В краевой столице исчезнет остановка "Мясокомбинат", расположенная в западной части города: соответствующий документ был подписан в июле 2019 года в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула.

В соответствии с постановлением администрации города от 26.07.2016 № 1491 "Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены маршрутов регулярных перевозок города Барнаула", постановлением администрации города от 22.06.2016 № 1237 "Об утверждении Порядка ведения Реестра маршрутов регулярных перевозок города Барнаула", решением комиссии по организации пассажирских грузоперевозок было изменено наименование остановочного пункта "Мясокомбинат" на "Барнаульский молочный комбинат".

Изменения коснутся двух автобусных остановок на проспекте Космонавтов и трамвайного кольца – конечной маршрута трамвая № 5. В ближайшее время здесь обновят аншлаги, размещенные на павильонах, а также изменят аудиооповещение в общественном транспорте.

Отметим, остановка "Мясокомбинат" давно уже не отвечала своему прежнему названию – мясоперерабатывающее предприятие было ликвидировано в 2006 году.

Справка. Барнаульский молочный комбинат был запущен в 1978 году. Ежедневно предприятие перерабатывает свыше 700 тонн молочного сырья, выпуская более 200 наименований продукции, которая поставляется во все регионы Сибирского федерального округа, города Дальнего Востока.