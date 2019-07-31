Сотрудник ИК-3 УФСИН России по Алтайскому краю вынес из горящей квартиры грудничка, сообщили Amic.ru в пресс-службе ведомства.

ЧП случилось утром 29 июля в квартире дома № 206 на улице Антона Петрова. Выйдя на балкон, младший инспектор отдела безопасности Дмитрий Уваров увидел дым из соседнего подъезда и услышал крики.

Он выбежал на улицу. Там кричала женщина, у которой в горящей квартире остался грудной ребенок. Старшина внутренней службы забрался в горящее помещение через окно, чтобы спасти младенца.

Найти его оказалось совсем непросто – вся квартира была окутана дымом.

"С первого раза найти ребенка не получилось. Все было в дыму, – рассказывает Уваров. – Я почувствовал, что задыхаюсь. Дальше уже действовал на ощупь. Сорвал штору, закрыл ею лицо и пополз".

Ему удалось добраться до детской кроватки.

"За все время малыш не издал ни звука, даже не заплакал, – вспоминает Дмитрий. – Но когда я его взял на руки, он зашевелился. Я понял, что ребенок жив".

Выбравшись из квартиры, он передал ребенка матери. Прибывшие спасатели оперативно потушили возгорание. Предварительной причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем.

Старший ребенок игрался со спичками, пока хозяйка квартиры спала, и поджег диван. Женщина, выбегая из горящего дома, смогла вывести только одного ребенка.

Детей с матерью госпитализировали.