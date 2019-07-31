Малышева пригрозила "божьей карой" мошенникам, обещающим помочь похудеть вместе с ней

Телеведущая, заслуженный врач России Елена Малышева рассказала в своем Instagram, что в интернете появились мошенники, которые обещают помочь похудеть вместе с ней.
"Дорогие друзья, в интернете появились мошенники, которые обещают вам похудеть вместе со мной. Не верьте им! Мошенники, я уже обратилась в правоохранительные органы, и вас ждет незабываемая встреча", – написала Малышева в посте к публикации.
Также она напомнила об одной из десяти заповедей и рассказала о божьей каре.
"Но помните: "Не укради" – это одна из десяти заповедей, а божья кара всегда страшнее", – заключила Малышева.
Также она сообщила, что для всех желающих "похудеть вместе с нами" в интернете есть лишь один верный адрес.
Ранее телеведущая Елена Малышева оказалась в центре скандала, после того как в одном из выпусков своей программы, посвященном детям с умственной отсталостью, предложила обсудить, "откуда берутся кретины".
Комментарии
Надеюсь не одного меня эта курица бесит? нафиг ею портить еще и Амик. И так 1й канализ за нее не гляжу уже ) ) )
Да мне вот по хрену, что там будет на том свете, главное, что на этом.А то главный поп кричит о том свете, а сам на этом свете пользуется всеми благами.
Бабки мимо проходят, вот и бесится....
Неприятная она дама.
После ее программы как правильно какать я понял все свое время я не умел, и как только дожил до этого времени, не знамо.
Это норма