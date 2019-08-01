Одним из главных событий ушедшего июля стала дымка от лесных пожаров, которая окутала буквально всю Сибирь. Алтайский край не стал исключением: почти две недели здесь было безветрие и стоял смог. Барнаульцы жаловались на плохое самочувствие, кашель и одышку.

К концу месяца, как и предсказывали синоптики, сменился ветер и дым рассеялся. Однако природные пожары продолжают бушевать в Красноярском крае, и есть вероятность, что дымка вернется. Сейчас от нее страдают жители Иркутской области и республики Бурятия.

На данный момент в Сибири создана специальная авиагруппировка. Колонна из 15 единиц техники и более 100 человек спасателей и пожарных прибыли в Красноярск из соседних субъектов. Кроме этого, по поручению Владимира Путина Министерство обороны РФ отправило на тушение пожаров десять самолетов Ил-76 и девять вертолетов Ми-8 военно-транспортной авиации, оборудованных специальными водосливными устройствами.

Стоит отметить, что за горящие леса уже вступились многие звезды шоу-бизнеса, в том числе популярный актер Леонардо Ди Каприо. Также с предложением о помощи выступил президент США Дональд Трамп. Путин поблагодарил Трампа и обещал при необходимости ею воспользоваться, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Amic.ru решил сравнить, как выглядел Барнаул во время и после задымления. Фотографии были сделаны почти в одно время с разницей в неделю.