Уроженка Барнаула решила поделиться с жителями архивным видео, снятым в столице Алтайского края в 1995 году. Оно опубликовано на youtube-канале Barnaul.insta.
"Видео начинается с ул. Чкалова, там, где сейчас "Хорошее настроение", далее "Сковородка", "Вилка-Ложка", ВЗФЭИ и, конечно же, телеграф", – гласит подпись к видеозаписи.
Многое в городе осталось прежним, но окружающий транспорт и некоторые другие детали дают понять, что это кадры из прошлого.
Так, например, на Малаховском кольце паслись коровы. И если у автора ролика от этого возникло лишь легкое удивление, то сейчас такое вообще сложно представить.
Комментарии
Спасибо, всплакнул. Но коров там что-то не помню
Прям в молодости побывал. Спасибо! Только вот действительно откуда там могли коровы взяться даже тогда???
Не припомню чтоб это было в порядке вещей...
господи. коровы и на павловском тракте паслись. да их и сейчас в городе полно
Коровы там частенько паслись, поднимались из частного сектора в "яме".
Че-то я ни разу не видел коров там. В 1995-м я был студентом и по тому кольцу два раза в день ездил на 24-м экспрессе.
Было, было. Как раз в 90-е. Кто-то рядомживущий там выпасал.
Коровы пасли цыгане с Ямы. Еще много коров было на Фомина на Горе. тоже цыгане пасли жившие на Фомина возле девятиэтажки. Цыган очень много было в 90-ых. Причем интересно что Яма была наркоточкой, а на Горе было все в этом плане чистенько так как на Горе жил Баварин и по слухам был не гласный указ, гасить наркоточки на Горе в зародыше.
Есть еще видео в Ютубе где бабка пасет гусей на площади Октября. ТВ Сибирь снимали. еще смешное видео из 90-ых интервью у рабочих ВРЗ, когда кто-то оторвал голову у памятника Ленина. Видео называется "Ленин и голова". А самое смешное у ТВ Сибирь когда они поехали на ВРЗ снимать про открытую цистерну со спиртом. На путях долго стояла цистерна со спиртом, а местные жители ее вскрыли и ходили туда с ковшиками и ведрами. Всё ВРЗ вдупель пьяные
https://www.youtube.com/watch?v=5PT0nRckKGA
Видео Барнаул 1993г. (ул. А.Петрова-Матросова-Ленинский пр-т- Молдёжная - Красноармейкий)
Коровы прибрели из частного сектора, что был тогда за кардиоцентром. Это ооочень редко бывало. И елки перед школой на площади Октября еще целы. И магазины Лакомка и Смена. Почти 25 лет....
Зато видно сколько было деревьев на площади Октября и где они теперь?
На лени на были ещё нормальные деревья , а потом какието уроды там пустыню сделали
1.08.2019 08:57
месный
нормальные деревья. не смеши - постоянно все пух жгли от которого дома иногда загорались. Пуха было просто по колено - ветерком его надувало в какой нибудь уголок. Люди жаловались не только на пожароопасность но и на то что не возможно дышать.
Хорош врать, не было никаких коров, не паслись они в городе.
"Зато видно сколько было деревьев на площади Октября и где они теперь? "
Может быть этим тополям уже время пришло? Может поэтому их убрали? Очень неприятно когда они ломаются внезапно при малейшем ветре.
От старых тополей один вред: жуткие липкие почки да невыносимый пух.
1.08.2019 09:20
- гость -
1.08.2019 09:06
- гость -
Зато теперь отлично ПУСТЫНЯ!
Ни разу не видел чтобы от пуха что-то загорелось особенно на ленина. А ломались деревья от урагана и щас тоже ломаются, на ленина ничё не ломалось их там подстригали
Зелёный уютный город... Я скучаю.....
Времена позволившие влксмоской шушаре плотно набить себе кошельки.
Может быть этим тополям уже время пришло? Может поэтому их убрали? Очень неприятно когда они ломаются внезапно при малейшем ветре.
Я говорила про яблони около бывшего Клуба меланжевого комбината и про ели около бывшего памятника Ленину /ныне убогому сеятелю/
1.08.2019 09:29
- гость -
Был
Коровы пасли цыгане с Ямы. Еще много коров было на Фомина на Горе. тоже цыгане пасли жившие на Фомина возле девятиэтажки. Цыган очень много было в 90-ых. Причем интересно что Яма была наркоточкой, а на Горе было все в этом плане чистенько так как на Горе жил Баварин и по слухам был не гласный указ, гасить наркоточки на Горе в зародыше.
Да верно, коровы поднимались частенько из" ямы", иногда даже лошади там цыганские паслись.
А Баварин на горе не жил. на Красноармейский 64.
забора у УВД не было, обрыдлой рекламы не было. А так - все то же
1.08.2019 09:48
Maybe i,m a Leo
А Баварин на горе не жил. на Красноармейский 64.
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Может и не жил, но по пятницам в своем доме на горе он точно всю родню собирал! Это очень не плохо! Хороший мужик был!
Что тут у нас постоялец с хвойного завелся?
1.08.2019 09:48
Maybe i,m a Leo
Как это не жил если я с ним частенько на Горе здоровался. не потому что его знал. он проезжая на Ниве по Горе всем кивал
тротуары широченные
Зачем коровам из Ямы "подниматься",когда рядом частный сектор ул.Власихинская?
И на дорогах свободней
1.08.2019 10:22
Гость
Власихинская от ямы также далека как и площадь октября
Но автобусы особенно с Ленинского района в город и назад были забиты почти всегда, какой то вечный час пик, за редким исключением
Не все оказывается Яму знают, эх, молодежь
Очень жаль яблоньки на пл. Октября, такие красавицы по весне были, все в цвету. И возле училища напротив росли деревья, а сейчас голый асфальтированный пупок.
какой у нас зеленый город! был...
1.08.2019 10:33
Элен
А около старого базара росли липы, они так замечательно пахли когда цвели
верните городу зеленые деревья! одни машины теперь и жаркое пустынное солнце, никакого уюта ((((
9:25 сказочнег
Автор не знает, что Малаховским кольцом называют пересечение А.Петрова-Малахова (где всё время был Малаховский рынок). На нём коровы тоже наблюдались, но намного раньше ( с п.Мирного, от Сулимы)
1.08.2019 10:22
Гость
Карту купи!
Одно можно сказать с уверенностью, город был значительно зеленее.