Бывший глава одного из поселковых советов Благовещенского района обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

"Весной 2015 года глава сельсовета, используя свое должностное положение, создал условия, при которых здание шахматного клуба стоимостью более одного миллиона рублей было приобретено, а впоследствии приватизировано его знакомой, за 154 тысячи рублей", – рассказали в ведомстве.

Кроме того, в начале 2016 года он подписал договор купли-продажи помещения, принадлежащего муниципалитету, со своей родственницей. Сделано это было также по существенно заниженной цене. В этом случае ущерб селу составил около трех млн рублей.

Бывший глава сельсовета своей вины не признал и от дачи показаний отказался. На его имущество был наложен арест. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее другой экс-глава сельсовета на Алтае пошел под суд по обвинению во взятке. Не желая выплачивать штраф из личных средств, он потребовал от руководителя крестьянского хозяйства передать ему 15 тысяч рублей за возможность беспрепятственно пользоваться земельными участками без фактического оформления на них договоров аренды.