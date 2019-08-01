Уроженка Барнаула решила поделиться с жителями архивным видео, снятым в столице Алтайского края в 1995 году. Оно опубликовано на youtube-канале Barnaul.insta.

"Видео начинается с ул. Чкалова, там, где сейчас "Хорошее настроение", далее "Сковородка", "Вилка-Ложка", ВЗФЭИ и, конечно же, телеграф", – гласит подпись к видеозаписи.

Многое в городе осталось прежним, но окружающий транспорт и некоторые другие детали дают понять, что это кадры из прошлого.

Так, например, на Малаховском кольце паслись коровы. И если у автора ролика от этого возникло лишь легкое удивление, то сейчас такое вообще сложно представить.