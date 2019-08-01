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Коровы на Малаховском кольце. Каким был Барнаул 24 года назад

, ИА "Амител"
Опубликована видеозапись поездки по краевой столице в 1995 году
Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

Уроженка Барнаула решила поделиться с жителями архивным видео, снятым в столице Алтайского края в 1995 году. Оно опубликовано на youtube-канале Barnaul.insta.

"Видео начинается с ул. Чкалова, там, где сейчас "Хорошее настроение", далее "Сковородка", "Вилка-Ложка", ВЗФЭИ и, конечно же, телеграф", – гласит подпись к видеозаписи.

Многое в городе осталось прежним, но окружающий транспорт и некоторые другие детали дают понять, что это кадры из прошлого.

Так, например, на Малаховском кольце паслись коровы. И если у автора ролика от этого возникло лишь легкое удивление, то сейчас такое вообще сложно представить.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

1.08.2019 07:51
гость

Спасибо, всплакнул. Но коров там что-то не помню

0  0
1.08.2019 07:53
Kimi

Прям в молодости побывал. Спасибо! Только вот действительно откуда там могли коровы взяться даже тогда???
Не припомню чтоб это было в порядке вещей...

0  0
1.08.2019 07:58
- гость -

господи. коровы и на павловском тракте паслись. да их и сейчас в городе полно

0  0
1.08.2019 07:59
Я

Коровы там частенько паслись, поднимались из частного сектора в "яме".

0  0
1.08.2019 08:05
Kimi

Че-то я ни разу не видел коров там. В 1995-м я был студентом и по тому кольцу два раза в день ездил на 24-м экспрессе.

0  0
1.08.2019 08:06
- гость -

Было, было. Как раз в 90-е. Кто-то рядомживущий там выпасал.

0  0
1.08.2019 08:16
- гость -

Коровы пасли цыгане с Ямы. Еще много коров было на Фомина на Горе. тоже цыгане пасли жившие на Фомина возле девятиэтажки. Цыган очень много было в 90-ых. Причем интересно что Яма была наркоточкой, а на Горе было все в этом плане чистенько так как на Горе жил Баварин и по слухам был не гласный указ, гасить наркоточки на Горе в зародыше.

0  0
1.08.2019 08:24
- гость -

Есть еще видео в Ютубе где бабка пасет гусей на площади Октября. ТВ Сибирь снимали. еще смешное видео из 90-ых интервью у рабочих ВРЗ, когда кто-то оторвал голову у памятника Ленина. Видео называется "Ленин и голова". А самое смешное у ТВ Сибирь когда они поехали на ВРЗ снимать про открытую цистерну со спиртом. На путях долго стояла цистерна со спиртом, а местные жители ее вскрыли и ходили туда с ковшиками и ведрами. Всё ВРЗ вдупель пьяные

0  0
1.08.2019 08:25
Владимир Гуляев

https://www.youtube.com/watch?v=5PT0nRckKGA
Видео Барнаул 1993г. (ул. А.Петрова-Матросова-Ленинский пр-т- Молдёжная - Красноармейкий)

0  0
1.08.2019 08:32
Злая гостья

Коровы прибрели из частного сектора, что был тогда за кардиоцентром. Это ооочень редко бывало. И елки перед школой на площади Октября еще целы. И магазины Лакомка и Смена. Почти 25 лет....

0  0
1.08.2019 08:50
- гость -

Зато видно сколько было деревьев на площади Октября и где они теперь?

0  0
1.08.2019 08:57
месный

На лени на были ещё нормальные деревья , а потом какието уроды там пустыню сделали

0  0
1.08.2019 09:06
- гость -

1.08.2019 08:57
месный

нормальные деревья. не смеши - постоянно все пух жгли от которого дома иногда загорались. Пуха было просто по колено - ветерком его надувало в какой нибудь уголок. Люди жаловались не только на пожароопасность но и на то что не возможно дышать.

0  0
1.08.2019 09:14
Гость

Хорош врать, не было никаких коров, не паслись они в городе.

0  0
1.08.2019 09:20
- гость -

"Зато видно сколько было деревьев на площади Октября и где они теперь? "

Может быть этим тополям уже время пришло? Может поэтому их убрали? Очень неприятно когда они ломаются внезапно при малейшем ветре.

