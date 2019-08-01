Патриарх Кирилл научил россиян выходить из трудных ситуаций

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал о том, что людям помогает в трудных жизненных обстоятельствах, сообщает РИА "Новости".

Преподобный Серафим ходил в одной одежде, тысячу дней и ночей провел на камне в непрерывных молитвах и длительное время питался травой, либо держал строжайший пост. В 1807 году он начал избегать людей, чтобы совершить подвиг молчания. Канонизирован Серафим был после своей смерти – 19 июля 1902 года.

"Кротость… позволяет выходить из самых трудных жизненных обстоятельств", – сказал патриарх в день памяти преподобного Серафима Саровского после торжественного богослужения в Свято-Троицком Дивеевском монастыре.

"И преподобный Серафим явил такую кротость. Он с детства стал инвалидом, с трудом передвигался, был физически слабым. Этот согбенный слабый человек явил великую силу, и мало кто может повторить его подвиг, особенно имея такую слабую физическую природу", – продолжил патриарх.

Он также призвал "научиться терпению", чтобы хотя бы немного начать походить на святого Серафима. Для этого патриарх посоветовал научиться терпеть друг друга, "не обижаться на неловкие поступки" и не раздражаться из-за слов, а также научиться прощать тех, кто специально старался причинить неприятности.

Патриарх попросил присутствующих попытаться хотя бы минимально "отобразить то великое состояние души, которое явил нам преподобный Серафим".

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