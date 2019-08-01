Автомобиль загорелся в Барнауле на дороге возле "Ашана"

Автомобиль Mazda CX загорелся в Барнауле на кольце Власихинская – Малахова напротив "Ашана", сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".
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Автомобиль Mazda CX загорелся в Барнауле / Фото: кадр из видео
Автомобиль Mazda CX загорелся в Барнауле на кольце Власихинская – Малахова напротив "Ашана", сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".
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Комментарии
кваса ни у кого не было с собой?
тот случай, когда тушить невыгодно. машина сгорит все равно, а огнетушитель стоит денег
Ассенизатор рядом тоже не проезжал, а то бы подмогли, эти всем готовы помочь
Я думаю, что тушить мазду- дело совершенно экономически невыгодное.
и так жарко сегодня, еще и этот горит, машинку жалко
Пожарникам до этого места, ехать менее 2 минут...
Если вызовут в течение 2 секунд
Эти мелкие агнитушители автомобильные не способны потушить пажар в машине, там нада как минимум литров на 50 и то может не хватить воще не понятно нафик их возить толку от них нету.
1.08.2019 14:31
месный
Тем не менее даже маленького огнетушителя у автора видео нет! У нас почему то так: помочь не можем, а в сеть выложить пожалуйста!
уроды те которые проехали мимо могли помочь человеку кто то зажили свой огнетушитель кто то снимал куда катитесь уроды