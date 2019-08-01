Житель Новоалтайска вернул провайдеру рекламные листовки, разложенные в подъездах

В Новоалтайске один из жителей многоэтажного дома вернул провайдеру рекламные листовки, которые были разложены в подъездах, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".
"Это нужно повторять периодически", – пишут в комментариях к публикации.
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В Новоалтайске один из жителей многоэтажного дома вернул провайдеру рекламные листовки, которые были разложены в подъездах, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".
"Это нужно повторять периодически", – пишут в комментариях к публикации.
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Комментарии
отличная идея
Мне интересно, как эти жывотные попадают в подъезды и почему "провайдеры домофонов" ничего не предпринимают в борьбе с №вездеходами"- ключами от всех дверей...
Красавчик! Реально молодец. Надеюсь ему ничего за это не будет. Еще на стекло надо было прям клеем наклеить, как эти гады делают!
+100
Молодцы ТТК - реклама прошла))
ТТК - далеко не самый гадящий пров. Гораздо хуже Ростелеком. Прямо из кожи вон лезет, чтобы загадить весь подъезд. Оно и понятно- дypakoв, желающих иметь геморрой с "уникальным" и более никому не нужным оборудованием gpon всё меньше...
Хорошо, что в стране нет напряженки с бумагой!
давно пора запретить этот бумажный спам и тот что в двери суют и тот что раздают студенты на улицах
Сколько усилий тратят на распространение рекламного спама. В год штук 20 листовок из почтового ящика и из двери вынимаю
12:41
- гость -
слабак... я столько в месяц выгребаю.
Раньше домушники "маяки" ставили во входную дверь, теперь им активно помогают такие рекламщики..
Не берите рекламки, которые раздают на улице, не поощряйте перевод бумаги на этот мусор.
Это нужно делать регулярно и не только этому провайдеру. Так надоела макулатура в подъезде!!! Господа! Ищите новые способы рекламы. Эти уже давно устарели и работают в обратном направлении.
Сектанты из дом.ру вообще в атаке офигеют!
Леса столько не сгорела, сколько его испохабили на изготовления этой всей макулатуры. С рекламными щитами на дорогах самодельными вроде поборолись неплохо. А с этим даже делать никто ничего не хочет. Запретить законодательно нужно. Со штрафами и прочим.
Если это Человечище читает комменты, то я ему готов дать много-много клея, чтоб в следующий раз эти листовки он приклеил им на дверь и окна.