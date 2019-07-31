Ежегодный краевой праздник "Медовый Спас на Алтае" стартует 14 августа – в День пчеловода Алтайского края.

"В этот день пчеловоды покажут гостям фестиваля устройство ульев и их внутреннюю жизнь, – сообщает "Алтайтурцентр", – а также разрешат прилечь на пчелиные домики с оздоровительным прицелом".

На площади Сахарова в Барнауле соберутся 110 пчеловодов из десятков районов края. Посетителей ждет дегустация в рамках конкурса "Народное признание" и ярмарка.

В частности, гости праздника смогут попробовать и приобрести различные сорта меда, медовые напитки и другую продукцию на основе него: бальзамы, косметику на меду и травах, а также десерты.

Праздник "Медовый Спас на Алтае" проводится уже несколько лет, и быстро приобрел популярность. В этом году фестиваль меда пройдет не только в Барнауле, но и еще в шести городах: Белокурихе, Бийске, Заринске, Рубцовске, Славгороде и Яровом.