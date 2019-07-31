Неизвестный злоумышленник поджег общественную приемную политической партии "Единая Россия" в Новосибирске, сообщает НГС.

ЧП случилось в ночь на 29 июля на улице Аксенова в Первомайском районе города. По предварительной информации, мужчина бросил в окно бутылку с зажигательной смесью, после чего скрылся.

В помещении произошло возгорание. Крупного ущерба удалось избежать благодаря установленному пожарному извещателю. Он подал сигнал о дыме на пульт диспетчера, который незамедлительно направил пожарных к месту возгорания.

"Там задымленность большая была, коридор весь, который мы раньше приводили в порядок, своими силами его покрасили, побелили, лампы повесили, сделали приличным вход – теперь там стекла нет, дверь сломана", – рассказала помощник депутата новосибирского горсовета Ольга Гребенкина, уточнив, что дверь сломали прибывшие сотрудники МЧС, чтобы потушить огонь.

Работа приемной временно приостановлена.

По информации ГУ МЧС России по Новосибирской области, сигнал о возгорании поступил в 4:16. В 4:25 пожар уже полностью ликвидировали. Огнем повреждены книги. Стены и потолок закоптились.

Напомним, что умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы.