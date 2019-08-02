Продукты, которые помогают выжить в жару

В Алтайском крае уже несколько дней стоит 30-градусная жара. К сожалению, не все люди хорошо переносят такую погоду. Мы предлагаем вам список продуктов, которые помогут вам сохранить хорошее самочувствие даже в невыносимую жару.

Первые места в этом списке, конечно, занимают овощи и фрукты. Вообще, во время жары диетологи рекомендуют воздержаться от сытной и тяжелой пищи. Наш организм испытывает серьезный стресс, поэтому дополнительная нагрузка ему ни к чему. Итак, семь продуктов, которые помогут вам сохранить хорошее самочувствие в жаркую погоду:

1. Клубника. Сочная, вкусная с кислинкой. Она прекрасно утоляет жажду и насыщает необходимыми витаминами. Ягоды можно есть отдельно, добавляя в салаты, йогурт, напитки, в мороженое и коктейли.

2. Цитрусовые. Особенно полезен грейпфрут. Его горько-сладко-кислая мякоть прекрасно утоляет жажду и избавляет от сухости во рту. К тому же он способствует сжиганию жировых отложений.

3. Арбуз. Это практически идеальное средство, чтобы спастись от жары. В нем есть все, что необходимо – влага и насыщающая глюкоза.

4. Огурцы. А вы знали, что в огурцах влаги еще больше, чем в арбузе? К тому же он содержит калий, за счет чего прекрасно адсорбирует токсины. Так что салат из огурцов жарким летом – это великолепный источник энергии.

5. Кисломолочные продукты. Легкие кисломолочные продукты (нежирный кефир, натуральные йогурты без добавок, тан, айран, просто­кваша, ряженка) хорошо утоляют не только жажду, но и голод без лишних калорий.

6. Зеленый чай. Для многих людей во всем мире спасением от жары является зеленый чай. Не только холодный, но и горячий. В Китае именно зеленый чай рекомендуется употреблять летом.

7. Соленья. Да, представьте себе, соленые огурчики и помидорчики в жару будут очень даже полезны. Из-за усиленного потоотделения во время жары нарушается водно-солевой обмен, который нужно восстанавливать.

И наконец, самое главное – вода. Она вне всяких списков. Но и здесь тоже есть своя опасность: многие из нас во время жары литрами пьют ледяную воду из холодильника. Часто это приводит к ангине.

Врачи советуют пить прохладную воду, подкисленную лимонным соком. Необходимо употреблять 2,5-3 литра воды в день. Кстати, вообще кислые напитки освежают лучше, чем просто вода.

А вот что не советуют врачи употреблять в жару, так это жирные тяжелые блюда, алкоголь. Также стоит ограничить себя в сладком.