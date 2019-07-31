Сотрудник ИК-3 УФСИН России по Алтайскому краю вынес из горящей квартиры грудничка, сообщили Amic.ru в пресс-службе ведомства.
ЧП случилось утром 29 июля в квартире дома № 206 на улице Антона Петрова. Выйдя на балкон, младший инспектор отдела безопасности Дмитрий Уваров увидел дым из соседнего подъезда и услышал крики.
Он выбежал на улицу. Там кричала женщина, у которой в горящей квартире остался грудной ребенок. Старшина внутренней службы забрался в горящее помещение через окно, чтобы спасти младенца.
Найти его оказалось совсем непросто – вся квартира была окутана дымом.
"С первого раза найти ребенка не получилось. Все было в дыму, – рассказывает Уваров. – Я почувствовал, что задыхаюсь. Дальше уже действовал на ощупь. Сорвал штору, закрыл ею лицо и пополз".
Ему удалось добраться до детской кроватки.
"За все время малыш не издал ни звука, даже не заплакал, – вспоминает Дмитрий. – Но когда я его взял на руки, он зашевелился. Я понял, что ребенок жив".
Выбравшись из квартиры, он передал ребенка матери. Прибывшие спасатели оперативно потушили возгорание. Предварительной причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем.
Старший ребенок игрался со спичками, пока хозяйка квартиры спала, и поджег диван. Женщина, выбегая из горящего дома, смогла вывести только одного ребенка.
Детей с матерью госпитализировали.
Комментарии
..., есть же люди !!!
Хорошая мать. Сама убежала, а про ребенка забыла. И не надо говорить про стресс!
Мужик вот хороший
мужик молодец, достойный человек., а вот яжемать-та еще мать .
Дмитрий Уваров, здоровья и успехов Вам и Вашим близким. Спасибо.
интересно, а подвиг был экономически целесообразен?
везде есть люди(это про мужика). зато яжмать спустя неделю после стресса пойдет прожирать мат капитал в заправку, попутно критикуя власть, ей же мат капитал и выдавшую. яжматери надо сделать селфи с хэштэгом #яэкономическиневыгодна
31.07.2019 14:00
петух с докучаево
А вместе с этой матерью в заправке будет тусоваться петух с докучаева, и лить ей в уши то что он льет периодически в сеть. Вот такая она идилия глазами петуха...
ты что следишь за мной?
31.07.2019 13:03
- гость -
1. Там было двое детей. Одного она вытащила, другого могла не успеть. 2. Почитайте на досуге, что бывает с людьми в стрессовых ситуациях. Бывает, что мать хватает совершенно ненужное, а ребенок остается. Реальный случай - про ребенка женщина вспомнила только тогда, когда его вытащила свекровь. 3. Вы уверены, что сами в стрессовой ситуации будете вести себя как герой?
31.07.2019 14:40
петух с докучаево
да ваши комментарии порой вызывают большой интерес. Даже порой думаешь А что скажет на это петух с докучаева?!