ГУ МЧС России по Республике Алтай предупреждает население об установлении аномально жаркой погоды на этой неделе.

Так, 31 июля температура воздуха будет превышать +30°С, а с 1 по 4 августа поднимется до +35°С. Жара увеличивает риск природных пожаров и происшествий на водоемах, констатируют в ведомстве.

Нужно помнить, что наиболее опасный период – с 11 до 16 часов. Лучше всего в это время находиться в хорошо проветриваемом помещении и постараться не выходить на улицу.

Специалисты настойчиво рекомендуют соблюдать питьевой режим, в день необходимо выпивать как минимум 2-3 литра негазированной прохладной воды.

Правила оказания первой помощи, если человеку стало плохо в жару, следующие:

1. поместить человека в горизонтальное положение, приподнять ему голову и ноги;

2. помещение должно быть прохладным или хорошо проветриваемым;

3. приложить к голове мокрое полотенце;

4. использовать нашатырь – дать подышать, чтобы человек пришел в чувство;

5. дать пострадавшему попить;

6. вызвать скорую помощь.