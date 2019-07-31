Разделение потребительской корзины на мужскую и женскую рассмотрят в Минтруде

Предложение сделать различным состав потребительской корзины для мужчин, женщин и детей разного возраста пообещал рассмотреть Минтруд, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу министерства.

Проект рекомендации поступил от Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, где рассмотрели наборы пищевых продуктов потребительской корзины для основных социально-демографических групп населения.

"Разработанные ФГБУН физиологически обоснованные (базовые) наборы пищевых продуктов потребительской корзины для основных социально-демографических групп населения в целом по Российской Федерации планируется рассмотреть на очередном заседании рабочей группы", – рассказали в ведомстве.

В Минтруде отметили, что вопросы, связанные с актуализацией потребительской корзины в России, решаются в рамках рабочей группы, созданной в ведомстве с участием представителей Госдумы и правительства, федеральных органов исполнительной власти, объединений профсоюзов и работодателей, научных организаций.

Ранее сообщалось, что потребительская корзина россиян может подорожать на 30%, вызвано это обеспокоенностью диетологов неправильным питанием большого числа россиян. Сейчас главная составляющая корзины – хлеб и картофель.