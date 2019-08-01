Слепаков, говоря о тушении лесных пожаров, рассказал про "наложившего в штаны" одноклассника

Слепаков рассказал о выборах в Мосгордуму и пожарах в Сибири / Фото: bb.lv instagram.com/slepakovsemyon/

Юморист Семен Слепаков в своем Instagram, комментируя ситуацию с тушением лесных пожаров в Сибири и митингами в Москве перед выборами в Мосгордуму, провел параллели с казусом, случившимся на уроке с его одноклассником.

"Я не знаю в деталях, что там за ситуация с пожарами в Сибири, но, как объяснили мои местные товарищи, сначала думали, что тушить не надо, а потом, когда поняли, что было надо, оказалось, что уже не получится. И решили, что теперь надо продолжать говорить, что не надо, потому что если сказать, что все-таки было надо, то получится, что обосрались", – написал Слепаков.

Далее он рассказал свою школьную историю: "У меня в начальной школе был такой одноклассник, который обкакался на уроке и усиленно делал вид, что ничего не произошло. Сидел за партой с сосредоточенным лицом и не вставал. А все, конечно, поняли, что что-то не так, принюхивались, шептались, подозрительно смотрели друг на друга. На перемене выяснили, что случилось и с кем. Потому что все бегали, прыгали, а он один сидел – мрачный, серьезный, погруженный в учебник. Нас спасла учительница. Она сказала: "Вася, я тебя отпускаю, иди домой". Он встал и ушел. И все вздохнули с облегчением. Правда, не сразу".

"В случае с пожарами в Сибири такое впечатление, что учительницы в классе нет, или у нее очень сильный насморк и она ничего не чувствует. И поэтому те, кто обосрались, продолжают сидеть и молчать, делая вид, что ничего не происходит. Это тревожно и грустно", – считает Слепаков.

Ситуация с выборами в Мосгордуму, по его мнению, еще печальней. "Ощущение, что в этом классе обосралась учительница. Но она, как ни в чем не бывало, продолжает вести урок, а когда кто-то выражает недовольство, ставит двойки и зовет физкультурника, чтобы тот навел в классе порядок. И говорит: "Ребята, а что вам не нравится? Смотрите, какие у нас занавески красивые!" Так это же мы на них деньги сдавали", – развил свою историю юморист.

Ранее артист Максим Галкин, говоря о лесных пожарах, заявил, что их не получится потушить, даже если чиновники вернут в казну все наворованное.