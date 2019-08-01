Слепаков, говоря о тушении лесных пожаров, рассказал про "наложившего в штаны" одноклассника

Слепаков рассказал о выборах в Мосгордуму и пожарах в Сибири / Фото: bb.lv instagram.com/slepakovsemyon/
Юморист Семен Слепаков в своем Instagram, комментируя ситуацию с тушением лесных пожаров в Сибири и митингами в Москве перед выборами в Мосгордуму, провел параллели с казусом, случившимся на уроке с его одноклассником.
"Я не знаю в деталях, что там за ситуация с пожарами в Сибири, но, как объяснили мои местные товарищи, сначала думали, что тушить не надо, а потом, когда поняли, что было надо, оказалось, что уже не получится. И решили, что теперь надо продолжать говорить, что не надо, потому что если сказать, что все-таки было надо, то получится, что обосрались", – написал Слепаков.
Далее он рассказал свою школьную историю: "У меня в начальной школе был такой одноклассник, который обкакался на уроке и усиленно делал вид, что ничего не произошло. Сидел за партой с сосредоточенным лицом и не вставал. А все, конечно, поняли, что что-то не так, принюхивались, шептались, подозрительно смотрели друг на друга. На перемене выяснили, что случилось и с кем. Потому что все бегали, прыгали, а он один сидел – мрачный, серьезный, погруженный в учебник. Нас спасла учительница. Она сказала: "Вася, я тебя отпускаю, иди домой". Он встал и ушел. И все вздохнули с облегчением. Правда, не сразу".
"В случае с пожарами в Сибири такое впечатление, что учительницы в классе нет, или у нее очень сильный насморк и она ничего не чувствует. И поэтому те, кто обосрались, продолжают сидеть и молчать, делая вид, что ничего не происходит. Это тревожно и грустно", – считает Слепаков.
Ситуация с выборами в Мосгордуму, по его мнению, еще печальней. "Ощущение, что в этом классе обосралась учительница. Но она, как ни в чем не бывало, продолжает вести урок, а когда кто-то выражает недовольство, ставит двойки и зовет физкультурника, чтобы тот навел в классе порядок. И говорит: "Ребята, а что вам не нравится? Смотрите, какие у нас занавески красивые!" Так это же мы на них деньги сдавали", – развил свою историю юморист.
Ранее артист Максим Галкин, говоря о лесных пожарах, заявил, что их не получится потушить, даже если чиновники вернут в казну все наворованное.
Комментарии
Не, ну он сказал об учительнице - солнцеликой...
Респект, уважуха я уж думал всё...в Москве нормальных нет...
дедушка у нас уже старый часто теперь будет ходить под себя
Не, первый случай подходит и выборами в Мосгордуму. С одной поправкой, когда обосравшегося одноклассника учительница отправила домой, он отказался и продолжал сидеть. Потом еще долго бродил по улицам и кричал, что он имеет право какать, где хочет. Тут главное определить, кто накакал, учительница или одноклассник. Для этого есть законная процедура, но на практике учительницы обсираются реже. Хотя, не спорю, бывает. Но реже
а учительницу случаем зовут не Хунта?
Поржал, спасибо
А у одноклассника фамилия не Навальный?
Тут главное определить, кто накакал, учительница или одноклассник
Для этого надо «принюхаться» к избиркому и организаторам массовых беспорядков, от кого из них больше пахнет нарушением закона. Может даже оказаться, что пахнет от обоих сторон
Да тут похоже что вся школа обосралась
Как виртуозно доходчиво всем всё объяснил! И вроде никого напрямую никого не оскорбил, но все всё поняли! Супер! Гениально!
Никакой гитарист, никакой поэт, никакой певец, но знает как правильно делать или не делать. Впрочем, таковы все кумиры поколения сетевых хомяков, сами ничего путного в жизни не сделали и не сделают, но других оплёвывать горазды.
Обкакавшаяся компания "оппозиционеров" бегает и воняет по всей Москве, а хотят повонять ещё и по всей стране. А всевозможные вонючки с гитарами и без подванивают им и считают это великим достижением.
1.08.2019 17:42
- гость -
Губернатор Красноярского края Усс, это вы?)))
Нет, первый пример похож, типа с намеком на Усса, но второй пример не очень, там надо и учительницу понюхать и буйного одноклассника, запах чаще от буйного, который имеет право какать где хочет!
1.08.2019 17:46
- гость -
Эх, едерасты, едерасты... вам бы тока о какашках говорить и какашками поливать.. Видимо для вас это привычный запах
Правильно писать "либерасты"
Примеры школьников младших классов и государственные дела Можно выбирать слипаков или кладезь ума или обыкновенный обдолбаный
Про учительницу не слышал, про царя Бориса что-то подобное говорили...
Он с моста упал
1.08.2019 18:36
гость
Заметен ваш интеллектуальный потенциал и IQ
1.08.2019 19:31
- гость -
А уж ваш то как заметен
Браво Слепаков!