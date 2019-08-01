11 августа 2019 года при поддержке НАШЕ Радио Барнаул в Парке спорта Алексея Смертина пройдет ежегодный летний фестиваль "Парк Рок 2019".
Начиная с 14 часов на открытой площадке парка все гости фестиваля получат удовольствие от живого и качественного звука, музыкального и светового оборудования высокого уровня и, конечно, состава рок-команд из Алтайского края. Группы исполнят как легендарные мировые хиты, так и свои авторские песни.
Участники фестиваля: "SkaйФ", "Noль три", TMB, "Зигзаги", EQ, Blak Rose, Zepp Love, Code5150, Boomerang, Paramaribo, "Провинция".
В 2019 году фестиваль пройдет в третий раз. Его основная цель – развитие музыкального движения Алтайского края и поддержка талантливой молодежи. Впервые музыкальное событие состоялось в 2017 году и собрало более 3000 человек.
Фестиваль был поддержан грантом губернатора Алтайского края в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.
Дата: 11 августа 2019 года.
Время: с 14:00 до 21:00.
Место проведения: Парк спорта Алексея Смертина, ул. Энтузиастов, 12В.
Вход свободный!
Комментарии
Опять каверщики.... Интересно, они авторские платят правообладателям? Тот же скайф, например....
А 4-го на Водном Мире будет За Рок.
А к спорту это имеет какое то отношение? Или просто собрать толпу для кафе?
1.08.2019 09:08
- гость -
А 4-го на Водном Мире будет За Рок.
Не 4 ого на 10 ого августа. Лучше туда идти там больше авторских песен без копирки чужих.
1.08.2019 09:48
гость
А, точно....
"...основная цель – развитие музыкального движения Алтайского края и поддержка талантливой молодежи". Внимание вопрос:
Почему на сцене кабацкие кавер-группы, играющие чужие песни, а не действительно талантливые музыканты-композиторы, каких в Барнауле придостаточно? Кого в итоге поддерживают то?
Вот в 2017 да, это действительно хороший фестиваль был, а сейчас второй год подряд устраивают кавер-концерт "для своих"..
Какую только шляпу не называют "роком"...
Лакмусовая бумажка официоза и дрянной попсы- нет "Дубовой рощи 6/17 ХО", "The 9" и других из 80-90-х. Вывод=> это кабак.