Обеденная зона – это ядро всей кухни. И такой статус не терпит компромиссов между внешним видом и практичностью.

Выбрать отдельные предметы интерьера для столовой не так просто, ведь в современном мире мы видим множество предложений, и так сложно на чем-то остановиться.

Компания Glass Style, работая на рынке более 20 лет, предъявляет самые высокие требования к производителям стеклянной мебели, для того чтобы клиенты салона получали качественные изделия.

Интерьер складывается из мелочей. Уникальное предложение от салона – керамические столешницы. Они изготавливаются путем соединения керамогранитной плиты и закаленного стекла. В результате получается столешница с поверхностью, устойчивой к царапинам, ударам, пятнам и прочим бытовым рискам. Она легко очищается, не впитывает влагу и не выделяет запахов и вредных веществ.

Вы хотите чего-то оригинального? Обеденные столы со столешницей из закаленного стекла – это легкость и элегантность, сочетаемое с большой прочностью и надежностью. Такая столешница не расколется, даже если на нее упадет бутылка шампанского или встанет взрослый человек, никогда не вздуется от влаги и не потрескается, не станет "домом" для грибков и плесени.

Обеденные зоны из закаленного стекла и керамогранита Colligans помогут привнести изюминку в ваш интерьер. Вы сможете удивить своих гостей. Высокое качество изделий, натуральные материалы, разнообразие моделей и стилей позволит найти решение для помещения любого размера, оформленного в абсолютно любом стиле: от классики до модерна.

Украшение кухни – важный этап создания комфортных условий и эстетичного интерьера, который бы свидетельствовал о наличии у вас безупречного вкуса. Именно поэтому важно правильно подобрать предметы интерьера, декора и дизайна и даже мелкие (на первый взгляд) элементы. И салон Glass Style с радостью вам в этом поможет. Здесь вас всегда ждут необычные предложения.

Салон мебели Glass Style в ТВК "Республика"

г. Барнаул пр. Космонавтов, 6г, 2-3 этажи комплекса

Телефон: +7 (960) 943-50-66

Адрес электронной почты: interier_barnaul@mail.ru

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