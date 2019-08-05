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Я хожу по плитке "Алом" и выигрываю! В Барнауле завершился творческий конкурс

, ИА "Амител"
Компания "ЖБИ Сибири" и торговая марка "Алом" наградили самых креативных и ярких

Помните детство? Мы представляли, что трещины на асфальте – это огромная расщелина в горах, а мы – великаны. А хаотичные рисунки на дорогах или узоры тротуарной плитки – это же целый волшебный мир с преградами, тропинками и неведомыми путями, создаваемые воображением!

Да что там! Не только дети – множество людей любого возраста играют (сознательно или интуитивно) в эту игру: "Наступай – не наступай! Перепрыгивай! Ходи только по темным квадратикам или желтым кружкам…".

Дорожное покрытие, которое сейчас можно увидеть (и долго-долго рассматривать) в уютных уголках Барнаула, дает простор для фантазии любого прогуливающегося: от самого маленького карапуза до преуспевающего и очень серьезного руководителя фирмы. По микрорайонам краевой столицы, паркам, площадям, набережной хочется гулять, и причина тому – тротуарная плитка, которая обладает уникальным свойством превращать даже самые неприметные места в притягательные и знаковые.

Современная тротуарная плитка стала достойной заменой природному камню, издавна используемому для покрытия дорог. Такой успех вполне закономерен – тротуарная плитка преображает любую поверхность, делая ее аккуратной и красивой, комфортной по всем параметрам: от стоимости до всех этапов эксплуатации. Комфортная городская среда уже немыслима без этого атрибута ландшафтного дизайна.

Барнаул преображается с каждым годом. Мягкий темперамент, утонченный вкус и неповторимый шарм столицы Алтайского края раскрывается день ото дня все больше. Растет количество уютных и атмосферных мест, где гуляют с друзьями и любимыми, наслаждаясь одиночеством и компанией. У нескольких сотен семей уже родилась традиция посвящать совместным прогулкам часы и дни.

Компания "ЖБИ Сибири" и торговая марка "Алом" решили обратить внимание горожан и гостей краевой столицы на красивейшие места Барнаула и объявили фотоконкурс на самую креативную фотографию #ЯХожуПоПлиткеАлом.

 

За период проведения конкурса барнаульцы гуляли по Нагорному парку, Арбату, аллеям, площадям и скверам, проспектам и улицам, жилищным комплексам СКС "Сибирь" и СК "Жилищная инициатива", по розарию Барнаульского зоопарка, на Речном вокзале, набережной, даже в Горном Алтае (парк-отель "Ая") – и многих других местах, где тротуары и дорожки уложены плиткой "Алом". Яркие фотоотчеты своих путешествий участники выкладывали на страницах в соцсетях – их собралось более 50-ти. А 1 августа 2019 года были подведены итоги этого творческого проекта.

По 1 тысяче рублей забрали 10 счастливчиков, выбранных фортуной. А главный приз – 10 тысяч рублей – в торжественной обстановке на территории "ЖБИ Сибири" вручил директор компании Кирилл Овсянников Екатерине Хлопониной и ее маленьким звездочкам: Арине, Майе, Лере и Лизе. Юные красотки устроили яркую фотосессию на тротуарной плитке "Алом" загородного комплекса "Заречье".

Компания "ЖБИ Сибири" и торговая марка "Алом" благодарит всех, кто, поучаствовав в фотоконкурсе, открыл для себя и других красоту родного города через интересные, часто забавные и смешные фотографии.

Атмосфера города – это прежде всего люди, которые создают что-то для него. Пусть Барнаул и дальше полнится творческими жителями, черпающими вдохновение из красивейшего окружения! Пусть все больше людей видят у себя под ногами волшебные миры! А компания "ЖБИ Сибири" в свою очередь позаботится об экологичности, качестве и долговечности тротуарной плитки "Алом" для современного городского пространства, настраивающего на созидание.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

5.08.2019 10:24
- гость -

Вот же деллириум.

0  0
5.08.2019 11:27
- гость -

Шалом?

0  0
5.08.2019 11:28
- гость -

Все жители города ходят по плитке Алом. По всему городу сдирают асфальт (местами отличный!) и заменяют плиткой. И никого не спрашивают. А, например, каково ходить девушкам на каблуках? Или детям на самокатах кататься? Или мамам коляски катать? Или роллерам кататься? Да кого их мнение волнует? Весь город должен быть в плитке Алом!
И пофиг что уже через пару лет плитка будет побита дворниками, отбивающими лед, да поцарапана бульдозерами, местами провалится, местами раскрошится. Переложим!

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