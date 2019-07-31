Неизвестный злоумышленник поджег общественную приемную политической партии "Единая Россия" в Новосибирске, сообщает НГС.
ЧП случилось в ночь на 29 июля на улице Аксенова в Первомайском районе города. По предварительной информации, мужчина бросил в окно бутылку с зажигательной смесью, после чего скрылся.
В помещении произошло возгорание. Крупного ущерба удалось избежать благодаря установленному пожарному извещателю. Он подал сигнал о дыме на пульт диспетчера, который незамедлительно направил пожарных к месту возгорания.
"Там задымленность большая была, коридор весь, который мы раньше приводили в порядок, своими силами его покрасили, побелили, лампы повесили, сделали приличным вход – теперь там стекла нет, дверь сломана", – рассказала помощник депутата новосибирского горсовета Ольга Гребенкина, уточнив, что дверь сломали прибывшие сотрудники МЧС, чтобы потушить огонь.
Работа приемной временно приостановлена.
По информации ГУ МЧС России по Новосибирской области, сигнал о возгорании поступил в 4:16. В 4:25 пожар уже полностью ликвидировали. Огнем повреждены книги. Стены и потолок закоптились.
Напомним, что умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы.
Комментарии
Началось? Довели народ до ручки?
наверное, будь власти более внимательны к народу а не к своим кошелькам - такого бы не случилось.
Давно пора было начать.
31.07.2019 11:03
- гость -
отбраковка генетическая, а чего же ты сидишь ровно на своей жирной заднице и не начинаешь?
На Майдане так же начиналось
Во Франции тоже также протестовали, поэтому там есть выбитые глаза у протестующих и наша оппозиция считает, что это правильно
Хотите как во франции? Бгг.
надеялся, что их тушить тоже не выгодно ))
фото с деревянными окнами и кафельной совдеповской плиткой точно из офиса ЕР? Чего прибедняются-то?
31.07.2019 11:05
- гость -
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Какой (ое) вы недовольный, у вас там что, в столе денюшки сгорели?
На Украине вообще из гранатомета по телеканалу стрельнули
Почему-то не жалко...
Скоро начнут красного петуха по месту жительства подпускать, вот тогда цены на услуги охраны увеличатся. Будет где спать за деньги предпенсионном.
Да и если поймают тоже не очень...
Да в 90-е охранники были нужны. Лучше крыша. Все возвращается. Передел собственности, бандитские и ментовские войны, развал армии
" сигнал о возгорании поступил в 4:16. В 4:25 пожар уже полностью ликвидировали." - с лесом бы так....
Много кто хочет, как во Франции, там высокий уровень жизни
31.07.2019 11:28
гость
Да нет, тут другое. Тут уже на власть замахнулись. Пока так, но что-то подсказывает, что это только начало.
31.07.2019 11:34
krash
Видимо, этот пожар тушить было экономически выгодно.
Слово "огнеборец" стало уже обязательным в новостях о возгораниях и их тушении?
Достает уже, честное слово.
Вставай проклятьем заклейменный...
Очень точные и емкие комментарии. Все в точку
31.07.2019 12:08
гость а тут сказать то больше иного то и нечего, настало время, когда народ уже далеко не ЗА власть. а точно так же как и власть портив народа, так и народ против власти.
Быстро потушили. Наверно, экономически целесообразно...
Место не труднодоступное
Желтые жилеты тоже поджигали
ИЗ ИСКРЫ ВОЗГОРИТЬСЯ ПЛАМЯ.
неужели инстинкт самосохранения не сработает
31.07.2019 12:21
гость
Блин, да сколько можно уже. Не умеете грамоте - цитаты берите, там, надеюсь, ошибок не будет.
31.07.2019 12:27
- гость -
У кого? У тех, кого поджигали? У них нет его. Вернее, у самых мелких еще зачатки могут сохраняться, а те, кто повыше, настолько оторваны от реальности, что просто не имеют понятия, что они делают не так. А потом будет обычное - "а нас-то за что"?
Это видимо настоящие МОЛОДОГВАРДЕЙЦЫ воскресли
Скорее желтые жилеты подъехали
Нацик с Украины, они там тоже коктейлями Молотова кидались
Хорошо бы установить личность, это учитель, у которого зарплата в 20 раз меньше, чем у депутата или пропиндос, которому проплатили столько же, сколько и депутату. Ведь это важно для определения отношения к произошедшему
Интересно, а тот кто кинул остальные адреса ЕР знает?
И он только в Нске окучивает ЕР или по заявкам с других регионов тоже работает?
Не исключаю провокацию со стороны самой ЕР...
На Украине антимайдановцы тоже сами себя подожгли. А журналисты по своему телеканалу из гранатомета стрельнули
Если за деньги то он по всей стране работает. В Москву и Екатеринбург со всех городов протестовать приезжали за выборы в Мосгордуму и за Екатеринбургский парк. Может и этот желтый жилет там был. Ему какая разница, если оплачено
вот оно истинное отношение к Ер и Путину, а не нарисованный Росстатом "одобрямс"
Население у нас очень терпеливое, но когда терпение лопнет - держись едирас!
А этот офис находился в жилом доме?
Тут варианта два, Едро уже в печенках сидит и у кого-то сдают нервы, что несомненно так и есть и вариант два, это провокация для оправдания дальнейшего закручивания гаек. В обоих вариантах "срыв резьбы" неизбежен.
Да сами они решили спалить себе здание, по фоткам то вон какой гадюшник. отчитаются, что евроремонт был. Получат средства из бюджета на восстановление, а потом найдут какого нить бомжа - за бутылку признается в содеянном и вуаля - профит.
31.07.2019 12:29
- гость -
Блин, да сколько можно уже. Не умеете грамоте - цитаты берите, там, надеюсь, ошибок не будет.
А это что за грамотей?
народ просыпаться начинает понемногу, резкость наводить на Сечина, Патрушева, Роттенбергов, Ковальчуков, Тимченко
Неужто сбежать думают успеть?
Тут два варианта или народ просыпается или пропиндосы и это далеко не одно и то же
Желтые жилеты во Франции сильно проснулись, теперь несколько из них без глаз ходят
Во Франции за 20 лет сколько президентов то сменилось 3-4, а у нас ужу Леню Брежнева пересидел
А в Саудовской Аравии король пожизненно сидит, куда наш Леня попал. Но чтоб мы так жили, как саудиты. А еще они там головы отрубают оппозиции. Но с США хорошие отношения
гость 17:56
В.В. Путин у нас король? в Англии королева тоже пожизненно сидит, вы не путайте монархию с Туркменбаши