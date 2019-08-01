11 августа 2019 года при поддержке НАШЕ Радио Барнаул в Парке спорта Алексея Смертина пройдет ежегодный летний фестиваль "Парк Рок 2019".

Начиная с 14 часов на открытой площадке парка все гости фестиваля получат удовольствие от живого и качественного звука, музыкального и светового оборудования высокого уровня и, конечно, состава рок-команд из Алтайского края. Группы исполнят как легендарные мировые хиты, так и свои авторские песни.

Участники фестиваля: "SkaйФ", "Noль три", TMB, "Зигзаги", EQ, Blak Rose, Zepp Love, Code5150, Boomerang, Paramaribo, "Провинция".

В 2019 году фестиваль пройдет в третий раз. Его основная цель – развитие музыкального движения Алтайского края и поддержка талантливой молодежи. Впервые музыкальное событие состоялось в 2017 году и собрало более 3000 человек.

Фестиваль был поддержан грантом губернатора Алтайского края в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

Дата: 11 августа 2019 года.

Время: с 14:00 до 21:00.

Место проведения: Парк спорта Алексея Смертина, ул. Энтузиастов, 12В.

Вход свободный!