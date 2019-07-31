Тело двухлетнего мальчика, пропавшего две недели назад, нашел житель села Малый Яломан Онгудайского района, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.

Мужчина рыбачил на реке Катунь и под камнем обнаружил ребенка, о чем сообщил в правоохранительные органы.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Она установит причину смерти маленького селянина.

Напомним, мальчик пропал у реки Чуя в Онгудайском районе. Он ушел на прогулку с братом и сестрой в селе Иодро. Понадеявшись друг на друга, они упустили его из виду.

Поиски успехом не увенчались. Родственникам удалось найти только его обувь. Она лежала на берегу реки.

По факту безвестного исчезновения мальчика следственные органы расследуют уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего ребенка").