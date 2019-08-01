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Патриарх Кирилл научил россиян выходить из трудных ситуаций

, ИА "Амител"
Кротость позволяет выходить из самых трудных жизненных обстоятельств, считает патриарх
Патриарх провел богослужение в день памяти преподобного Серафима Саровского / Фото: news3day.ru

Патриарх провел богослужение в день памяти преподобного Серафима Саровского / Фото: news3day.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал о том, что людям помогает в трудных жизненных обстоятельствах, сообщает РИА "Новости".

Преподобный Серафим ходил в одной одежде, тысячу дней и ночей провел на камне в непрерывных молитвах и длительное время питался травой, либо держал строжайший пост. В 1807 году он начал избегать людей, чтобы совершить подвиг молчания. Канонизирован Серафим был после своей смерти – 19 июля 1902 года.

"Кротость… позволяет выходить из самых трудных жизненных обстоятельств", – сказал патриарх в день памяти преподобного Серафима Саровского после торжественного богослужения в Свято-Троицком Дивеевском монастыре.

"И преподобный Серафим явил такую кротость. Он с детства стал инвалидом, с трудом передвигался, был физически слабым. Этот согбенный слабый человек явил великую силу, и мало кто может повторить его подвиг, особенно имея такую слабую физическую природу", – продолжил патриарх.

Он также призвал "научиться терпению", чтобы хотя бы немного начать походить на святого Серафима. Для этого патриарх посоветовал научиться терпеть друг друга, "не обижаться на неловкие поступки" и не раздражаться из-за слов, а также научиться прощать тех, кто специально старался причинить неприятности.

Патриарх попросил присутствующих попытаться хотя бы минимально "отобразить то великое состояние души, которое явил нам преподобный Серафим".

Ранее патриарх Кирилл объяснил, почему РПЦ никогда не ошибается.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

1.08.2019 22:46
месный

а чё бы гундяеву не научить тому, что тут написано пЫню с дружками, а то как чё так сразу народ плющить начинают

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