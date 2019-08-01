Зампрокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по делу начальника управления по земельным ресурсам мэрии Новосибирска, которого обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщает региональная прокуратура.

Правоохранители выявили в его действиях два эпизода преступной деятельности. Первый – это расторжение договора об аренде земли муниципалитета с даты его заключения.

Дело в том, что к тому моменту компания-арендатор накопила свыше 2 млн рублей долгов, но из-за такого способа расторжения задолженность была фактически списана.

Второй эпизод касается продажи земельного участка другому ООО в феврале 2018 года. Компания приобрела его за 15% от реальной стоимости, хотя не имела никаких оснований на такую льготу.

До решения суда чиновника отстранили от исполнения должностных обязанностей. На его имущество наложили арест.