Городская поликлиника № 7 и аптека № 132 стали стартовыми площадками реализации пилотного проекта по внедрению электронных рецептов, сообщает Минздрав Алтайского края.
С 1 августа льготникам выписывают не бумажные, а электронные рецепты. Чтобы получить полагающееся лекарство, человеку нужно прийти в аптеку № 132 и предъявить СНИЛС.
По его номеру в базе данных будет найден список медикаментов, которые необходимы обратившемуся.
В региональном министерстве здравоохранения отмечают, что ежегодно поликлиники Алтайского края выписывают около 2 млн рецептов. Отказавшись от них, можно сэкономить значительные средства, уверены инициаторы проекта.
В числе других аргументов приводится сокращение время приема у врача, которому теперь не нужно будет вручную выписывать препараты.
Комментарии
Бедные бабульки....
Такое нужно ввести по всему краю
Чиркнуть на (подаренной фармкомпанией) бумажке пару рекламных препараторов, немного с экономит средств и времени. Да и тут явно просматривается сговор поликлиники, аптеки и фармкомпании. Вот и будут потом эти электронные рецепты отправлять только в определенные аптеки и только на определенный препарат. Это подходит только для выдачи льготных и бесплатных лекарств, потому что там чего выпишут за тем и поедешь на другой конец города.
Всё верно. Так можно сэкономить значительные средства.... А ещё можно сэкономить сделав не только электронные рецепты, но и электронные инструкции к препаратам, и сами таблетки продавать в тару покупателя. Зачем захламлять всякой бумагой природу. Белую таблетку всем
1.08.2019 11:32
Гость
А если таблетки электронными сделать - то ваще экономия фантастическая будет!