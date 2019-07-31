Эксперты: промысловый лес в России может исчезнуть через 10 лет, если объемы пожаров сохранятся

Пожары в Сибири и Забайкалье, которые на данный момент охватили около трех миллионов гектаров, за 10 лет могут привести к полному уничтожению запасов промыслового леса, пишут "Известия" со ссылкой на эксперта лесной программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Константина Кобякова.

"Если пожары в стране продолжатся в тех же объемах, что и последние годы, через 10 лет мы рискуем полностью потерять весь промысловый лес", – заявил Кобяков, подчеркнув, что речь в том числе идет о ценных породах древесины вроде кедра.

Эксперт отметил, что ежегодно в России огнем уничтожается около 10 миллионов гектаров леса, причем на выгоревшей земле остается примерно две трети выживших деревьев, которые уже непригодны для лесозаготовки.

По его словам, полный объем ущерба от сегодняшних пожаров должен быть понятен лишь через несколько лет, потому что не все деревья погибают сразу.

Однако ирония заключается в том, что в России обследование каждого участка леса проводят реже чем раз в десятилетие. Так что узнать о потерях ценных пород удастся минимум лет через 15.

Ранее сенатор предложил пересмотреть подход к тушению лесных пожаров, согласно которому борьба с малыми очагами возгорания в труднодоступных местах считается экономически невыгодным занятием, а после оказывается, что уже горит больше миллиона гектаров леса. Именно эта норма и привела к масштабным пожарам в Сибири сейчас.