Авария на федеральной трассе Р-256 "Чуйский тракт" в Тальменском районе унесла жизнь одного человека, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

31 июля в 19:20 на 151-м километре автодороги столкнулись Chevrolet Niva и Toyota Corolla. Один из участников ДТП скончался на месте. Еще четырех человек госпитализировали с травмами.

Полицейские проводят проверку по факту случившегося. Они выясняют причины и обстоятельства трагедии.