0  0
1.08.2019 09:24
- гость -

От старых тополей один вред: жуткие липкие почки да невыносимый пух.

0  0
1.08.2019 09:25
месный

1.08.2019 09:20
- гость -
1.08.2019 09:06
- гость -

Зато теперь отлично ПУСТЫНЯ!

Ни разу не видел чтобы от пуха что-то загорелось особенно на ленина. А ломались деревья от урагана и щас тоже ломаются, на ленина ничё не ломалось их там подстригали

0  0
1.08.2019 09:29
- гость -

Зелёный уютный город... Я скучаю.....

0  0
1.08.2019 09:34
- гость -

Времена позволившие влксмоской шушаре плотно набить себе кошельки.

0  0
1.08.2019 09:36
- гость -

Может быть этим тополям уже время пришло? Может поэтому их убрали? Очень неприятно когда они ломаются внезапно при малейшем ветре.

Я говорила про яблони около бывшего Клуба меланжевого комбината и про ели около бывшего памятника Ленину /ныне убогому сеятелю/

0  0
1.08.2019 09:43
месный

1.08.2019 09:29
- гость -

Был

0  0
1.08.2019 09:48
Maybe i,m a Leo

Коровы пасли цыгане с Ямы. Еще много коров было на Фомина на Горе. тоже цыгане пасли жившие на Фомина возле девятиэтажки. Цыган очень много было в 90-ых. Причем интересно что Яма была наркоточкой, а на Горе было все в этом плане чистенько так как на Горе жил Баварин и по слухам был не гласный указ, гасить наркоточки на Горе в зародыше.

Да верно, коровы поднимались частенько из" ямы", иногда даже лошади там цыганские паслись.
А Баварин на горе не жил. на Красноармейский 64.

0  0
1.08.2019 09:52
Filin

забора у УВД не было, обрыдлой рекламы не было. А так - все то же

0  0
1.08.2019 10:03
- гость -

1.08.2019 09:48
Maybe i,m a Leo
А Баварин на горе не жил. на Красноармейский 64.
-------------------------------
Может и не жил, но по пятницам в своем доме на горе он точно всю родню собирал! Это очень не плохо! Хороший мужик был!

0  0
1.08.2019 10:04
- гость -

Что тут у нас постоялец с хвойного завелся?

0  0
1.08.2019 10:10
- гость -

1.08.2019 09:48
Maybe i,m a Leo

Как это не жил если я с ним частенько на Горе здоровался. не потому что его знал. он проезжая на Ниве по Горе всем кивал

0  0
1.08.2019 10:16
Панночка

тротуары широченные

0  0
1.08.2019 10:22
Гость

Зачем коровам из Ямы "подниматься",когда рядом частный сектор ул.Власихинская?

0  0
1.08.2019 10:27
гость

И на дорогах свободней

0  0
1.08.2019 10:27
месный

1.08.2019 10:22
Гость

Власихинская от ямы также далека как и площадь октября

0  0
1.08.2019 10:29
гость

Но автобусы особенно с Ленинского района в город и назад были забиты почти всегда, какой то вечный час пик, за редким исключением

0  0
1.08.2019 10:30
гость

Не все оказывается Яму знают, эх, молодежь

0  0
1.08.2019 10:33
Элен

Очень жаль яблоньки на пл. Октября, такие красавицы по весне были, все в цвету. И возле училища напротив росли деревья, а сейчас голый асфальтированный пупок.

0  0
1.08.2019 10:56
Бырма_глот

какой у нас зеленый город! был...

0  0
1.08.2019 11:05
месный

1.08.2019 10:33
Элен

А около старого базара росли липы, они так замечательно пахли когда цвели

0  0
1.08.2019 11:37
- гость -

верните городу зеленые деревья! одни машины теперь и жаркое пустынное солнце, никакого уюта ((((

0  0
1.08.2019 12:07
- гость -

9:25 сказочнег

0  0
1.08.2019 12:40
гость

Автор не знает, что Малаховским кольцом называют пересечение А.Петрова-Малахова (где всё время был Малаховский рынок). На нём коровы тоже наблюдались, но намного раньше ( с п.Мирного, от Сулимы)

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1.08.2019 13:08
Я

1.08.2019 10:22
Гость
Карту купи!

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1.08.2019 16:42
АБОРИГЕН

Одно можно сказать с уверенностью, город был значительно зеленее.

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