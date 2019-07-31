Житель Камня-на-Оби пожаловался на атаковавшие дом полчища жуков, которые не дают покоя жильцам, сообщает газета "Каменские известия".

В доказательство своих слов он предоставил видео, на котором видно, как по стенам ползают сотни насекомых. По его словам, с подобной ситуацией он сталкивался шесть лет назад – в 2013 году.

"Тогда мы обращались в Роспотребнадзор за помощью, но оказать нам ее не смогли, – рассказывает мужчина. – Пришлось применять хлор и дымовые шашки, чтобы избавиться от нежеланных "соседей".

Журналисты "Каменских известий" выяснили, что подъезд дома заполонили жужелицы бомбардировщики. Когда чувствуют опасность, они могут выпустить в человека струю жидкой субстанции, которая вызывает ожоги вплоть до волдырей.