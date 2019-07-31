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Коктейль Молотова бросили в новосибирский офис "Единой России"

, ИА "Амител"
Злоумышленник скрылся до прибытия правоохранительных органов
Фото: novosibirsk.er.r

Фото: novosibirsk.er.r

Неизвестный злоумышленник поджег общественную приемную политической партии "Единая Россия" в Новосибирске, сообщает НГС.

ЧП случилось в ночь на 29 июля на улице Аксенова в Первомайском районе города. По предварительной информации, мужчина бросил в окно бутылку с зажигательной смесью, после чего скрылся.

В помещении произошло возгорание. Крупного ущерба удалось избежать благодаря установленному пожарному извещателю. Он подал сигнал о дыме на пульт диспетчера, который незамедлительно направил пожарных к месту возгорания.

"Там задымленность большая была, коридор весь, который мы раньше приводили в порядок, своими силами его покрасили, побелили, лампы повесили, сделали приличным вход – теперь там стекла нет, дверь сломана", – рассказала помощник депутата новосибирского горсовета Ольга Гребенкина, уточнив, что дверь сломали прибывшие сотрудники МЧС, чтобы потушить огонь.

Работа приемной временно приостановлена.

По информации ГУ МЧС России по Новосибирской области, сигнал о возгорании поступил в 4:16. В 4:25 пожар уже полностью ликвидировали. Огнем повреждены книги. Стены и потолок закоптились.

Напомним, что умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

31.07.2019 10:53
krash

Началось? Довели народ до ручки?

наверное, будь власти более внимательны к народу а не к своим кошелькам - такого бы не случилось.

0  0
31.07.2019 11:03
- гость -

Давно пора было начать.

0  0
31.07.2019 11:05
- гость -


31.07.2019 11:03
- гость -


отбраковка генетическая, а чего же ты сидишь ровно на своей жирной заднице и не начинаешь?

0  0
31.07.2019 11:06
гость

На Майдане так же начиналось

0  0
31.07.2019 11:08
гость

Во Франции тоже также протестовали, поэтому там есть выбитые глаза у протестующих и наша оппозиция считает, что это правильно

0  0
31.07.2019 11:20
- гость -

Хотите как во франции? Бгг.

0  0
31.07.2019 11:21
A1isa

надеялся, что их тушить тоже не выгодно ))

0  0
31.07.2019 11:24
- гость -

фото с деревянными окнами и кафельной совдеповской плиткой точно из офиса ЕР? Чего прибедняются-то?

0  0
31.07.2019 11:25
- гость -


31.07.2019 11:05
- гость -
___________________

Какой (ое) вы недовольный, у вас там что, в столе денюшки сгорели?

0  0
31.07.2019 11:25
гость

На Украине вообще из гранатомета по телеканалу стрельнули

0  0
31.07.2019 11:25
Медведь-шатун

Почему-то не жалко...

0  0
31.07.2019 11:26
- гость -

Скоро начнут красного петуха по месту жительства подпускать, вот тогда цены на услуги охраны увеличатся. Будет где спать за деньги предпенсионном.

0  0
31.07.2019 11:26
гость

Да и если поймают тоже не очень...

0  0
31.07.2019 11:28
гость

Да в 90-е охранники были нужны. Лучше крыша. Все возвращается. Передел собственности, бандитские и ментовские войны, развал армии

0  0
31.07.2019 11:34
krash

" сигнал о возгорании поступил в 4:16. В 4:25 пожар уже полностью ликвидировали." - с лесом бы так....

0  0
31.07.2019 11:38
гость

Много кто хочет, как во Франции, там высокий уровень жизни

0  0
31.07.2019 11:41
- гость -

31.07.2019 11:28
гость
Да нет, тут другое. Тут уже на власть замахнулись. Пока так, но что-то подсказывает, что это только начало.

0  0
31.07.2019 11:42
- гость -

31.07.2019 11:34
krash
Видимо, этот пожар тушить было экономически выгодно.

0  0
31.07.2019 11:49
- гость -

Слово "огнеборец" стало уже обязательным в новостях о возгораниях и их тушении?
Достает уже, честное слово.

0  0
31.07.2019 12:01
- гость -

Вставай проклятьем заклейменный...

0  0
31.07.2019 12:08
гость

Очень точные и емкие комментарии. Все в точку

0  0
31.07.2019 12:11
krash

31.07.2019 12:08
гость а тут сказать то больше иного то и нечего, настало время, когда народ уже далеко не ЗА власть. а точно так же как и власть портив народа, так и народ против власти.

0  0
31.07.2019 12:11
- гость -

Быстро потушили. Наверно, экономически целесообразно...

