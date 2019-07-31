Во вторник, 30 июля, на очередной июльской сессии Усть-Калманского районного совета депутатов озвучено окончательное решение относительно будущего главы района. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
На вакантную должность одобрена кандидатура бывшего председателя совета Чарышского райпотребсоюза – Виктора Наумова. Согласно условиям контракта, 46-летний чиновник будет руководить муниципальным образованием ближайшие пять лет.
Комментарии
Главное согласился хоть кто то!
почему у чиновников такие колхозные узлы галстуков люмпен пролетариата? С тем же успехом можно стринги на шее носить
Какая зарплата у главы района ? Сколько и кому заплатить , чтобы получить этот пост ? В какой партии состоит ?