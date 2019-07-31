Завершено расследование уголовного дела против мужчины, который в новосибирском аэропорту Толмачево напал на экипаж самолета, а после оскорбил полицейского, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского СУТ СК России.

Как установлено следствием, 14 мая перед вылетом в Москву мужчина нецензурно бранил окружающих, а когда экипаж воздушного судна попытался его успокоить, ударил командира, второго пилота и бортпроводника.

Экипаж вызвал сотрудника полиции. При попытке доставить подозреваемого в дежурную комнату для составления протокола об административном правонарушении, он публично обматерил правоохранителя.

Теперь уголовное дело по трем статьям УК РФ передано в суд. Авиадебошира обвиняют в хулиганстве, оскорблении полицейского при исполнении обязанностей и нанесении побоев. Ему грозит колония.