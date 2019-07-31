Ремонт крыши на площади более 2000 кв.м планируется завершить за два месяца / Фото: barnaul.org

Рабочие приступили к монтажу стропильной системы на крыше дома по Северному Власихинскому проезду, 60, пострадавшей от пожара 10 июля, сообщается на официальном сайте города.

Над подъездами № 7 и № 8 строители уложили балки перекрытия, установили опоры для стропил. Стройматериалы предварительно обработаны огнезащитной смесью, препятствующей возгоранию.

Ремонт крыши планируется завершить до 1 октября, уточняют в администрации Барнаула.

В результате пожара практически полностью уничтожена кровля площадью более 2000 кв.м. По решению главы города Сергея Дугина из резервного фонда администрации Барнаула на ее восстановление выделено 11 млн рублей.

Так как дом находится в непосредственном управлении, и средств на счетах ТСЖ недостаточно для проведения столь масштабных работ, городской комиссией по ЧС было принято решение о выделении бюджетных средств.