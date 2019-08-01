Городская поликлиника № 7 и аптека № 132 стали стартовыми площадками реализации пилотного проекта по внедрению электронных рецептов, сообщает Минздрав Алтайского края.

С 1 августа льготникам выписывают не бумажные, а электронные рецепты. Чтобы получить полагающееся лекарство, человеку нужно прийти в аптеку № 132 и предъявить СНИЛС.

По его номеру в базе данных будет найден список медикаментов, которые необходимы обратившемуся.

В региональном министерстве здравоохранения отмечают, что ежегодно поликлиники Алтайского края выписывают около 2 млн рецептов. Отказавшись от них, можно сэкономить значительные средства, уверены инициаторы проекта.

В числе других аргументов приводится сокращение время приема у врача, которому теперь не нужно будет вручную выписывать препараты.