Помните детство? Мы представляли, что трещины на асфальте – это огромная расщелина в горах, а мы – великаны. А хаотичные рисунки на дорогах или узоры тротуарной плитки – это же целый волшебный мир с преградами, тропинками и неведомыми путями, создаваемые воображением!

Да что там! Не только дети – множество людей любого возраста играют (сознательно или интуитивно) в эту игру: "Наступай – не наступай! Перепрыгивай! Ходи только по темным квадратикам или желтым кружкам…".

Дорожное покрытие, которое сейчас можно увидеть (и долго-долго рассматривать) в уютных уголках Барнаула, дает простор для фантазии любого прогуливающегося: от самого маленького карапуза до преуспевающего и очень серьезного руководителя фирмы. По микрорайонам краевой столицы, паркам, площадям, набережной хочется гулять, и причина тому – тротуарная плитка, которая обладает уникальным свойством превращать даже самые неприметные места в притягательные и знаковые.

Современная тротуарная плитка стала достойной заменой природному камню, издавна используемому для покрытия дорог. Такой успех вполне закономерен – тротуарная плитка преображает любую поверхность, делая ее аккуратной и красивой, комфортной по всем параметрам: от стоимости до всех этапов эксплуатации. Комфортная городская среда уже немыслима без этого атрибута ландшафтного дизайна.

Барнаул преображается с каждым годом. Мягкий темперамент, утонченный вкус и неповторимый шарм столицы Алтайского края раскрывается день ото дня все больше. Растет количество уютных и атмосферных мест, где гуляют с друзьями и любимыми, наслаждаясь одиночеством и компанией. У нескольких сотен семей уже родилась традиция посвящать совместным прогулкам часы и дни.

Компания "ЖБИ Сибири" и торговая марка "Алом" решили обратить внимание горожан и гостей краевой столицы на красивейшие места Барнаула и объявили фотоконкурс на самую креативную фотографию #ЯХожуПоПлиткеАлом.

За период проведения конкурса барнаульцы гуляли по Нагорному парку, Арбату, аллеям, площадям и скверам, проспектам и улицам, жилищным комплексам СКС "Сибирь" и СК "Жилищная инициатива", по розарию Барнаульского зоопарка, на Речном вокзале, набережной, даже в Горном Алтае (парк-отель "Ая") – и многих других местах, где тротуары и дорожки уложены плиткой "Алом". Яркие фотоотчеты своих путешествий участники выкладывали на страницах в соцсетях – их собралось более 50-ти. А 1 августа 2019 года были подведены итоги этого творческого проекта.

По 1 тысяче рублей забрали 10 счастливчиков, выбранных фортуной. А главный приз – 10 тысяч рублей – в торжественной обстановке на территории "ЖБИ Сибири" вручил директор компании Кирилл Овсянников Екатерине Хлопониной и ее маленьким звездочкам: Арине, Майе, Лере и Лизе. Юные красотки устроили яркую фотосессию на тротуарной плитке "Алом" загородного комплекса "Заречье".

Компания "ЖБИ Сибири" и торговая марка "Алом" благодарит всех, кто, поучаствовав в фотоконкурсе, открыл для себя и других красоту родного города через интересные, часто забавные и смешные фотографии.

Атмосфера города – это прежде всего люди, которые создают что-то для него. Пусть Барнаул и дальше полнится творческими жителями, черпающими вдохновение из красивейшего окружения! Пусть все больше людей видят у себя под ногами волшебные миры! А компания "ЖБИ Сибири" в свою очередь позаботится об экологичности, качестве и долговечности тротуарной плитки "Алом" для современного городского пространства, настраивающего на созидание.