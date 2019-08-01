Авария на федеральной трассе Р-256 "Чуйский тракт" в Тальменском районе унесла жизнь одного человека, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.
31 июля в 19:20 на 151-м километре автодороги столкнулись Chevrolet Niva и Toyota Corolla. Один из участников ДТП скончался на месте. Еще четырех человек госпитализировали с травмами.
Полицейские проводят проверку по факту случившегося. Они выясняют причины и обстоятельства трагедии.
Комментарии
В ватсапе ролик ходит, что грузовик MAN Мария-ра сбил женщину насмерть в районе Озёрок, шедшую по трассе навстречу. Даже лицо отпечаталось. Не фейк, не знаете?