Алтайский край стал одним из трех наименее криминогенных регионов Сибири, но в целом по России занимает место в середине таблицы, сообщает Институт региональных проблем.

Регион занял 38-ю строчку в рейтинге криминогенности субъектов РФ, повторив свой же результат. Лучшие показатели в СФО продемонстрировали только Новосибирская (43-е место) и Томская (62-е место) области.

Самым безопасным регионом стала Чукотка. При этом здесь самые высокие в стране расходы бюджета на одного трудоспособного гражданина, одни из самых высоких показателей реальных доходов и крайне низкая безработица.

Далее следует Белгородская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский АО, а также Новгородская область. Самыми опасными стали Северная Осетия, Карачаево-Черкесская Республика, Приморский край, Республика Коми и Хабаровский край.

Рейтинг составили, чтобы на основе накопленных данных прогнозировать развитие криминогенной обстановки в регионе и устанавливать ее взаимосвязь с показателями уровня жизни людей.

На позиции в таблице повлиял не только уровень преступности по каждому региону, но и уровень зарплат, безработицы, потребительских цен, динамика количества ИП и долги по налогам ФНС, расходы региональных бюджетов и внебюджетных фондов.