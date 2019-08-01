Фото: aelita.pro
На территории барнаульского "Ковша" могут построить еще один многоквартирный дом. Сейчас участок, где по идее должна вырасти высотка, выставлен на продажу за 22 млн рублей. Он расположен рядом с двумя крупными жилыми комплексами – "Аквамарин" и "Новая пристань". Площадь участка – 34,6 сотки.
"Возможности застройки обширны, ведь список видов разрешенного использования весьма внушителен: многоквартирные дома (девять и более надземных этажей), общежития, гостиницы, общеобразовательные учреждения, детские учреждения и многое другое", – сказано в объявлении агентства недвижимости "Алтайская элита".
Кстати, барнаульский "Ковш" сейчас – перспективная зона для застройки. Региональное Минприроды в июне объявило аукцион по созданию на территории старого речного порта искусственного земельного участка. По условиям торгов, его должны застроить жилыми домами. Если аукцион пройдет успешно, то первые высотки появятся на острове зимой 2022 года.
Комментарии
Ну да, постройка домов выгоднее, чем отдать место под пляж.
Комарам нравится
Кто владелец участка? Кто его откусил/приватизировал?
Племянник Баварина? Или структуры Банных? Оооочень много участков в лихие 90-е и позже перешли задарма в нужные руки
Ну да чего уж там. Вид на город и так испоганен совковыми многоэтажками, хуже уже не будет. Лепите.
Согласен с Аборигеном. Пущай строят. А запретим мы что-нибудь другое. Например, женщинам ходить в зеленых штанах.
женщинам ходить в зеленых штанах. сфигали?
Уровень воды в Иркутской области повышался на 13 метров. А в Барнауле вода доходила до Короленко, историк рассказывала. Давайте стройте на берегу Оби!
До Пушкина точно.
Вообще строить дома там где дело рисковое, поддержу проблему в Иркутске да и во многих местностях, если сегодня там не топит не значит что завтра этого не будет, тем более природа сейчас непредсказуема, берега обвалиться не могут? Спорный вопрос. Эта территория явно не изучена, дома настроены наобум. Ни за какие деньги бы там не купили жильё.
фиг вы мне зеленые штаны запретите