей. Поэтому одна из главных задач заключается в том, чтобы найти дополнительные источники роста инвестиций, развития социальной сферы, улучшения ситуации в сфере оказания различных услуг гражданам", – поставил задачу Топилин.

Томенко по итогам совещания отметил, что уже сегодня сформированы общие очертания индивидуальной программы развития Алтайского края.

"Обсуждается тема регулирования тарифов на электроэнергию, возможность их приведения в сопоставимый с размерами тарифов в соседних регионах вид. Мы обсуждаем возможности государственной поддержки предприятий, реализующих инвестиционные проекты, с точки зрения обеспечения доступности стоимости электроэнергии", – отметил Томенко. 

Речь идет, как он пояснил, о возможностях господдержки различными институтами развития тех планов, которые есть у промышленных, перерабатывающих, сельскохозяйственных предприятий края.

"Необходимы возможности дополнительного доступа к программам Минпромторга, Министерства экономического развития, Министерства сельского хозяйства. В основе дальнейшего развития – повышение показателей валового регионального продукта, объемов промышленного производства, объемов экспорта продукции промышленности и агропромышленного комплекса", – подчеркнул губернатор.

Для обсуждения предложений, которые будут включены в программу ускоренного развития региона, было проведено семь стратегических тематических сессий ("Экономика", "Ускоренное развитие агропромышленного комплекса. Международная кооперация и экспорт", "Уровень жизни населения: структура бедности, структура рынка труда и доходов населения, занятость населения, социальная защита", "Среда для жизни (жилищные условия, доступность, качество городской среды, качество окружающей среды)", "Здравоохранение", "Образование", "Культура и спорт"). Всего на рассмотрение было вынесено более ста предложений для включения в проект программы.

Крупный блок вопросов связан с решением задач по развитию социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования. Будут решаться задачи и по инфраструктурному развитию, в том числе в сфере дорожного строительства и коммунальной инфраструктуры.

"Мы должны быть реалистами, смотреть трезво на вещи. Все-таки десять субъектов Российской Федерации работают над такими программами, в том числе соседние республики Тыва и Алтай. В каждом регионе немало проблем, требующих огромного объема средств. Наверное, сегодня не представляется возможным такое количество средств отвлечь откуда-то и выделить на решение всех проблем. Важно, скорее, понимание, что эти проблемы признаются на уровне федеральных органов власти. По ним есть планы действий, они не сиюминутные, рассчитанные на ближайшие пять-шесть лет. И если последовательно в разумных объемах аккумулировать средства и заниматься их решением, то виден свет в конце тоннеля, и можно рассчитывать на результаты", – подытожил Томенко.

Проект индивидуальной программы развития Алтайского края необходимо внести в правительство России до 1 сентября текущего года.

Читайте также в сюжете: Ускоренное развитие Алтая
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

31.07.2019 00:13
- гость -

Расширить ! Углубить ! Невилировать !

0  1
31.07.2019 01:20
- гость -

"Топилин обозначил цели: поиск дополнительных точек экономического роста в регионе, рост доходов и зарплат"
Москва последние грядки скупила! Какие точки роста????

0  1
31.07.2019 02:55
Светлана

Ничего они не сделают. Только имитация деятельности, закрываются Рубцовский хлебозавод, в Барнауле гигант-теплица, спирт-завод, а замахиваются еще на что-то. Здесь разберитесь, если на что-то способны.
Вскользь упомянули, что край аграрный, поэтому и зарплаты маленькие. А почему не платите селянам, привыкли, что они рабы и вкалывают бесплатно. Хочется посмотреть на пустые телодвижения нашего губернатора и Топилина. Поговорят, покрасуются перед экранами телевизоров и на том все прекратится. Вот увидите.

0  1
31.07.2019 07:58
Пионер

Прочитал. Кроме бла бла бла ничего не написано.

0  1
31.07.2019 08:02
krash

встретились, яйцы потерли, пофотались для отчетности, дело сделано, имитация деятельности видна, профита не ждите. (

0  1
31.07.2019 08:33
- гость -

А возрождать и развивать производство не пробывали? А то так увсё умно..."Где просто, там ангелов со сто, а где мудрено, там ни одного. Где нет простоты, там одна пустота." Из наставлений преподобного Амвросия Оптинского.

0  1
31.07.2019 09:06
- гость -

Нужен прорыв!!! (всех теплотрасс одновременно).

0  1
31.07.2019 09:07
- гость -

31.07.2019 07:58
Пионер
Прочитал. Кроме бла бла бла ничего не написано.

Я давно не читаю этих смешных. Только комментарии, которые порой тот, кто так и не понял, что на Амике главное комментарии, а не новости, удаляет самые интересные.

0  1
31.07.2019 09:39
петух с докучаево

у него парик, как будто металлическую губку для посуды покрасили черной спрей краской. нифига не заметно ага беспалева

0  1
31.07.2019 09:42
- гость -

Даже если бы у этих назначенцев и было желание улучшать нищенскую жизнь людей сделать это не даст престарелый вождь, ведущий страну в средневековье...

0  1
31.07.2019 10:20
1

Сидят зайцы на поляне – грустят. Мимо идет ежик. Ежик спрашивает у зайцев –: «что грустим товарищи!». Зайцы отвечают -: «надоело быть зайцами, хотим что то новое». Ежик и говорит -: «так будьте же птицами!». «Ура», закричали ежики – «мы птицы, мы птицы!». А ежик двинулся дальше по своим делам. Тут один из зайцев догоняет ежика и спрашивает – «как мы можем быть птицами, у птиц крылья и они летают». На что ежик отвечает – «от меня нужна была идея, ну а как вы её реализуете, то на моя головная боль» и зашагал дальше.

0  1
31.07.2019 10:24
- гость -

снижать уровень бедности в регионе

так вроде бедность уже забороли, теперь с нищетой борются )))

0  1
31.07.2019 12:25
- гость -

Реальный труд стоит дешево в России, а вот болтовня , обещания и шоу стоят очень дорого. Общество извращенных ценностей.

0  1
31.07.2019 12:26
- гость -

31.07.2019 09:07
- гость - А вы месье перешли на более совершенный уровень

0  1
31.07.2019 12:51
krash

Амик а почему нет ни слова о том, как подаренный почти год назад тачки со всего края возвратили в Барнаул к приезду данного кадра, отмыли, к новому виду привели, чтобы вот этот уникум дарил ключи с важностью, что это федеральный подгон? Ну что за клоунизм, такое только в россии возможно, от сего понятно, чем приехал этот
нехороший человек заниматься. Пиар пиар и снова пиар. Клал он на нашу благополучность.

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