Три человека, включая годовалого ребенка, пострадали в "пьяном" ДТП на улице Тогульской в Бийске вечером 30 июля, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По предварительной информации правоохранителей, 30-летняя жительница наукограда не справилась с управлением ВАЗ-2103 и протаранила металлический забор.

Полицейские выяснили, что женщина была пьяна, а автомобиль не был оборудован специальным детским креслом. В момент аварии ребенок находился на руках у мужчины. В результате аварии все трое получили травмы различной степени тяжести. Им оказана медицинская помощь.

В отношении водителя возбудили административные дела за управление транспортным средством в нетрезвом виде и неисполнение обязанности по страхованию своей гражданской ответственности.