0  0
31.07.2019 12:17
гость

Место не труднодоступное

0  0
31.07.2019 12:18
гость

Желтые жилеты тоже поджигали

0  0
31.07.2019 12:21
гость

ИЗ ИСКРЫ ВОЗГОРИТЬСЯ ПЛАМЯ.

0  0
31.07.2019 12:27
- гость -

неужели инстинкт самосохранения не сработает

0  0
31.07.2019 12:29
- гость -

31.07.2019 12:21
гость
Блин, да сколько можно уже. Не умеете грамоте - цитаты берите, там, надеюсь, ошибок не будет.

0  0
31.07.2019 12:32
- гость -

31.07.2019 12:27
- гость -
У кого? У тех, кого поджигали? У них нет его. Вернее, у самых мелких еще зачатки могут сохраняться, а те, кто повыше, настолько оторваны от реальности, что просто не имеют понятия, что они делают не так. А потом будет обычное - "а нас-то за что"?

0  0
31.07.2019 12:48
- гость -

Это видимо настоящие МОЛОДОГВАРДЕЙЦЫ воскресли

0  0
31.07.2019 12:51
гость

Скорее желтые жилеты подъехали

0  0
31.07.2019 12:51
гость

Нацик с Украины, они там тоже коктейлями Молотова кидались

0  0
31.07.2019 12:56
гость

Хорошо бы установить личность, это учитель, у которого зарплата в 20 раз меньше, чем у депутата или пропиндос, которому проплатили столько же, сколько и депутату. Ведь это важно для определения отношения к произошедшему

0  0
31.07.2019 13:02
213

Интересно, а тот кто кинул остальные адреса ЕР знает?
И он только в Нске окучивает ЕР или по заявкам с других регионов тоже работает?

0  0
31.07.2019 13:04
- гость -

Не исключаю провокацию со стороны самой ЕР...

0  0
31.07.2019 13:05
гость

На Украине антимайдановцы тоже сами себя подожгли. А журналисты по своему телеканалу из гранатомета стрельнули

0  0
31.07.2019 13:08
гость

Если за деньги то он по всей стране работает. В Москву и Екатеринбург со всех городов протестовать приезжали за выборы в Мосгордуму и за Екатеринбургский парк. Может и этот желтый жилет там был. Ему какая разница, если оплачено

0  0
31.07.2019 13:13
- гость -

вот оно истинное отношение к Ер и Путину, а не нарисованный Росстатом "одобрямс"

0  0
31.07.2019 13:21
Красный петух

Население у нас очень терпеливое, но когда терпение лопнет - держись едирас!

0  0
31.07.2019 13:48
14

А этот офис находился в жилом доме?

0  0
31.07.2019 13:52
АБОРИГЕН

Тут варианта два, Едро уже в печенках сидит и у кого-то сдают нервы, что несомненно так и есть и вариант два, это провокация для оправдания дальнейшего закручивания гаек. В обоих вариантах "срыв резьбы" неизбежен.

0  0
31.07.2019 13:58
krash

Да сами они решили спалить себе здание, по фоткам то вон какой гадюшник. отчитаются, что евроремонт был. Получат средства из бюджета на восстановление, а потом найдут какого нить бомжа - за бутылку признается в содеянном и вуаля - профит.

0  0
31.07.2019 14:54
- гость -

31.07.2019 12:29
- гость -
Блин, да сколько можно уже. Не умеете грамоте - цитаты берите, там, надеюсь, ошибок не будет.

А это что за грамотей?

0  0
31.07.2019 15:25
местный

народ просыпаться начинает понемногу, резкость наводить на Сечина, Патрушева, Роттенбергов, Ковальчуков, Тимченко

0  0
31.07.2019 15:27
- гость -


Неужто сбежать думают успеть?

0  0
31.07.2019 16:11
гость

Тут два варианта или народ просыпается или пропиндосы и это далеко не одно и то же

0  0
31.07.2019 16:12
гость

Желтые жилеты во Франции сильно проснулись, теперь несколько из них без глаз ходят

0  0
31.07.2019 17:22
гость

Во Франции за 20 лет сколько президентов то сменилось 3-4, а у нас ужу Леню Брежнева пересидел

0  0
31.07.2019 17:56
гость

А в Саудовской Аравии король пожизненно сидит, куда наш Леня попал. Но чтоб мы так жили, как саудиты. А еще они там головы отрубают оппозиции. Но с США хорошие отношения

0  0
31.07.2019 18:21
-гость-

гость 17:56
В.В. Путин у нас король? в Англии королева тоже пожизненно сидит, вы не путайте монархию с Туркменбаши

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