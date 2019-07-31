Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю сообщила о привлечении воздушных судов к ликвидации огня в масштабном лесном пожаре в Богучанском районе в 155 километрах от села Богучаны.

Самолет-амфибия Бе-200 сбросил 27 тонн воды на кромку лесного пожара. Для локализации очага возгорания в это место направили наземную группировку десантников-пожарных.

Еще два воздушных судна аналогичной модели сбрасывают воду в 170-километровой зоне от села Богучаны. Это позволяет сдержать огонь, который угрожает близлежащим населенным пунктам.

Напомним, сибиряки записывают видеообращения, собирают подписи под петицией и устраивают пикеты с требованием ввести режим ЧС и потушить пожары в Сибири, которые отравляют гражданам воздух.

В Барнауле уже фиксировалось превышение допустимых нормативов по содержанию в воздухе продуктов горения.