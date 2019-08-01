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На территории барнаульского "Ковша" могут построить еще один многоквартирный дом. Сейчас участок, где по идее должна вырасти высотка, выставлен на продажу за 22 млн рублей. Он расположен рядом с двумя крупными жилыми комплексами – "Аквамарин" и "Новая пристань". Площадь участка – 34,6 сотки.

"Возможности застройки обширны, ведь список видов разрешенного использования весьма внушителен: многоквартирные дома (девять и более надземных этажей), общежития, гостиницы, общеобразовательные учреждения, детские учреждения и многое другое", – сказано в объявлении агентства недвижимости "Алтайская элита".

Кстати, барнаульский "Ковш" сейчас – перспективная зона для застройки. Региональное Минприроды в июне объявило аукцион по созданию на территории старого речного порта искусственного земельного участка. По условиям торгов, его должны застроить жилыми домами. Если аукцион пройдет успешно, то первые высотки появятся на острове зимой 2022 года.